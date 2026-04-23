Η τρυφερή εξομολόγηση της Λίτσας Πατέρα για την απώλεια του μπαμπά της.

Μία συγκινητική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, η Λίτσα Πατέρα στη Φαίη Σκορδά.

Συγκεκριμένα, η γνώστη αστρολόγος, συναντήθηκε με την παρουσιάστρια στον αέρα του «Buongiorno», όπου και αποκάλυψε άγνωστες πτυχές της ζωής της.

Κατά την είσοδό της στο πλατό δεν έκρυψε τη συγκίνησή της που ξανά είδε τη Φαίη Σκορδά, με την παρουσιάστρια από την πλευρά της να «λυγίζει».

«Δεν είναι το κομμάτι το αστρολογικό και η εξειδίκευση της. για εμένα είναι 10 χρόνια συνεργασίας, αγκαλιάς. Στο τέλος της ημέρας μένουν οι άνθρωποι», σημείωσε αρχικά η Φαίη Σκορδά, λίγο πριν υποδεχθεί την αστρολόγο στο πλατό.

Η εξομολόγηση της Λίτσας Πατέρα για την απώλεια του μπαμπά της

Αφού οι δύο γυναίκες συναντήθηκαν ξεκίνησαν τη συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποία η Λίτσα Πατέρα «άνοιξε» την καρδιά της. Έτσι, μεταξύ άλλων, εκμυστηρεύτηκε στιγμές από την ημέρα που έχασε τον πατέρα της:

«Έχω δει ότι θα φύγει κάποιος δικός μου. Τον λάτρευα τον μπαμπά μου. Ήταν στο νοσοκομείο, ήμασταν εκεί πολύ ώρα, από το μεσημέρι. Φτάνουν οι νοσοκόμες και μας λένε να πάμε σπίτι μας, ήταν χαράματα. Είπα ότι θέλω να ξαναπάω μέσα να τον δω… Μου λένε έχει φύγει και του είπα κάποια πράγματα… Δεν ξέρω... Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, έτσι τουλάχιστον μου φάνηκε… σαν να του έδωσα οδηγίες να πάει στον Θεό. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του, ενώ μου είχαν πει ότι έφυγε».

Σε άλλο σημείο ωστόσο, η γνωστή αστρολόγος, αναφέρθηκε στην απουσία της από την τηλεόραση και το πρωινό, εξηγώντας ότι είναι κάτι που της λείπει να κάνει: «Δυστυχώς μου λείπει. Ενώ αυτό που κάνω είναι πιο καλά, πάω ότι ώρα θέλω… Παρ’ όλα αυτά, δεν το έχω ξεπεράσει».

