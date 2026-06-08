Με έναν μεγάλο επετειακό διαγωνισμό που ανταμείβει το κοινό που ήταν μαζί της σε κάθε βήμα.

Η BOX NOW, η καινοτόμος εταιρεία ταχυμεταφορών, συμπληρώνει φέτος πέντε χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά και γιορτάζει το σημαντικό αυτό ορόσημο με μία ολοκληρωμένη επετειακή καμπάνια επικοινωνίας και πολλά δώρα για τους πελάτες της.

Από το 2021 μέχρι σήμερα, η BOX NOW έχει επαναπροσδιορίσει την εμπειρία αποστολής και παραλαβής δεμάτων, εισάγοντας ένα ευέλικτο και σύγχρονο μοντέλο εξυπηρέτησης μέσω δικτύου lockers, διαθέσιμων όλο το 24ωρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες υπηρεσίες last mile delivery στην Ελλάδα.

Με κεντρικό μήνυμα «5 Years of Evolution», η επετειακή καμπάνια αναδεικνύει την εξέλιξη τόσο της ίδιας της BOX NOW όσο και των σύγχρονων καταναλωτικών συνηθειών, εστιάζοντας στην ευκολία, την αυτονομία και την ελευθερία που αναζητούν σήμερα οι χρήστες στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, από 1 έως 15 Ιουνίου, όσοι στείλουν ή παραλάβουν το δέμα τους μέσω BOX NOW θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε επετειακό giveaway, ακολουθώντας τα σχετικά βήματα συμμετοχής και συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής εδώ:

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Με δημιουργική προσέγγιση, playful διάθεση και σύγχρονη αισθητική, η καμπάνια αποτυπώνει τη φιλοσοφία της BOX NOW: μια υπηρεσία που εξελίσσεται συνεχώς μαζί με τις ανάγκες των ανθρώπων που την επιλέγουν καθημερινά.

Όπως δήλωσε ο CEO της BOX NOW, κ. Ελευθέριος Παπαδημητρίου “Πριν από πέντε χρόνια ξεκινήσαμε με μία απλή ιδέα: να κάνουμε την παραλαβή και αποστολή δεμάτων πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο προσβασιμη για όλους. Σήμερα, βλέποντας χιλιάδες ανθρώπους να χρησιμοποιούν καθημερινά τη BOX NOW, νιώθουμε πραγματικά περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει μαζί.”

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η BOX NOW συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των χρηστών, στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των θυρίδων της και στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων last-mile παράδοσης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες καταναλωτών και επιχειρήσεων.