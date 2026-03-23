Η εταιρεία ενισχύει την εμπειρία χρήστη με νέες καινοτόμες λειτουργίες εξυπηρέτησης.

Η BOX NOW, η καινοτόμος εταιρεία ταχυμεταφορών, ανακοινώνει ένα ακόμη καθοριστικό ορόσημο στην αναπτυξιακή της πορεία, καθώς η εφαρμογή της BOX NOW ξεπέρασε το 1,2 εκατομμύρια downloads, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική αποδοχή της υπηρεσίας από το ελληνικό κοινό.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της εμπειρίας χρήστη, η BOX NOW προχώρησε σε νέες καινοτόμες λειτουργίες μέσα από το mobile app, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχο και την ευελιξία που προσφέρει στους πελάτες της. Πλέον, οι χρήστες μπορούν:

Να αλλάζουν μία φορά το locker παραλαβής για δέμα που βρίσκεται σε αναμονή παραλαβής, εύκολα και άμεσα μέσα από την εφαρμογή.

Να τροποποιούν τα στοιχεία παραλήπτη καθώς και το locker παραλαβής για την υπηρεσία «Στείλε Δέμα», προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στη διαδικασία αποστολής.

Οι νέες λειτουργίες αποτελούν σημαντική καινοτομία για την αγορά, καθώς καμία άλλη αντίστοιχη εφαρμογή δεν υποστηρίζει τέτοιου επιπέδου αυτονομία και διαχείριση αποστολών από τον ίδιο τον χρήστη.

Παράλληλα, η BOX NOW συνεχίζει να επενδύει δυναμικά και στο φυσικό της δίκτυο, το οποίο αριθμεί πλέον περισσότερες από 200.000 θυρίδες, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα locker networks στη χώρα και ενισχύοντας περαιτέρω τη διασύνδεση ψηφιακής και φυσικής εμπειρίας. Η πρωτοποριακή υπηρεσία «Στείλε Δέμα» είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στους χρήστες της BOX NOW ( η υπηρεσία ισχύει για αποστολές μέσα στην ίδια χωρα)

Όπως δήλωσε ο CEO της BOX NOW, κ. Λευτέρης Παπαδημητρίου:

«Το 1,2 εκατομμύρια downloads επιβεβαιώνει ότι οι χρήστες αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, αυτονομία και ευκολία. Το BOX NOW app είναι σήμερα η μοναδική εφαρμογή στην αγορά που επιτρέπει στον χρήστη να στείλει δέμα με λίγα μόνο βήματα, αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο θυρίδων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία και στο προϊόν μας, πιστοί στο όραμά μας να δημιουργούμε αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες με έμφαση στην εξαιρετική εμπειρία του χρήστη στην αποστολή και παραλαβή δεμάτων».

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η BOX NOW συνεχίζει να επενδύει στη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των χρηστών, στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των θυρίδων της και στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων last-mile παράδοσης που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες καταναλωτών και επιχειρήσεων.

