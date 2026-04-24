Τι αποκάλυψε ο Ρένος Χαραλαμπίδης για την σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό», βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων, στάθηκε στο ρόλο του και την κριτική επιτροπή του YFSF που φέτος συμμετέχει, ενώ αποκάλυψε για το λόγο για τον οποίο απουσίαζε από την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε, είχε αποφασίσει να απέχει με σκοπό να φροντίσει τους γονείς του, που πλέον έχουν φύγει από τη ζωή, ενώ εστίασε και στον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να επαναπροσδιοριστεί επαγγελματικά: «Εγώ πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν ήμουν στην τηλεόραση, γιατί είχα αναλάβει να γηροκομήσω τους γονείς μου και έδωσα το χρόνο μου εκεί. Για μένα ήταν μια απουσία από την τηλεόραση, αλλά μια χαρούμενη παρουσία με τους γονείς μου. Πέρασε ο καιρός, «έφυγαν» οι γονείς μου, εγώ άρχισα να ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, πάνε καλά οι ταινίες μου. Και ξαφνικά ξαναβρίσκω τον βηματισμό μου, αλλά οι ηθοποιοί είμαστε όπως οι ποδοσφαιριστές, έχουμε ηλικία. Εγώ, λοιπόν, ξανασυστήνομαι στα 50 μου στο κοινό, σαν πρωτοεμφανιζόμενος 50άρης».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο ηθοποιός, αποκάλυψε την επιθυμία της Δήμητρας Ματσούκα να γυριστεί εκ νέου η σειρά «Κάτι Τρέχει με τους δίπλα». Παρ’ όλα αυτά, ο Ρένος Χαραλαμπίδης, εξήγησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς είναι αφοσιωμένος στον κινηματογραφικό του ρόλο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η Δήμητρα η Ματσούκα όμως είχε μια τρομερή ιδέα. Να κάνουμε το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα» σήμερα, μετά από τόσα χρόνια. Υπάρχουν όμως δύο πράγματα για να ρίξω και το αγκίστρι που θέλω τώρα. Το ένα λοιπόν είναι ότι προσπαθώ να επαναπροσδιορίσω τον εαυτό μου σαν πενηντάρης μέσα στην ελληνική τηλεόραση, με κάτι που να μου ταιριάζει και να έχω κάτι καινούργιο να πω. Και το δεύτερο είναι ότι ζω μια χρυσή εποχή κινηματογράφου».