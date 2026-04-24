Το γούρι που χάρισε ο Φώτης Σεργουλόπουλος στον Akyla για τη Eurovision 2026 την Βιέννη και ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου.

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» βρέθηκε στο εντυπωσιακό πάρτι της ελληνικής αποστολής για τη Eurovision 2026, όπου – εκτός από τον Akyla – έδωσαν το παρών και όλοι οι συμμετέχοντες του εθνικού τελικού.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, φαίνεται έτοιμος να ταξιδέψει για τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης, ενώ εμφανώς συγκινημένος μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, δίνοντας υπόσχεση να δώσει το 200% του εαυτού του.

Η μεγάλη βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική αποστολή, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 24 Απριλίου και έφερε μαζί ορισμένες αποκαλύψεις.

Συγκεκριμένα, ο Akylas τόνισε ότι ο ρόλος της Παρθένας Χοροζίδου στη σκηνή της Βιέννης, δεν θα είναι να υποδυθεί τη μητέρα του, ενώ έβαλε τέλος στις φήμες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μάνα είναι μία. Δεν θα υποδυθεί τη μητέρα μου στη σκηνή».

Μάλιστα, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αποκάλυψε ότι ο Φώτης Σεργουλόπουλος του χάρισε για γούρι ένα σπάνιο, συμβολικό δώρο που σχετίζεται με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, ο παρουσιαστής εξήγησε: «Έπρεπε να σας δείξω το δώρο που του έδωσα. Δεν θα σας το έλεγα αλλά επειδή το ανέφερε, επειδή είπε την ιστορία για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εγώ είχα πάρει το 2015 ένα έργο τέχνης από έναν καλλιτέχνη, τον Θοδωρή τον Μπρουσκομάτη, ο οποίος είχε φτιάξει μια σειρά από κουτάκια, τα οποία είναι σαν τάματα ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Και είχα πάρει ένα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, το οποίο είναι πάρα πολύ περίτεχνο. Και λέω, εντάξει… Αυτό θα του το δώσω. Έπαθε τρέλα. Το αγάπησε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ».

Τέλος, αποκαλύφθηκε ότι στις αρχές Μαΐου η Ελληνική αποστολή αναχωρεί για Βιέννη, ενώ ο εκπρόσωπος της χώρας θα αναχωρήσει την Παρασκευή 1η Μαΐου, ενώ πριν από μερικές ημέρες ολοκλήρωσε το promo tour του, επιστρέφοντας στην Ελλάδα με σκοπό να πραγματοποιήσει εδώ και τις τελευταίες πρόβες.