Την ανταλλαγή έκανε γνωστή ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στην ανταλλαγή 368 αιχμαλώτων πολέμου, 193 από την κάθε πλευρά, συμφώνησαν Ουκρανία και Ρωσία, κατόπιν διαμεσολάβησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και των ΗΠΑ.

Την ανταλλαγή επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ δήλωσε «Υπερασπίστηκαν την Ουκρανία σε διάφορα μέτωπα. Μεταξύ αυτών είναι εκείνοι εναντίον των οποίων η Ρωσία έχει κινήσει ποινικές διαδικασίες, καθώς και τραυματίες στρατιώτες».

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2047660519465619887}

Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι στρατιώτες θα επιστρέψουν μέσω της Λευκορωσίας, οι οποίοι βρίσκονται εκεί προκειμένου να λάβουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη.

Η πιο πρόσφατη ανταλλαγή αιχμαλώτων ανάμεσα στις δύο χώρες ήταν στις 11 Απριλίου, όταν Ρωσία και Ουκρανία αντάλλαξαν από 175 η κάθε μία.