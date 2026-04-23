Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες είχαν προηγουμένως μπλοκάρει το χρηματοδοτικό πακέτο προς την Ουκρανία, ήραν το βέτο τους , ξεπερνώντας έτσι η ΕΕ το τελευταίο εμπόδιο για την έγκριση του δανείου.

Η ΕΕ συμφώνησε να εκταμιεύσει το δάνειο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία την Πέμπτη μετά από μήνες έντονων διαπραγματεύσεων.

«Το ευρωπαϊκό δάνειο στήριξης για την Ουκρανία έχει αποδεσμευτεί - 90 δισ. ευρώ σε διάστημα δύο ετών», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την άμυνά μας και για τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό δάνειο στήριξης για την Ουκρανία έχει εγκριθεί – 90 δισ. ευρώ σε δύο χρόνια. Αυτό το πακέτο θα ενισχύσει τον στρατό μας, θα κάνει την Ουκρανία πιο ανθεκτική και θα μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε τις κοινωνικές μας υποχρεώσεις προς τους Ουκρανούς, όπως προβλέπονται από τον νόμο. Έχει σημασία που η Ουκρανία εξασφαλίζει αυτό το επίπεδο οικονομικής βεβαιότητας - μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πλήρους κλίμακας πολέμου.

»Εργαζόμαστε ώστε η πρώτη δόση από αυτό το πακέτο στήριξης να γίνει διαθέσιμη όσο το δυνατόν νωρίτερα, τον Μάιο - Ιούνιο. Τα κονδύλια από το ευρωπαϊκό πακέτο θα κατευθυνθούν, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, στην παραγωγή όπλων, στην προμήθεια απαραίτητων όπλων από εταίρους που δεν παράγουμε ακόμη στην Ουκρανία, και στην προετοιμασία του ενεργειακού μας τομέα και της κρίσιμης υποδομής μας για τον επόμενο χειμώνα.

»Κατά τις συναντήσεις στην Κύπρο, θα συζητήσουμε επίσης με εταίρους περαιτέρω πίεση κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω αυτού του πολέμου. Το 20ό πακέτο έχει εγκριθεί, και πρέπει να ακολουθηθούν από άλλα βήματα κυρώσεων. Και θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε μια νέα μορφή συνεργασίας με τους εταίρους μας - Drone Deals - η οποία έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματική στη Μέση Ανατολή και τον Κόλπο. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσω κοινών προσπαθειών μπορούμε να επιτύχουμε πραγματικά σημαντική δύναμη - και η Ευρώπη αξίζει αυτό το είδος δύναμης. Δόξα στην Ουκρανία!» έγραψε ο στην ανάρτησή του ο Ζελένσκι.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες είχαν προηγουμένως μπλοκάρει το χρηματοδοτικό πακέτο ασκώντας βέτο, δεν έφεραν αντίρρηση πριν από την προθεσμία που είχε τεθεί γαι τις 3 μ.μ., ξεπερνώντας έτσι η ΕΕ το τελευταίο εμπόδιο για την έγκριση του δανείου.

Οι δύο χώρες ήραν τα βέτο τους μετά την επανέναρξη των ροών πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος υπέστη ζημιές από ρωσικές επιθέσεις νωρίτερα φέτος.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν γιόρτασε την είδηση ​​καθ' οδόν προς την Κύπρο, όπου συναντάται με Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουν την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ενώ η Ρωσία εντείνει την επιθετικότητά της, εμείς εντείνουμε την υποστήριξή μας στο γενναίο ουκρανικό έθνος που επιτρέπει στην Ουκρανία να αμυνθεί», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο X.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, και ο Σλοβάκος Ρόμπερτ Φίτσο, έθεσαν ως όρο για την υποστήριξή τους για το δάνειο την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου μέσω του αγωγού.

Η επανεκκίνηση τερματίζει μια πολύμηνη αντιπαράθεση που μπλόκαρε το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πακέτο της ΕΕ για το Κίεβο και η οποία προκάλεσε φόβους ότι η χώρα θα ξεμείνει από χρήματα.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα επισκευάσει τον αγωγό Ντρούζμπα λίγο μετά την νίκη του νέου ηγέτη της αντιπολίτευσης Πέτερ Μαγιάρ επί του Όρμπαν στις εθνικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Σε μια ένδειξη ότι το δάνειο θα εγκριθεί, η υπουργός Οικονομίας της Σλοβακίας Ντενίσα Σακόβα επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι αργό πετρέλαιο διέρρευσε μέσω των υποδομών της σοβιετικής εποχής.

«Από τις 2:00 π.μ. σήμερα, η εισαγωγή πετρελαίου στη Σλοβακία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα έχει ξαναρχίσει», έγραψε στο Facebook. «Οι παραδόσεις πετρελαίου προχωρούν επί του παρόντος σύμφωνα με το σχέδιο».

Σε σημείωμα προς τους επενδυτές, το οποίο επικαλείται το Politico, η ουγγρική πετρελαϊκή εταιρεία MOL ανέφερε ότι η τροφοδοσία του αγωγού με αέριο προς τους σταθμούς άντλησης στο Φένιεσλιτκε, στη βόρεια Ουγγαρία, και στο Μπούντκοβτσε, στην ανατολική Σλοβακία, έχει αποκατασταθεί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκταμιεύσει τα κεφάλαια στα τέλη Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου, αφού οι χώρες της ΕΕ ολοκληρώσουν τους τεχνικούς ελέγχους.

Με πληροφορίες του Politico