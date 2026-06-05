Τα θέματα αναλυτικά της Πληροφορικής στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι για τις Πανελλήνιες 2026.

Οι υποψήφιοι Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής στα ΓΕΛ σήμερα εξετάζονται στο μάθημα προσανατολισμού της Πληροφορικής για τις Πανελλήνιες 2026.

Πώς εξετάζεται και πώς βαθμολογείται η Πληροφορική στις Πανελλήνιες 2026

Για την εξέταση του μαθήματος «Πληροφορική» της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, ισχύουν τα εξής: Η εξέταση στο μάθημα Πληροφορική, περιλαμβάνει τέσσερα (4) θέματα που περιέχουν θεωρία και ασκήσεις ή προβλήματα και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας. α) Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο.

β) Τα θέματα ασκήσεων ή προβλημάτων στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας του/της υποψηφίου/ας να χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησε για την επίλυσή τους. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά εικοσιπέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα (4) θέματα. Ειδικότερα, το πρώτο θέμα είναι θεωρίας. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από το πρώτο μέρος, που είναι θεωρίας και βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, και από το δεύτερο μέρος που, όπως και το τρίτο και το τέταρτο θέμα, είναι ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του.

Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που εξετάζονται στη Πληροφορική

Λίγο μετά τις 10 το πρωί δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας τα θέματα στη Πληροφορική.

Δείτε τα θέματα στη Πληροφορική εδώ

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ΜΕΘΟΔΙΚΟ για θέματα Πληροφορικής ΓΕΛ: Απαιτητικότερο το Γ θέμα - Μέτριας δυσκολίας η εξέταση

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των θεμάτων των Πανελληνίων 2026 στην Πληροφορική, το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ προχωρά σε μια πρώτη αποτίμηση της φετινής θεματολογίας. Συμφωνα με το σχολιασμό τα θέματα χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας και κινούνται στο ίδιο επίπεδο με τα περσινά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών. Η θεωρία του Θέματος Α κρίνεται εύκολη και αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να συγκεντρώσουν σημαντικές μονάδες χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Το Θέμα Β χαρακτηρίζεται αρκετά εύκολο, ωστόσο απαιτείται προσοχή στο ερώτημα Β3, το οποίο ενδέχεται να λειτουργήσει ως σημείο λεπτομέρειας για τους μαθητές.

Πιο απαιτητικό σε σχέση με τα υπόλοιπα θεωρείται το Θέμα Γ, το οποίο ξεχωρίζει ως το δυσκολότερο του διαγωνίσματος, χωρίς όμως να αναμένεται να δυσκολέψει σημαντικά τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Το Θέμα Δ, το οποίο αφορά επίλυση προβλήματος με χρήση πινάκων και υλοποίηση υποπρογράμματος, είναι το εκτενέστερο και απαιτεί υπομονή και σωστή διαχείριση χρόνου. Παρά τη δομή του, περιλαμβάνει βατά ερωτήματα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια. Συνολικά, η εικόνα των θεμάτων θεωρείται ισορροπημένη, με σαφή κλιμάκωση δυσκολίας και δυνατότητα διάκρισης για τους πιο καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Απαιτητικό το Θέμα Γ: Ο σχολιασμός από το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ

Τα θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής είναι μέτριας δυσκολίας στο ίδιο επίπεδο με τα περσινά. Η θεωρία στο Θέμα Α κρίνεται εύκολη. Το θέμα Β κρίνεται αρκετά εύκολο, αν και χρειάζεται προσοχή στο ερώτημα Β3. Το τρίτο θέμα, είναι το πιο απαιτητικό συγκριτικά με τα προβλήματα που τέθηκαν, αλλά δεν αναμένεται να δυσκολέψει τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Τέλος, στο τέταρτο θέμα που έξετάζεται η επίλυση προβλήματος με χρήση πινάκων και υλοποίηση υποπρογράμματος, έχει τη μεγαλύτερη έκταση, απαιτεί υπομονή, αλλά έχει βατά ερωτήματα και οι

περισσότεροι υποψηφιοι θα ανταποκριθούν με επάρκεια.

ΟΕΦΕ για Πληροφορική: Βατά τα θέματα αλλά προσοχή στο Γ Θέμα

Τα σημερινά θέματα στο μάθημα της Πληροφορικής ήταν σαφώς διατυπωμένα και εξέταζαν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, αντίστοιχης με τη δυσκολία των περσινών θεμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

Θέμα Α΄ Θέμα θεωρίας – χωρίς παγίδες

Θέμα Β΄

Β1. Θέμα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, το οποίο έχει δουλευτεί αρκετά

Β2. Θέμα μετατροπής ανάμεσα σε εντολές επανάληψης – χωρίς δυσκολία

Β3. Θέμα που απαιτούσε κατανόηση του αλγορίθμου ευθείας ανταλλαγής και δημιουργικότητα.

Θέμα Γ΄

Είναι το θέμα που θα βοηθήσει να ξεχωρίσουν οι μαθητές που έχουν κατακτήσει την αλγοριθμική σκέψη. Είναι θέμα με άγνωστο πλήθος επαναλήψεων το οποίο χρειάζεται προσοχή σε κάποια σημεία του.

Θέμα Δ΄

Κλασικό θέμα επεξεργασίας πινάκων με υποπρόγραμμα που περιέχει τις περισσότερες από τις τυπικές επεξεργασίες πινάκων.

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στη Πληροφορική από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση.

Με την ανακοίνωση των θεμάτων στη Πληροφορική από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.