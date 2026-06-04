«Η πολιτεία δεν μπορεί να επικαλείται κάθε χρόνο το κύρος και την αξιοπιστία των Πανελληνίων και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει ως δεδομένη και υποτιμημένη την εργασία εκείνων που εγγυώνται την ομαλή διεξαγωγή τους.»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η αποζημίωση που λαμβάνουν οι βαθμολογητές των Πανελληνίων 2026, με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις (ΣΥΝΕΚ) να κάνουν λόγο για «εξευτελιστικό ποσό» και να ζητούν άμεση αναθεώρηση του πλαισίου αμοιβών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, παρά τις αυξήσεις που προβλέπονται για ορισμένες επιτροπές των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο ΦΕΚ 2538/27.5.2026, η αποζημίωση των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν τη βαθμολόγηση των γραπτών παραμένει στα 2,10 ευρώ μικτά ανά γραπτό.

Οι ΣΥΝΕΚ υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη αμοιβή δεν ανταποκρίνεται ούτε στο εύρος ούτε στην ευθύνη του έργου που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι βαθμολογητές. Όπως επισημαίνουν, κάθε χρόνο χιλιάδες εκπαιδευτικοί εργάζονται υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα, εξετάζοντας εκατοντάδες γραπτά και λαμβάνοντας αποφάσεις που επηρεάζουν καθοριστικά την εκπαιδευτική πορεία των υποψηφίων. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η βαθμολόγηση των Πανελληνίων δεν αποτελεί μια απλή διοικητική διαδικασία, αλλά μια απαιτητική επιστημονική εργασία που προϋποθέτει γνώση, συγκέντρωση, αντικειμενικότητα και αυστηρή τήρηση των βαθμολογικών οδηγιών. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν με συνέπεια και ακρίβεια την προσπάθεια χιλιάδων μαθητών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο και την αξιοπιστία του εξεταστικού συστήματος. Οι ΣΥΝΕΚ συνδέουν το ζήτημα και με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών, σημειώνοντας ότι η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής έχουν περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημά τους. Όπως αναφέρουν, η διατήρηση της αποζημίωσης στα ίδια επίπεδα συνιστά απαξίωση της προσφοράς των εκπαιδευτικών και δεν αντανακλά τη βαρύτητα του έργου που επιτελούν. Μεταξύ των αιτημάτων που θέτουν είναι η άμεση και ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης ανά γραπτό, η αναπροσαρμογή όλων των αμοιβών που σχετίζονται με τις εξεταστικές διαδικασίες με βάση τον πληθωρισμό και το κόστος ζωής, καθώς και η έμπρακτη αναγνώριση του παιδαγωγικού και επιστημονικού έργου των εκπαιδευτικών. Καταλήγοντας καλούν το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε αναθεώρηση του καθεστώτος αποζημίωσης των βαθμολογητών, υποστηρίζοντας ότι η ποιότητα και η αξιοπιστία των Πανελλαδικών Εξετάσεων στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στη δική τους εργασία και ευθύνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dixmypkppca9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση από τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις

«Για την αποζημίωση των βαθμολογητών/τριών των Πανελλαδικών Εξετάσεων»Το ΦΕΚ 2538/27.5.26 προβλέπει μεν αυξήσεις στις αποζημιώσεις ορισμένων επιτροπών των Πανελλαδικών Εξετάσεων αναδεικνύει ωστόσο, για ακόμη μία φορά, μια κραυγαλέα αδικία: οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν το ιδιαίτερα απαιτητικό έργο της βαθμολόγησης εξακολουθούν να αμείβονται με το εξευτελιστικό ποσό των 2,10 ευρώ μικτά ανά γραπτό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Πρόκειται για μια επιλογή που υποτιμά το έργο χιλιάδων εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες κάθε χρόνο, μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, σηκώνουν ένα από τα πιο κρίσιμα και υπεύθυνα καθήκοντα του εκπαιδευτικού συστήματος. Κάθε γραπτό αντιστοιχεί στην προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου που επηρεάζει καθοριστικά την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία. Οι βαθμολογητές/τριες καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις με ακρίβεια, αντικειμενικότητα και συνέπεια, υπό συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένης πίεσης και φόρτου εργασίας.

Η βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν είναι μια τυπική διοικητική διαδικασία. Απαιτεί υψηλή επιστημονική επάρκεια, απόλυτη προσήλωση και συγκέντρωση επί πολλές ώρες καθημερινά, συνεχή τήρηση αυστηρών οδηγιών και βαθμολογικών κριτηρίων και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους/τις μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους. Η διαδικασία της βαθμολόγησης διασφαλίζει την αξιοπιστία, την ισονομία και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Ωστόσο, απαξιώνεται από την κυβέρνηση η σπουδαιότητά της, όταν η αποζημίωση παραμένει καθηλωμένη σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται ούτε κατ’ ελάχιστο στον χρόνο, την ευθύνη και την απαιτούμενη επιστημονική εργασία.

Σε μια περίοδο όπου η ακρίβεια διαβρώνει το εισόδημα των εργαζομένων και οι μισθοί των εκπαιδευτικών παραμένουν από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη, η επιλογή της κυβέρνησης να αφήνει αμετάβλητη την αποζημίωση των βαθμολογητών/τριών συνιστά εμπαιγμό. Η πολιτεία δεν μπορεί να επικαλείται κάθε χρόνο το κύρος και την αξιοπιστία των Πανελλαδικών Εξετάσεων και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει ως δεδομένη και υποτιμημένη την εργασία εκείνων που εγγυώνται την ομαλή διεξαγωγή τους.

Διεκδικούμε:

Άμεση και ουσιαστική αύξηση της αποζημίωσης ανά γραπτό, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις του έργου και να αναγνωρίζει τον επιστημονικό χαρακτήρα και την ευθύνη της εργασίας τους.

Αναπροσαρμογή όλων των αποζημιώσεων των εξεταστικών διαδικασιών με βάση τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής.

Έμπρακτη αναγνώριση της παιδαγωγικής και επιστημονικής εργασίας των εκπαιδευτικών.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην αναθεώρηση του καθεστώτος αποζημίωσης των βαθμολογητών/τριών και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα του κλάδου.

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ