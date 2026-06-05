Τα θέματα Λατινικών για τις Πανελλήνιες 2026 ανακοινώθηκαν, οι απαντήσεις στο Dnews από το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Στα Λατινικά εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των Ανθρωπιστικών Σπουδών για την τρίτη μέρα εξέτασης των Πανελληνίων 2026 με τους υποψηφίους των ΓΕΛ να μετράνε αντίστροφα για το τελευταίο μάθημα την προσεχή Παρασκευή όπου θα εξεταστούν στην Ιστορία.

Το περιεχόμενο της εξέτασης στα Λατινικά για τις Πανελλήνιες 2026 και ο τρόπος βαθμολόγησης

Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεταιστους υποψηφίους/ες διδαγμένο κείμενο 14-16 στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα και ζητείται από αυτούς/ές: α) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική 10-12 στίχους (20 μονάδες) β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):- Μία (1) παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ.Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α’ (10 μονάδες),- μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες),- δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες),- δύο (2) παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες). Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) υποερωτήματα.

Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που εξετάζονται σήμερα στα Λατινικά

Λίγο μετά τις 10 το πρωί δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας τα θέματα στα Λατινικά.

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Οι απαντήσεις στα Λατινικά

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Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στα Λατινικά από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στα Λατινικά από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

Σχολιασμός ΜΕΘΟΔΙΚΟ για τα θέματα Λατινικών: Αυξημένη δυσκολία σε σχέση με πέρυσι – Χωρίς «παγίδες» για τους καλά προετοιμασμένους

Σήμερα οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Επιστημών εξετάζονται στο μάθημα των Λατινικών, για την πρόσβαση στις σχολές του 1ου Επιστημονικού Πεδίου. Τα θέματα παρουσιάζουν αυξημένη δυσκολία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αλλά δεν αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Οι ερωτήσεις εισαγωγής και ετυμολογικών κρίνονται πιο απαιτητικές από πέρυσι ενώ και στη Γραμματική απαιτείται έμφαση στη λεπτομέρεια. Οι Παρατηρήσεις στο Συντακτικό δεν είναι πολλές σε πλήθος και χαρακτηρίζονται μέτριας δυσκολίας

Πανελλήνιες 2026 - Λατινικά ΓΕΛ: Βατά και χωρίς εκπλήξεις τα θέματα – Οι διαβασμένοι εξασφαλίζουν 20άρι

Τα σημερινά θέματα των Λατινικών στις Πανελλήνιες 2026 χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και κατανοητή διατύπωση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές αναμένεται να ανταποκρίθηκαν με ικανοποιητική ευκολία, ολοκληρώνοντας τις απαντήσεις τους εντός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων χωρίς ιδιαίτερη πίεση χρόνου. Οι ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού κάλυπταν σημαντικό μέρος της εξεταστέας ύλης, παρουσιάζοντας μια διαβαθμισμένη δυσκολία, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνουν ιδιαίτερα απαιτητικά ή εξεζητημένα σημεία. Αντίστοιχα, η άσκηση της εισαγωγής κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα και δεν φάνηκε να κρύβει «παγίδες» για τους υποψηφίους.

Όπως σχολιάζει στο Dnews ο φιλόλογος Αλέξανδρος Σουλιώτης «Τα σημερινά θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται βατά,σαφή και κατανοητά. Σε συνέχεια της τυπολογίας των ασκήσεων παρελθόντων ετών οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές αναμένεται να έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις και να ολοκλήρωσαν τις απαντήσεις τους με σχετική άνεση μέσα στα προκαθορισμένα χρονικά περιθώρια.Τόσο οι ασκήσεις Γραμματικής όσο και οι αντίστοιχες του Συντακτικού κάλυπταν ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της εξεταστέας ύλης και ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας χωρίς όμως κάτι ιδιαιτέρως εξεζητημένο,ενώ η άσκηση Εισαγωγής επίσης δεν έκρυβε «παγίδες» .Οι μεταφράσεις των αποσπασμάτων και η ετυμολογική άσκηση που κινούταν σε αναμενόμενα πλαίσια αποτελούν τα θεμέλια για να «χτίσει» ο υποψήφιος μια υψηλή επίδοση.» Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι θετική, με τα θέματα να ευνοούν τους συστηματικά προετοιμασμένους μαθητές και να επιτρέπουν μια ομαλή έκβασης της εξέτασης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ή ανατροπές.

Συνολικά, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι θετική, με τα θέματα να ευνοούν τους συστηματικά προετοιμασμένους μαθητές και να επιτρέπουν μια ομαλή έκβασης της εξέτασης χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ή ανατροπές.

Λατινικά ΓΕΛ: Θέματα που κάλυψαν όλη την ύλη - Θα επιβραβευτεί το συστηματικό διάβασμα

Τα θέματα των Λατινικών διαμορφώθηκαν σύμφωνα με το πλαίσιο της εξεταστέας ύλης και κάλυψαν αντιπροσωπευτικά το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων του μαθήματος. Η δομή τους επέτρεψε την ουσιαστική αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης των υποψηφίων, καθώς και της εξοικείωσής τους με τα μορφολογικά, συντακτικά και γραμματολογικά στοιχεία της λατινικής γλώσσας εξηγεί η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility. Στο μεταφραστικό μέρος επιλέχθηκαν αποσπάσματα που εκπροσωπούν διαφορετικές όψεις της λατινικής γραμματείας και αναδεικνύουν ποικίλες εκφάνσεις του ιστορικού και πολιτικού βίου της Ρώμης. Η επιλογή αυτή συνέβαλε στον έλεγχο της κατανόησης του πρωτότυπου κειμένου και της δυνατότητας ακριβούς και τεκμηριωμένης απόδοσής του στη νεοελληνική γλώσσα.

Οι ερωτήσεις της ενότητας Β1 κάλυψαν βασικές πτυχές της γραμματολογίας και της ιστορίας της λατινικής λογοτεχνίας, εξετάζοντας γνώσεις που συνδέονται με συγγραφείς, έργα και ιστορικογραμματολογικά συμφραζόμενα της διδακτέας ύλης. Παράλληλα, η άσκηση της ενότητας Β2 αξιολόγησε την ικανότητα των υποψηφίων να αναγνωρίζουν ετυμολογικές σχέσεις μεταξύ της λατινικής και της νέας ελληνικής γλώσσας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική διάσταση του λεξιλογίου και τη γλωσσική συνέχεια.

Το γραμματικό μέρος περιλάμβανε ασκήσεις που κάλυπταν ευρύ φάσμα μορφολογικών φαινομένων. Οι υποψήφιοι κλήθηκαν να χειριστούν ονοματικούς και ρηματικούς τύπους, να εφαρμόσουν γνώσεις σχετικές με τις κλίσεις, τις μετοχές, τους χρόνους, τις εγκλίσεις και τους βαθμούς των επιθέτων, αποδεικνύοντας την επάρκειά τους στη μορφολογική ανάλυση και παραγωγή τύπων.

Αντίστοιχα, το συντακτικό μέρος εστίασε σε θεμελιώδεις αλλά και πιο σύνθετες δομές της λατινικής σύνταξης. Μέσα από αναγνωρίσεις συντακτικών λειτουργιών και μετασχηματισμούς ισοδύναμων συντακτικών σχημάτων, αξιολογήθηκε η δυνατότητα των υποψηφίων να κατανοούν τις σχέσεις μεταξύ των όρων της πρότασης και να χειρίζονται με ακρίβεια διαφορετικούς τρόπους έκφρασης του ίδιου νοηματικού περιεχομένου. Συνολικά, τα θέματα συγκρότησαν ένα ολοκληρωμένο και παιδαγωγικά ισορροπημένο εξεταστικό δοκίμιο, το οποίο επέτρεψε την πολύπλευρη αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται στο μάθημα των Λατινικών στη Γ΄ Λυκείου, συνδυάζοντας στοιχεία γλωσσικής κατανόησης, θεωρητικής γνώσης και εφαρμογής των γραμματικών και συντακτικών κανόνων.

ΟΕΦΕ για Λατινικά: Σαφή θέματα με μικρές «παγίδες» που θα κάνουν τη διαφορά στον τελικό βαθμό

Τα σημερινά θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται ως σαφή και ξεκάθαρα. Δόθηκαν αποσπάσματα από τα κείμενα 35 και 49 και η μετάφραση που ζητήθηκε είναι απλή, χωρίς ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Η ερώτηση εισαγωγής (Β1) ήταν κλειστού τύπου (με τη μορφή της πολλαπλής επιλογής) και δεν αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους μαθητές παρόλο που είχε αναφορές σε πολλά ονόματα. Η λεξιλογική άσκηση (Β2) κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα. Ζητήθηκε από τους μαθητές, όπως και στην αντίστοιχη περσινή εξέταση, να αντιστοιχίσουν τις λατινικές λέξεις της μιας στήλης με τις ελληνικές της άλλης όπου όμως περίσσευαν δύο λέξεις. Οι ερωτήσεις της Γραμματικής (Γ1, Γ2), εξέταζαν αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς όμως να υπάρχει η πολύ δύσκολη άσκηση ή να ζητείται κάποια εξεζητημένη εξαίρεση. Ίσως θα έπρεπε στο venit της Γ2β. να οριστεί και η φωνή του ζητούμενου τύπου. Οι ασκήσεις του Συντακτικού (Δ1, Δ2), δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία αλλά έκρυβαν κάποιες παγίδες - αστοχίες. Η Δ1α. κινήθηκε στο κλασικό μοτίβο αφού ζητούσε αναγνώριση συντακτικών όρων ενώ η Δ1β. ζήτησε τη δήλωση του τόπου με ονόματα πόλεων. Εδώ θα μπορούσε κανείς να μπερδευτεί με τον ζητούμενο όρο Carthago μια και στο κείμενο 25 του σχολικού βιβλίου ο συγκεκριμένος τύπος εκλαμβάνεται και ως όνομα πόλης αλλά και ως όνομα ευρύτερης περιοχής, χρησιμοποιείται δηλαδή και απρόθετα και εμπρόθετα. Η Δ2α ζήτησε, όπως αναμενόταν, την αναγνώριση μιας Δευτερεύουσας Πρότασης αλλά και τη σύμπτυξή της σε μετοχή, άσκηση που δεν είχε ζητηθεί ξανά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Η Δ2β ζήτησε, για πρώτη φορά επίσης τα τελευταία χρόνια τη δήλωση του σκοπού. Το γ ερώτημα της Δ2β. θα μπορούσε να έχει διατυπωθεί καλύτερα γιατί ζητά εμπρόθετο γερούνδιο αλλά στη Λατινική αυτός ο τύπος πρέπει να αποδοθεί με γερουνδιακό (Υποχρεωτική Γερουνδιακή Έλξη), κάτι που ίσως μπερδέψει τους μαθητές. Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές και όσοι αντιμετώπισαν το μάθημα και την εξέταση με σοβαρότητα και ψυχραιμία δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να αριστεύσουν.