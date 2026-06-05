Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα της εξέτασης στη Χημείας ανακοινώθηκαν, οι απαντήσεις στο Dnews από το Φροντιστήριο ΜΕΘΟΔΙΚΟ.

Στο μάθημα της Χημείας εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) στο πλαίσιο των Πανελληνίων 2026. Υπενθυμίζεται ότι από αύριο, Σάββατο 6 Ιουνίου , συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας ήτοι Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

Πανελλήνιες 2026 ΓΕΛ: Η εξέταση και η βαθμολόγηση στη Χημεία

Για την εξέταση του μαθήματος «Χημεία» της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, ισχύουν τα εξής: Στους/στις υποψηφίους/ες δίνονται τέσσερα (4) θέμα

τα που έχουν την παρακάτω μορφή:

α) Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η γνώση της θεωρίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερη έκταση της εξεταστέας ύλης.

β) Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ερωτήσεις, με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των υποψηφίων, καθώς και οι νοητικές δεξιότητες που απέκτησαν κατά την εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων ή άλλων πειραματικών δραστηριοτήτων που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

γ) Το τρίτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση εφαρμογής της θεωρίας, η οποία απαιτεί ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών, τύπων, νόμων και αρχών. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

δ) Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα πρόβλημα ή μία άσκηση, που απαιτούν ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης γνώσεων, αλλά και την ανάπτυξη στρατηγικής για την επίλυσή του/της. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.

Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα που εξετάζονται σήμερα στη Χημεία

Λίγο μετά τις 10 το πρωί δημοσιεύτηκαν στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας τα θέματα στη Χημεία.

Δείτε τα θέματα στη Χημεία εδώ

Οι πρώτες απαντήσεις στη Χημεία

Πανελλήνιες 2026: Όλα τα θέματα και οι απαντήσεις στη Χημεία από το Μεθοδικό

Το Dnews συμμεριζόμενο το μεγάλο ενδιαφέρον μαθητών,γονέων και καθηγητών για την αμεσότερη και την έγκυρη ενημέρωση για τα Θέματα και τις Απαντήσεις των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΜΕΘΟΔΙΚΟ, καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων θα σας προσφέρει την πληρέστερη ενημέρωση. Με την ανακοίνωση των θεμάτων στη Χημεία από το Υπουργείο Παιδείας, στο Dnews τα δημοσιεύουμε σε πρώτο χρόνο και εν συνεχεία θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις. Θα υπάρξει ενδελεχής αξιολόγηση και σχολιασμός των θεμάτων, θα αναφερθούμε στα δύσκολα σημεία της εξέτασης και θα έχουμε αναλυτικές απαντήσεις από το φροντιστήριο Μεθοδικό.

Πανελλήνιες 2026 - Χημεία ΓΕΛ: Θέματα διαβαθμισμένης δυσκολίας αλλά το άριστα δεν είναι για όλους

Τα φετινά θέματα της Χημείας στις Πανελλήνιες 2026 χαρακτηρίζονται από ομαλή κλιμάκωση δυσκολίας, η οποία επέτρεψε τόσο την προσέγγιση μιας αξιοπρεπούς επίδοσης από τους μέτριους μαθητές όσο και τη σαφή ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων στα πιο απαιτητικά υποερωτήματα των Θεμάτων Γ και Δ. Οι μαθητές που είχαν εμβαθύνει στη θεωρία και δεν στηρίχθηκαν σε στείρα απομνημόνευση μεθοδολογιών μπορούσαν να προσεγγίσουν το άριστα, καθώς τα θέματα απαιτούσαν κατανόηση εννοιών, προσοχή στη λεπτομέρεια και σωστή εφαρμογή της σκέψης τονίζει η Χημικός - Βιοχημικός BSc, MSc, MBA Κατερίνα Ηλιοπούλου (iliopouloukaterina.gr).

ΘΕΜΑ Α

Το Θέμα Α δεν έκρυβε «παγίδες», ωστόσο απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες των διατυπώσεων, ώστε να αποφευχθούν μικρολάθη που θα μπορούσαν να κοστίσουν μονάδες.

ΘΕΜΑ Β

Στο Θέμα Β δόθηκε έμφαση στις αιτιολογήσεις, γεγονός που το καθιστούσε αρκετά χρονοβόρο. Παράλληλα, τα υποερωτήματα Β1–Β5 κάλυπταν διαφορετικά σημεία της ύλης, απαιτώντας ευελιξία και καλή θεωρητική προετοιμασία.

ΘΕΜΑ Γ

Το Θέμα Γ ήταν απαιτητικό κυρίως ως προς τον χρόνο επίλυσης, καθώς χρειαζόταν συγκέντρωση και σωστή μεθοδολογική προσέγγιση για την ολοκλήρωσή του.

ΘΕΜΑ Δ

Το Θέμα Δ απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή στις λεπτομέρειες και πλήρη κατανόηση της εκφώνησης, καθώς η σωστή ερμηνεία των δεδομένων ήταν καθοριστική για την επιτυχή επίλυση.

Συνολικά, πρόκειται για μια εξέταση με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας που ξεχώρισε τους άριστα προετοιμασμένους υποψηφίους, χωρίς να αποκλείει την επίτευξη μιας ικανοποιητικής επίδοσης από τον μέσο μαθητή.