Η φιλόλογος Πέννυ Γρίβα σημειώνει ότι οι μικρές λεπτομέρειες στα Λατινικά θα κάνουν τη διαφορά στις Πανελλήνιες 2026.

Τα Λατινικά αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για τους υποψηφίους των Ανθρωπιστικών Σπουδών στις Πανελλήνιες 2026 καθώς μπορεί να συμβάλουν καθοριστικά στην κάλυψη μονάδων που ενδεχομένως έχουν χαθεί από άλλα μαθήματα. Παρότι πρόκειται για εξέταση με συγκεκριμένη ύλη και σαφές πλαίσιο, δεν παύει να παρουσιάζει βαθμό δυσκολίας, ο οποίος απαιτεί συστηματική προετοιμασία και σωστή στρατηγική προσέγγιση. Με την κατάλληλη μελέτη και οργάνωση, οι μαθητές μπορούν να επιτύχουν υψηλές βαθμολογίες, αξιοποιώντας πλήρως τα χαρακτηριστικά της εξέτασης και ταυτόχρονα να ενισχύσουν σημαντικά τη συνολική τους προσπάθεια στις Πανελλήνιες.

Τι πρέπει να προσέξετε στην τελική επανάληψη

Η τελική φάση της προετοιμασίας είναι καθοριστική. Είναι απαραίτητη η πλήρης κατανόηση των μεταφράσεων. Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να αποδίδουν με ακρίβεια τα κείμενα της εξεταστέας ύλης, χωρίς όμως να προβαίνουν σε αποστήθιση, καθώς στις εξετάσεις τα αποσπάσματα δίνονται συχνά σε μορφή συρραφής. Δεύτερον, ιδιαίτερη σημασία έχει η γνώση του λεξιλογίου των κειμένων. Η καλή εξοικείωση με τις λέξεις επιτρέπει όχι μόνο σωστή μετάφραση, αλλά και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασκήσεων γραμματικής και συντακτικού.Τρίτον, εξίσου σημαντική είναι η κατανόηση του συντακτικού. Στα Λατινικά, η γνώση αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο για την απόκτηση μονάδων, καθώς δεν εξετάζεται άγνωστο κείμενο, αλλά γνωστή ύλη. Τέλος, απαιτείται πλήρης κάλυψη της γραμματικής, με έμφαση σε κρίσιμες ενότητες όπως τα ρήματα όλων των φωνών, οι ανώμαλοι τύποι, τα αποθετικά και ημιαποθετικά ρήματα, οι μετοχές, τα απαρέμφατα, καθώς και τα γερουνδιακά και γερουνδικά στοιχεία.

Τι πρέπει να προσέξετε την ώρα της εξέτασης

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, το τρίωρο θεωρείται επαρκές για την ολοκλήρωση των θεμάτων, αρκεί να υπάρχει σωστή διαχείριση χρόνου και μεθοδική προσέγγιση. Με την παραλαβή των θεμάτων, οι υποψήφιοι πρέπει πρώτα να τα μελετήσουν συνολικά, ώστε να εκτιμήσουν τον βαθμό δυσκολίας και να οργανώσουν τον χρόνο τους. Για την εξέταση δίνεται στους υποψηφίους διδαγμένο κείμενο 14-16 στίχων από ένα ή περισσότερα κείμενα και ζητείται από αυτούς/ ές:

α) να μεταφράσουν από αυτό στη Νέα Ελληνική 10-12 στίχους (20 μονάδες)

β) να απαντήσουν στις εξής παρατηρήσεις (σύνολο 80 μονάδες):

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μία (1) παρατήρηση ανοικτού ή κλειστού τύπου από την Εισαγωγή του σχολικού βιβλίου των Μ. Πασχάλη, Γ. Σαββαντίδη, Λατινικά τ. Α’ (10 μονάδες),

μία (1) παρατήρηση ετυμολογική: Συσχέτιση λέξεων της Λατινικής με λέξεις που χρησιμοποιούνται στη Νέα Ελληνική (10 μονάδες),

δύο (2) παρατηρήσεις Γραμματικής (30 μονάδες),

δύο (2) παρατηρήσεις Συντακτικού (30 μονάδες).

Καθεμία από τις παρατηρήσεις Γραμματικής και Συντακτικού μπορεί να αναλύεται σε δύο (2) υποερωτήματα.

Το πρώτο μέρος αφορά τη μετάφραση αποσπασμάτων από τα κείμενα της ύλης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται ώστε να μεταφράζονται μόνο τα δοθέντα αποσπάσματα, χωρίς προσθήκες ή παραλείψεις, καθώς κάτι τέτοιο οδηγεί σε απώλεια μονάδων.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει ασκήσεις γραμματικής που καλύπτουν όλο το φάσμα της ύλης (ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, παραθετικά και ρηματικούς τύπους). Οι μαθητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αριθμό, πτώση, πρόσωπο και χρόνο, καθώς μικρές λεπτομέρειες μπορούν να οδηγήσουν σε λάθος απάντηση. Ειδική προσοχή απαιτείται στους ρηματικούς τύπους, όπως απαρέμφατα, μετοχές, γερουνδικά στοιχεία και αποθετικά ρήματα, όπου συχνά παρατηρούνται λάθη σε πρόσωπο ή αριθμό. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πλήρως τη συντακτική λειτουργία λέξεων και προτάσεων, καθώς και να χειρίζονται μετατροπές όπως υποθετικοί λόγοι, μετατροπή ενεργητικής και παθητικής σύνταξης, ανάλυση μετοχών και εκφορά σκοπού. Η σωστή διαδικασία επίλυσης ξεκινά από τη μετάφραση του ζητουμένου στα ελληνικά, ακολουθεί η συντακτική σκέψη και στη συνέχεια η απόδοση στα λατινικά, με τελικό έλεγχο της ορθότητας. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται και στην αποφυγή επιπόλαιων λαθών. Συχνά μαθητές, ενώ γνωρίζουν τη σωστή απάντηση, τη μεταφέρουν λανθασμένα λόγω βιασύνης ή απροσεξίας. Τέτοια λάθη, αν και φαίνονται μικρά, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια μονάδων, καθώς επηρεάζουν την ακρίβεια της απάντησης.

Οι συμβουλές που κάνουν τη διαφορά και φέρνουν το άριστα στο Θέμα Δ

Η μελέτη των θεμάτων Δ στα Λατινικά των Πανελληνίων 2020–2025 αναδεικνύει σταθερά επαναλαμβανόμενες θεματικές και συντακτικές απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό πού πρέπει να εστιάσουν την επανάληψή τους οι υποψήφιοι τονίζει στο Dnews η Πέννυ Γρίβα Φιλόλογος – Συγγραφέας εκδ. Upbility . Αν και κάθε χρονιά παρουσιάζει τις δικές της ιδιαιτερότητες, διαπιστώνεται ότι οι εξεταστές δίνουν διαχρονικά έμφαση σε συγκεκριμένους συντακτικούς και μετασχηματιστικούς μηχανισμούς της λατινικής γλώσσας, οι οποίοι απαιτούν βαθιά κατανόηση και συστηματική εξάσκηση. Οι βασικές θεματικές που εξετάζονται συχνότερα περιλαμβάνουν:

τις δευτερεύουσες προτάσεις και τη συντακτική τους αναγνώριση

τη μετατροπή ενεργητικής και παθητικής σύνταξης

τον ευθύ και πλάγιο λόγο και τις μεταβολές του

τις μετοχές και τους συντακτικούς μετασχηματισμούς που προκύπτουν από αυτές

τους υποθετικούς λόγους και τις λογικές σχέσεις που εκφράζουν

την αφαιρετική απόλυτη και τη λειτουργία της μέσα στο κείμενο

Η ανάλυση των θεμάτων δείχνει ότι το Θέμα Δ απαιτεί συνολική κατανόηση του λατινικού συντακτικού συστήματος και ικανότητα μετασχηματισμού του λόγου με ακρίβεια. Η επιτυχία στο Θέμα Δ βασίζεται κυρίως σε:

• βαθιά κατανόηση της σύνταξης και των σχέσεων μεταξύ των προτάσεων

• σωστή και σταθερή εφαρμογή της θεωρίας σε διαφορετικά συμφραζόμενα

• εξοικείωση με τους βασικούς μετασχηματισμούς της λατινικής γλώσσας

• συστηματική εξάσκηση σε επαναλαμβανόμενους τύπους ασκήσεων

• ταχύτητα και ακρίβεια στην αναγνώριση συντακτικών δομών

Μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το Θέμα Δ στα Λατινικά αποτελεί διαχρονικά το σημείο που διαφοροποιεί τους πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές από εκείνους που έχουν περιορισμένη εξοικείωση με τους συντακτικούς μετασχηματισμούς. Η στοχευμένη μελέτη και η συστηματική εξάσκηση παραμένουν οι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας. Ο τελικός έλεγχος του γραπτού είναι εξαιρετικά σημαντικός. Οι υποψήφιοι πρέπει να επανεξετάζουν τη μετάφραση, τη γραμματική και το συντακτικό, ώστε να εντοπίζουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη. Επιπλέον, η καθαρότητα του γραπτού, η σωστή αρίθμηση και η οργανωμένη παρουσίαση των απαντήσεων συμβάλλουν όχι μόνο στην κατανόηση από τον βαθμολογητή, αλλά και στη συνολική εικόνα του γραπτού.

(Η Πέννυ Γρίβα είναι καθηγήτρια φιλόλογος, Professional IB Tutor και συγγραφέας με πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία και την προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και το πρόγραμμα IB. Εξειδικεύεται στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο IB Greek A, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Λατινικά και στην Ιστορία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται ως δημιουργός εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη συστηματική, ουσιαστική και υψηλού επιπέδου προετοιμασία των μαθητών.)