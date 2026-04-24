Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο 18χρονος και οι δύο 20χρονες φίλες του καθ' ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι και οι τρεις, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία ενώ η η δίκη τους αναβλήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα. Ο δικηγόροι τους ανέφεραν στο δικαστήριο ότι οι νεαροί εμφανίστηκαν αυτοβούλως στις αρχές και πως έχουν γνωστή διαμονή και δεν είναι ύποπτοι φυγής.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία, ενώ ο 20χρονος φερόμενος δράστης αντιμετωπίζει βαρύτερες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων (οπλοφορία και οπλοχρησία).

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο κοριτσιών υποστήριξε ότι καμία από τις δύο δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί, ενώ ισχυρίστηκε πως η μία από τις δύο προσπάθησε να αποτρέψει τη συνάντηση, προειδοποιώντας τον 20χρονο να μην πάει στο ραντεβού. Όπως ανέφερε, οι ενέργειές τους έγιναν υπό σύγχυση και μετά το γεγονός συνεργάστηκαν με τις αρχές, δίνοντας στοιχεία για την υπόθεση.

Τι δήλωσε ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δράστης

«Μετανιώνω, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια, ούτε εγώ κατάλαβα πως ανέβηκαν οι τόνοι. Έβγαλα το μαχαίρι και μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό θυμάμαι ότι τον μαχαίρωσα». Αυτά φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 20χρονου. Μάλιστα, η σύντροφός του τον ρώτησε τι έγινε στη συνάντηση και εκείνος δεν της αποκάλυψε ότι μόλις είχε σκοτώσει τον 27χρονο. Όλοι μαζί, και οι τέσσερις, πήγαν σε ένα ξενοδοχείο και έμειναν εκεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-di1fawiba9ep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 20χρονος και ο 18χρονος φίλος του φέρεται να συναντήθηκαν με το θύμα στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Εκεί, μετά από διαπληκτισμό, ο 27χρονος δέχθηκε θανατηφόρο πλήγμα με μαχαίρι στην καρδιά. Μετά το περιστατικό, οι δύο νεαροί αποχώρησαν από το σημείο και, έπειτα, συναντήθηκαν με τις δύο νεαρές γυναίκες. Ο 18χρονος φέρεται να υποστήριξε στις Αρχές ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει την επίθεση, ενώ στη συνέχεια επικοινώνησε με τη Δίωξη Ανθρωποκτονιών και έδωσε πληροφορίες για την υπόθεση. Ο 20χρονος παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ συνοδεία δικηγόρου.

Ο 20χρονος φερόμενος δράστης, που υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και παρουσιάστηκε στο Ναυτοδικείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di1enzl40tw1?integrationId=40599y14juihe6ly}





