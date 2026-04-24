Τα μηνύματα Κοβέσι - Η «παγίδα» μιας νέας Προανακριτικής.

Η πολιτική είναι μαραθώνιος. Σε αυτήν την ρήση πιστεύει ο πρωθυπουργός έχοντας, ωστόσο, ως αποκούμπι το 1 δισ. που σχεδιάζει να δώσει στη ΔΕΘ αν αναγκαστεί να στήσει κάλπες το Φθινόπωρο. Με ένα ενδιάμεσο πακέτο παροχών το καλοκαίρι εφόσον το κλίμα παραμένει αρνητικό για την κυβέρνηση.

Αυτό είναι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης στο μυαλό του πρωθυπουργού με δεδομένο ότι ο ίδιος θα επιθυμούσε οι εκλογές να γίνουν το 2027. Παρότι η εμπειρία έχει δείξει ότι οι παροχές πριν από τις εκλογές δεν ευνοήσαν καμία κυβέρνηση.

Ένα 24ωρο άντεξε νέο πακέτο παροχών

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι μέσα σε ένα 24ωρο το πακέτο παροχών που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός την ώρα της ψηφοφορίας για την άρση ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών , σχεδόν εξανεμίστηκε επικοινωνιακά. Με τα δελτία να επανέρχονται σε θέματα όπως η Λάουρα Κοβέσι, τα Τέμπη και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έτσι το ζήτημα που θέτουν τώρα ακόμη και κυβερνητικοί αξιωματούχοι είναι αν θα μπορέσει η κυβέρνηση να φθάσει αξιοπρεπώς στις κάλπες ή αν θα συρθεί σε αυτές με ότι αυτό θα σημάνει για τα εκλογικά ποσοστά της.

Το δίλημμα της κάλπης

Διότι άλλο είναι η Ν.Δ. να λάβει ποσοστό άνω του 30% που κρατάει τον Κ. Μητσοτάκη μέσα στο παιχνίδι στην επόμενη διακυβέρνηση. Και είναι άλλο είναι να λάβει 27-28% όπου θα πρέπει να σκεφθεί τι θα κάνει ο πρωθυπουργός και άλλο να πέσει στο 25% οπότε δεν θα μπορεί να παραμείνει αρχηγός με τις εσωκομματικές πιέσεις που θα δεχθεί.

Όλα τα παραπάνω σενάρια είναι υπαρκτά και πιθανά.

Η σημερινή, ωστόσο, εικόνα αβαντάρει τα χειρότερα σενάρια για τους παρακάτω λόγους:

Η Λάουρα Κοβέσι έδειξε τα ..δόντια της

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι από τους Δελφούς δεν άφησε περιθώρια για υποχωρήσεις παρά τα καλοπιάσματα ή τις πιέσεις και τις επιθέσεις που δέχεται. Έκανε λόγο για «έγκλημα», «νεποτισμό» και ¨διαφθορά» αναφερόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ξεκαθάρισε ότι για αυτήν τυχόν αντικατάσταση της Πόπης Παπανδρέου συνιστά casus belli. Προανήγγειλε δε εμμέσως και άλλες δικογραφίες αφού όπως είπε δέχεται ..κατά ρυπάς και νέες καταγγελίες.

Άνοιξε ενδοπαραταξιακό μέτωπο

Το ενδοπαραταξιακό μέτωπο που άνοιξαν οι άρσεις ασυλίας των «13» και η αντιμετώπιση των πρώην υπουργών σε Τέμπη και ΟΠΕΚΕΚΕ είναι δεδομένο. Όσο κι αν το Μαξίμου επιχειρεί να το υποβαθμίσει στη λογική ότι το κλίμα θα αλλάξει.

Διότι πολλοί βουλευτές έχουν φθάσει στο ψυχολογικό τους όριο.

«Η φάμπρικα που ανοίξαμε δεν έχει τελειωμό» λένε.

Η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια και το «ψαλίδισμα» του α’ βαθμού

Μόλις τόλμησε ο Παύλος Μαρινάκης να πει ότι οι "13" θα μετέχουν στα ψηφοδέλτια ο Ν. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «ντιλάρισμα» που αψηφά την ετυμηγορία της δικαιοσύνης. Έτσι αναγκάστηκε το Μαξίμου να θέσει το πρώτο όριο. Θα είναι στα ψηφοδέλτια εφόσον πρωτόδικα δεν θα έχουν κατηγορηθεί.

Ιδέα που μάλλον δεν αρέσει στους εμπλεκόμενους βουλευτές που αξιώνουν να κοπούν από τα ψηφοδέλτια μόνον εάν υπάρξει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Δηλαδή, να έχει κριθεί η υπόθεση τους σε πρώτο δεύτερο βαθμό αλλά και στον Άρειο Πάγο.

Έτσι το «αγκάθι» των ψηφοδελτίων παραμένει και εξακολουθεί να ματώνει την σχέση Κ.Ο. – κυβέρνησης.

Οι φόβοι για πολλαπλές άρσεις ασυλίας

Οι βουλευτές φοβούνται ότι με την τακτική της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να στέλνει τμηματικά τις δικογραφίες στη βουλή πολύ σύντομα οι 13 άρσεις ασυλιών μπορούν να γίνουν 15 ή 20 ή και παραπάνω. Με δεδομένο ότι οι συνακροάσεις τραβούν μέχρι το 2025 και μέχρι τώρα ερευνάται το 2021 , υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για την δικαιοσύνη ...

Πολλοί βουλευτές που οδηγούνται τώρα στην δικαιοσύνη ομολογούν ότι μπορεί να βρεθούν και σε επόμενη δικογραφία αφού – όπως παραδέχονται- δεν έχουν μεσολαβήσει μόνο μία φορά για υποθέσεις ψηφοφόρων τους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά πολλές.. Έτσι την ώρα που θα τελειώνει η μία άρση ασυλίας είναι πιθανόν να έρχεται στη βουλή μία δεύτερη για τα ίδια πρόσωπα δημιουργώντας κλίμα ασφυξίας στις τάξεις των βουλευτών της Ν.Δ.

Η «παγίδα» της Προανακριτικής

Οι εσωκομματικές «παγίδες» πολλές για την κυβέρνηση. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να αποδειχθεί για την κυβερνητική συνοχή και η απόφαση του πρωθυπουργού για το αίτημα που θα έρθει από το ΠΑΣΟΚ ως προς τη σύσταση Προανακριτικής για τους πρώην υπουργούς Σπ. Λιβανό και Φ. Αραμπατζή. Θα πει όχι όπως και στην περίπτωση Βορίδη- Αυγενάκη ή θα συναινέσει;

Ο πρωθυπουργός προσανατολίζεται στο όχι. Αντιλαμβάνεται, ωστόσο, ότι όποια απόφαση και να πάρει θα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.

Η μυστική ψηφοφορία εγκυμονεί κινδύνους

Αν πει «ναι» θα κάνει ακόμη δύο εχθρούς και θα έχει ομολογήσει για μία ακόμη φορά την κυβερνητική εμπλοκή στο σκάνδαλο. Αν πει όχι θα έρθει αντιμέτωπος με πολλούς από τους 155 βουλευτές του. Που είδαν τους εαυτούς τους να βγαίνουν στα «μανταλάκια» για ένα ρουσφέτι και τους πρώην υπουργούς να προστατεύονται παρότι κατηγορούνται για τον ίδιο λόγο.

Ο κίνδυνος με την κακή ψυχολογία που επικρατεί στην «γαλάζια» Κ.Ο., ορατός. Αρκούν επτά κυβερνητικοί βουλευτές να υπερψηφίσουν την προανακριτική – στη λογική της άνισης αντιμετώπισης- για να γίνει η κυβερνητική συνοχή σκόνη και θρύψαλα. Με δεδομένο ότι η ψηφοφορία είναι μυστική , τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Οι ομάδες των «5» ετοιμάζονται να χτυπήσουν

Οι κίνδυνοι για την κυβερνητική συνοχή δεν σταματούν εδώ. Παρότι κανείς από τους βουλευτές δεν πρόκειται να αποπειραθεί να ρίξει την κυβέρνηση εντούτοις πολλοί είναι αυτοί που δηλώνουν αποφασισμένοι να της κάνουν τη ζωή δύσκολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews δεν αργεί η ώρα που ομάδες βουλευτών -ανά πέντε – θα αρχίζουν να καταθέτουν σκληρές Ερωτήσεις προς την κυβέρνηση. Φέρνοντας την στην δύσκολη θέση είτε να τους ανεχθεί είτε να τους διαγράψει. Ο αριθμός πέντε δεν είναι τυχαίος. Θα είναι τόσοι ώστε ακόμη και αν διαγραφούν δεν θα μείνουν με την ρετσινιά του αποστάτη αφού και πάλι η Ν.Δ. θα διαθέτει τον μαγικό- πλην οριακό- αριθμό των 151 βουλευτών.

Μία τέτοια πρακτική – εφόσον λάβει μόνιμο χαρακτήρα – νομοτελειακά θα οδηγήσει σε εσωκομματικές εξελίξεις και πιθανώς σε πρόωρες κάλπες.