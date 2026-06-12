Ο Μεξικανός επανέφερε τον εμβληματικό πανηγυρισμό του Μουντιάλ 2010.

Το Μουντιάλ 2026 έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (11/06) στο στάδιο «Azteca», με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική.

Οι διοργανωτές επικράτησαν με 2-0, ξεκινώντας με το «δεξί» το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργανώνουν μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Το σκορ της αναμέτρησης άνοιξε στο 9ο λεπτό ο Τζουλιάν Κινίονες, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα στο ύψος της περιοχές και πλάσαρε υποδειγματικά την εστία του Γουίλιαμς. Αυτό το οποίο τράβηξε τα βλέμματα όλων ήταν ο πανηγυρισμός του γκολ.

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Όπως ο Τσαμπαλάλα το 2010

Ο πανηγυρισμός του Κινιόνες αναβίωσε το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2010 στη Νότια Αφρική. Η αναμέτρηση τότε ήταν πάλι Νότια Αφρική - Μεξικό. Συγκεκριμένα, ο 29χρονος επιθετικός της Αλ Καντίσα μιμήθηκε τον εμβληματικό πανηγυρισμό του Σιφιού Τσαμπαλάλα.

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Πριν από 16 χρόνια, ο Αφρικανός επιθετικός είχε πετύχει το πρώτο γκολ της διοργάνωσης και το πανηγύρισε με μία χορογραφία η οποία έμεινε στην ιστορία. Στη χθεσινή αναμέτρηση, αφού οι συμπαίκτες του απομακρύνθηκαν, ο Κινιόνες αναβίωσε τον iconic χορό του Τσαμπαλάλα.

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Το Μεξικό μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στρέφει το βλέμμα του στην αναμέτρηση της Παρασκευής (19/06) απέναντι στη Νότια Κορέα.