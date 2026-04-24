«Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς τον πυρηνικό αφοπλισμό του Ιράν» συμπλήρωσε από την Κύπρο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Την στήριξη της ΕΕ στις χώρες του Κόλπου εξέφρασαν από την άτυπη σύνοδο Κορυφής, που πραγματοποιείται στην Κύπρο, οι ηγέτες της ΕΕ, με αφορμή τη συζήτηση για την κατάσταση στο Ιράν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα χαιρέτισε την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ του Ιράν και του συνασπισμού ΗΠΑ - Ισραήλ, αλλά ζήτησε το «άμεσο άνοιγμα χωρίς περιορισμούς και χωρίς διόδια» του Στενού του Ορμούζ, κάτι που, όπως είπε, είναι «ζωτικής σημασίας για ολόκληρο τον κόσμο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους, για τις υποδομές και για την παγκόσμια οικονομία. Και με κάθε μέρα που περνάει χωρίς λύση, η κατάσταση μόνο επιδεινώνεται. Η τρέχουσα κατάσταση υπογραμμίζει σαφώς πόσο στενά συνδέεται η ασφάλεια της Ευρώπης με αυτήν της Μέσης Ανατολής», συνέχισε ο Κόστα.

Απευθυνόμενος στους ηγέτες του Κόλπου δήλωσε ακόμα ότι «η ΕΕ στέκεται στο πλευρό των χωρών σας και των λαών σας. Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς».

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς τον πυρηνικό αφοπλισμό του Ιράν»

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν από την πλευρά της επέμεινε πως «δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς τον πυρηνικό αφοπλισμό του Ιράν». Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχε στις εκκλήσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία, ωστόσο, είπε, είναι «σαφές ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα πυρηνικά και βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα του Ιράν. Τα γεγονότα των τελευταίων επτά εβδομάδων έχουν δείξει τον πραγματικό κίνδυνο που θα αποτελούσε για τον κόσμο ένα πυρηνικό Ιράν».

Νωρίτερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε ανοίξει τη συνέντευξη Τύπου ζητώντας ισχυρότερες σχέσεις με τα αραβικά έθνη και τα έθνη του Κόλπου που παρευρέθηκαν σήμερα.

«Η ασφάλεια και η σταθερότητα αυτής της περιοχής είναι αλληλένδετες με αυτές της Ευρώπης, αυτή είναι μια ζωτική γειτονιά και είναι η γειτονιά της ΕΕ. Η Ένωσή μας πρέπει να συμμετέχει στον κόσμο με ολοκληρωμένο τρόπο. Δεν ήμασταν ποτέ και δεν θα είμαστε ποτέ μια ένωση ενός μόνο ζητήματος», είπε.

Η ΕΕ συμφώνησε σε «συγκεκριμένες» δράσεις με τους εταίρους της στη Μέση Ανατολή μετά τις σημερινές συνομιλίες, δήλωσε ο Κύπριος ηγέτης και τόνισε πως «εντοπίσαμε συγκεκριμένους τομείς όπου μπορεί να ενισχυθεί η συνεργασία μας και συμφωνήσαμε σε συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις».

Με πληροφορίες του Politico