«Γιατί να γίνεται μια τόσο ηλίθια ερώτηση;», σχολίασε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να εκνευρίζεται όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν και αρνήθηκε ότι θα έπαιρνε μια τέτοια απόφαση.

Όταν ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε σε ανάρτηση ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε», αν το Ιράν δεν έκανε συμφωνία, πολλοί το ερμήνευσαν ως απειλή για χρήση πυρηνικών όπλων.

Με βάση αυτή την ανάρτηση, η δημοσιογράφος Λιζ Λάντερς ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ αν θα χρησιμοποιούσε ποτέ πυρηνικό όπλο εναντίον του Ιράν. «Όχι, όχι, δεν το χρειάζομαι. Τι το χρειάζομαι; Γιατί να γίνεται μια τόσο ηλίθια ερώτηση;», ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, που απάντησε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ γραφείο.

«Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο όταν, με πολύ συμβατικό τρόπο, τους έχουμε αποδεκατίσει εντελώς χωρίς αυτό; Όχι, δεν θα το χρησιμοποιούσα. Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο», συμπλήρωσε.

Έπειτα από εκείνη την επίμαχη ανάρτηση του Τραμπ, που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και ειδικοί επεσήμαναν ότι ισοδυναμούσε με έγκλημα πολέμου, προτού λήξει η προθεσμία ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την εκεχειρία, την οποία παρέτεινε το βράδυ της Τρίτης.

