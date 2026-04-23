Η ατάκα Τραμπ για την Ελλάδα σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Οβάλ γραφείο.

«Η Ελλάδα ήταν πολύ υποστηρικτική, είναι φοβερός τύπος (ο Κυριάκος Μητσοτάκης), καταλαβαίνει απόλυτα τη σημασία του», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο απαντώντας σε ερώτηση για τον πόλεμο του Ιράν.

«Δεν ζητάω από κανέναν χρόνο» είπε ο Τραμπ μιλώντας για το Ιράν και απαντώντας υποτιμητικά και - χαρακτηρίζοντας «εξυπνάκια» δημοσιογράφο που του απηύθυνε την ερώτηση - απάντησε πως «προέβλεψα πως θα πέσει 20-25% το χρηματιστήριο και είπα οκ είναι κακό, το χρηματιστήριο παρά τις προβλέψεις πολλών, έκανε ρεκόρ σήμερα και έμεινε εκεί. 200 δολ. το βαρέλι έχει και εδώ στις ΗΠΑ είναι πολύ χαμηλότερα, γιατί έχουμε όλο το πετρέλαιο που χρειαζόμαστε, έρχονται πλοία για πετρέλαιο στο Τέξας, Λουιζιάνα, παντού» πρόσθεσε ο Τραμπ.

Η απάντηση Τραμπ (στο 1:16:00)

Μητσοτάκης: Ο Τραμπ σίγουρα θα περάσει καλά στην Ελλάδα

Παράλληλα, στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο Breitbart News, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠα και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τόνισε ότι οι δύο χώρες δεν ήταν ποτέ πιο κοντά. Αυτό το επιβεβαίωσε και η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία βρίσκεται επίσης στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, και επιβεβαίωσε στο Breitbart News, παρακολουθώντας ζωντανά ένα πάνελ, ότι ο Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα φέτος και πολύ σύντομα, μάλιστα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να περιμένει μια πολύ θερμή υποδοχή στην Ελλάδα και σημείωσε ότι οι Έλληνες είναι γνωστοί για τη φιλοξενία τους. «Λοιπόν, σίγουρα θα περιμένετε ότι θα περάσει καλά», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Breitbart News όταν ρωτήθηκε τι θα πρέπει να περιμένει ο Τραμπ όταν επισκεφθεί την Ελλάδα. «Αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Αλλά έχω συνεργαστεί με τον Πρόεδρο Τραμπ. Είμαι ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που τον γνώρισαν κατά τη διάρκεια της επίδοσης Τραμπ. Οπότε γνωρίζετε ότι οι Έλληνες είναι πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας».

Σημείωσε επίσης τους βαθείς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, οι οποίοι ενισχύονται. Είπε επίσης ότι ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας σε αυτήν την περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο βοηθά στην γεωπολιτική προώθηση των συμφερόντων του δυτικού πολιτισμού παγκοσμίως, γεγονός που συμβάλλει, φυσικά, στην προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων.

«Θέλω να πάρω τον χρόνο μου»

Σε ερώτηση για το Ιράν και τη συμφωνία εκεχειρίας είπε πως «Θέλω να πάρω τον χρόνο μου, δεν βιάζομαι, για να κάνω την καλύτερη δυνατή συμφωνία» χαρακτηρίζοντας «τρελούς» τους ηγέτες του Ιράν. «Το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία και έχουμε συνομιλήσει μαζί τους, αλλά δεν ξέρουν καν ποιος ηγείται της χώρας τους. Βρίσκονται σε αναταραχή, οπότε σκεφτήκαμε να τους δώσουμε μια μικρή ευκαιρία να λύσουν κάποια από αυτά (τα θέματα)» είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από πυρηνικά που θα καταστρέψουν τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ συμπεριλαμβανομένου» πρόσθεσε και έκανε λόγο για «πυρηνικό ολοκαύτωμα στην Ευρώπη, στο Λονδίνο, το Παρίσι, δεν νομίζω ότι θα συμβεί αλλά...» και συνέχισε «παράγουμε πολύ πετρέλαιο, πάνε στο Τέξας, την Αλάσκα. Παράγουμε περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο από ποτέ στην ιστορία της χώρας».

Σε ερώτηση για το τέλος του πολέμου είπε πως «δεν νομίζω ότι θα διαρκέσει πολύ, θα τελειώσει σύντομα. Ξέρετε κάτι; Εδώ ξέρεις ποιος είναι ο ηγέτης της χώρας» είπε μεταξύ άλλων.

«Γιατί να χρειαστώ πυρηνικό όπλο; Τι ηλίθια ερώτηση» απάντησε σε άλλη δημοσιογράφο και πρόσθεσε «Κανείς δεν θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνάντηση, ένας άλλος δημοσιογράφος ρώτησε τον Τραμπ για τον πρίγκιπα Χάρι εν όψει της επίσκεψης του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ με τον Αμερικανό πρόεδρο να απαντά χλευαστικά «παρεμπιπτόντως τι κάνει η γυναίκα του. Δώστε χαιρετίσματα στη γυναίκα του. Εγώ μιλάω περισσότερο εκ μέρους της Βρετανίας παρά ο πρίγκιπας Χάρι» είπε.