Ο Αυστραλός παθολόγος και ερευνητής Ρίτσαρντ Σκόλιερ, που δοκίμασε στον εαυτό του πρωτοποριακή θεραπεία για καρκίνο του εγκεφάλου πέθανε στα 59 του.

Ο Ρίτσαρντ Σκόλιερ, ένας από τους σημαντικότερους επιστήμονες στον τομέα της ογκολογίας παγκοσμίως έφυγε από τη ζωή τρία χρόνια μετά τη διάγνωση ενός ιδιαίτερα επιθετικού όγκου στον εγκέφαλο, ανέφερε το BBC.

Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος μιας εξαιρετικής πορείας αφιερωμένης στην επιστήμη και την καταπολέμηση του καρκίνου, αλλά και μιας μοναδικής προσωπικής μάχης που τράβηξε το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Ο Σκόλιερ έγινε γνωστός όχι μόνο για τη συμβολή του στην αντιμετώπιση του μελανώματος, αλλά και επειδή αποφάσισε να μετατραπεί ο ίδιος σε ασθενή μιας πρωτοποριακής θεραπείας όταν διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα, που είναι μία από τις πιο επιθετικές και θανατηφόρες μορφές καρκίνου του εγκεφάλου.

Η θεραπεία αναπτύχθηκε από την στενή του συνεργάτιδα και φίλη, καθηγήτρια Τζορτζίνα Λονγκ, βασισμένη στις επιστημονικές ανακαλύψεις που οι δυο τους είχαν καταφέρει στον τομέα του καρκίνου του δέρματος.

Σε αποχαιρετιστήρια επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μετά τον θάνατό του, ο Σκόλιερ ανέφερε ότι ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του επιθυμούσε να συνεχίσει να προσφέρει στην επιστήμη και στην κοινωνία. Περιέγραψε τη ζωή του ως μια πορεία γεμάτη ευτυχία, αισιοδοξία, ευκαιρίες και πάθος, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσους αγάπησε, συνεργάστηκε και γνώρισε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

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Η προσφορά του στην ιατρική υπήρξε τεράστια. Ως συνδιευθυντής του Ινστιτούτου Μελανώματος της Αυστραλίας μαζί με την Τζορτζίνα Λονγκ, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων μορφών ανοσοθεραπείας για το προχωρημένο μελάνωμα.

Οι έρευνές τους άλλαξαν ριζικά την πρόγνωση της νόσου η οποία κάποτε θεωρούνταν σχεδόν ως βέβαιη θανατική καταδίκη. Χάρη στις καινοτόμες θεραπείες που ανέπτυξαν, περίπου οι μισοί ασθενείς με προχωρημένο μελάνωμα θεωρούνται πλέον ουσιαστικά θεραπευμένοι, όταν πριν από λίγα χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο από 10%.

Η αναγνώριση της προσφοράς τους υπήρξε ευρεία. Το 2024, ο Σκόλιερ και η Λονγκ ανακηρύχθηκαν από κοινού «Αυστραλοί της Χρονιάς», μια από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις της χώρας. Παράλληλα, ο ίδιος θεωρούσε εξίσου σημαντική την εκπαίδευση και την καθοδήγηση νέων παθολογοανατόμων, πιστεύοντας ότι κάθε επιστήμονας έχει ευθύνη να συμβάλει στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Όταν διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα το 2023, ο επιστήμονας αρνήθηκε να αποδεχθεί παθητικά την πρόγνωση. Το γλοιοβλάστωμα αναπτύσσεται στον υποστηρικτικό ιστό του εγκεφάλου και χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά επιθετική συμπεριφορά. Η συνήθης θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση του όγκου ακολουθούμενη από ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς με παρόμοια διάγνωση επιβιώνουν λιγότερο από έναν χρόνο. Ο Σκόλιερ όμως δεν ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί αδρανής αυτό το ενδεχόμενο.

Η Τζορτζίνα Λονγκ, αμέσως μετά τη διάγνωση του φίλου και συνεργάτη της, άρχισε να εξετάζει εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές. Οι έρευνές τους στο μελάνωμα είχαν δείξει ότι η ανοσοθεραπεία αποδίδει καλύτερα όταν χορηγείται ένας συνδυασμός φαρμάκων πριν από τη χειρουργική επέμβαση. Με βάση αυτή τη γνώση, ο Σκόλιερ έγινε ο πρώτος ασθενής παγκοσμίως με καρκίνο του εγκεφάλου που έλαβε συνδυαστική ανοσοθεραπεία πριν από την αφαίρεση του όγκου.

Παράλληλα, του χορηγήθηκε ένα εξατομικευμένο εμβόλιο σχεδιασμένο ειδικά για τα χαρακτηριστικά του δικού του όγκου, με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος να εντοπίζει και να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα.

Οι δύο επιστήμονες γνώριζαν ότι οι πιθανότητες πλήρους ίασης ήταν ελάχιστες, ωστόσο ήλπιζαν ότι η πρωτοποριακή αυτή προσέγγιση θα μπορούσε να παρατείνει τη ζωή του και ταυτόχρονα να ανοίξει νέους δρόμους στην αντιμετώπιση του γλοιοβλαστώματος.

Τα επόμενα αποτελέσματα έδωσαν λόγους αισιοδοξίας, καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν θετική ανοσολογική ανταπόκριση στον εγκέφαλο. Τα ευρήματα αυτά θεωρήθηκαν αρκετά ενθαρρυντικά ώστε να ξεκινήσει στις ΗΠΑ μια πρώιμη κλινική δοκιμή με στόχο να επιβεβαιώσει και να επαναλάβει τα αποτελέσματα της θεραπείας που εφαρμόστηκε στον Σκόλιερ.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν από τους λαμπρότερους επιστήμονες και μία από τις πιο γενναιόδωρες προσωπικότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Σκόλιερ, ως γιατρός που μετατράπηκε ο ίδιος σε ασθενή, μοιράστηκε με θάρρος και ειλικρίνεια κάθε βήμα της προσωπικής του διαδρομής, εμπνέοντας χιλιάδες ανθρώπους στην Αυστραλία και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Σκόλιερ συνέχισε να ενημερώνει το κοινό για την πορεία της υγείας του μέσω διαδικτύου, χωρίς να αποκρύπτει τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε. Στην τελευταία του επιστολή εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τη σύζυγό του, παθολογοανατόμο Κέιτι Νίκολ και τα τρία παιδιά τους υπογραμμίζοντας ότι στάθηκαν δίπλα του σε κάθε στιγμή της ασθένειάς του. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους πολίτες της Αυστραλίας για την αγάπη και τη στήριξη που του προσέφεραν όλα αυτά τα χρόνια.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ίσως στάθηκε τυχερός, καθώς η προοδευτική επιδείνωση που προκάλεσε ο καρκίνος στον εγκέφαλό του πιθανότατα δεν του επέτρεψε να αντιληφθεί πλήρως την έκταση της παρακμής της υγείας του κατά τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του. Παρά τη δύσκολη αυτή πραγματικότητα, πίστευε απόλυτα ότι η επιστήμη οφείλει να συνεχίσει να αμφισβητεί τα όρια του εφικτού.

Στο τελευταίο του μήνυμα απηύθυνε έκκληση προς τους επιστήμονες να παραμείνουν τολμηροί και περίεργοι, αναζητώντας νέες λύσεις για τις πιο δύσκολες ασθένειες, ενώ κάλεσε τις κυβερνήσεις να στηρίξουν οικονομικά την έρευνα και την καινοτομία. Όπως τόνισε, η πρόοδος στην αντιμετώπιση του καρκίνου απαιτεί συνεχή προσπάθεια και διάθεση να δοκιμαστούν νέες ιδέες, ακόμη και όταν οι πιθανότητες επιτυχίας φαίνονται μικρές.