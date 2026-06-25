Ο Patrick Dempsey αποκάλυψε σε τηλεοπτική του συνέντευξη πως αυτή ήταν η έμπενυσή του για την ίδρυση του Κέντρου που φέρει το όνομα της μητερας του.

O Patrick Dempsey μίλησε για τη δύσκολη περίοδο έβλεπε τη μητέρα του να παλεύει με τον καρκίνο και πώς αυτό τον ενέπνευσε να ιδρύσει ένα κέντρο προκειμένου να βοηθήσει και άλλους ανθρώπους που βίωναν το ίδιο.

Ο διάσημος ηθοποιός, διάσημος από το Grey's Anatomy, σε συνέντευξή του στο Good Morning America, μίλησε για τις πολλαπλές διαγνώσεις της μητέρας του με καρκίνο των ωοθηκών.

«Νομίζω ότι αισθάνεσαι ανήμπορος. Αυτή ήταν μία από τις τελευταίες εικόνες που έχω από τη μητέρα μου» είπε κοιτώντας στην οθόνη μία φωτογραφία τους.

«Ήταν βάναυσο»

«Είχε 12 υποτροπές. Ήταν βάναυσο. Ήταν πολύ δύσκολο, υπολογίστε πως κάθε δύο χρόνια υποτροπίαζε, ο καρκίνος επανερχόταν» είπε. Αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία, αναρωτιόταν πάντα: «Γιατί επέζησα εγώ και τόσοι πολλοί άνθρωποι με τους οποίους έχω υποβληθεί μαζί σε θεραπεία δεν έχουν επιβιώσει;» είπε.

Αυτή η νοοτροπία τον οδήγησε να ιδρύσει το Κέντρο Dempsey, μία ΜΚΟ που παρέχει δωρεάν, ολιστική υποστήριξη και ποιοτική φροντίδα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

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«Θέλεις να κάνεις κάτι θετικό και να έχεις έναν θετικό αντίκτυπο. Και τότε μπορεί να κοιτάξεις δίπλα σου. Ή μάλλον δεν χρειάζεται να κοιτάξεις, ξέρεις» είπε μεταξύ άλλων.

Ο Dempsey μίλησε ακόμα για τη σπουδαιότητα του να στηρίζεις του ανθρώπους σε διάφορα στάδια του "ταξιδιού" τους όταν νοσούν με καρκίνο. «Κάνεις τη θεραπεία και μετά μένεις εκεί ολομόναχος (από τις δομές) και τότε όμως είναι που πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της επούλωσης και τότε είναι που χρειάζεσαι συναισθηματική και ψυχική στήριξη. Και από εκεί ήρθε η έμπνευση (για το Κέντρο). Τι μπορούμε αλήθεια να κάνουμε για να βοηθήσουμε και άλλες οικογένειες να περάσουν αυτό με έναν πιο εύκολο τρόπο» είπε μεταξύ άλλων.

«Επέζησε πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο», είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του για τη μητέρα του. «Είχε έναν καρκίνο που αναπτυσσόταν αργά και επανεμφανιζόταν σχεδόν κάθε δύο χρόνια και τον πάλευε για πολύ καιρό».

Με πληροφορίες του People