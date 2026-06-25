Αντιμέτωπη για τρίτη φορά με τον καρκίνο των ωοθηκών η Κρις Έβερτ.

Η Κρις Έβερτ ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος των ωοθηκών «επέστρεψε» και πως έπειτα από χειρουργική επέμβαση θα ξεκινήσει χημειοθεραπείες.

Η 71χρονη Αμερικανίδα θρυλική τενίστρια έκανε την ανακοίνωση μέσω Instagram, τονίζοντας ότι πάντα θέλει να μιλά ανοιχτά για τα θύματα που αφορούν στην υγεία της.

«Την προηγούμενη εβδομάδα, αφού υποβλήθηκα σε αξονική τομογραφία και PET scans, έμαθα ότι ο καρκίνος των ωοθηκών έχει επιστρέψει», έγραψε η Έβερτ. «Ήδη υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση ως το πρώτο βήμα της θεραπείας και ανάρρωσής μου και θα ξεκινήσω χημειοθεραπείες τις ερχόμενες εβδομάδες», συμπλήρωσε.

Εξαιτίας αυτού, εξήγησε, δεν θα παραστεί στο Γουίμπλεντον φέτος- θα συνεργαζόταν με το ESPN- ενώ θα απέχει από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της τους επόμενους μήνες, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία της.

Η Κρις Έβερτ κατέκτησε τρεις φορές το Γουίμπλεντον, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα της με συνολικά 18 τίτλους σε Γκραν Σλαμ. Μόνο η Σερένα Γουίλιαμς (23) και η Στέφι Γκραφ (22) έχουν κατακτήσει περισσότερα Γκραν Σλαμ στο μονό από ό,τι η Κρις Έβερτ.

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«Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι αμείλικτος, αλλά θα παραμείνω αισιόδοξη και αποφασισμένη να συνεχίσω να δίνω αυτή τη μάχη. Είμαι βαθιά ευγνώμων στους γιατρούς μου, την οικογένεια, τους φίλους και όποιον έχει επικοινωνήσει μαζί μου με καλοσύνη και ενθάρρυνση. Ανυπομονώ να σας ξαναδώ σύντομα», κατέληξε η Κρις Έβερτ.

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Η τρίτη φορά που είναι αντιμέτωπη με τον καρκίνο των ωοθηκών

Η Κρις Έβερτ διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο των ωοθηκών τον Δεκέμβριο του 2021, ένα χρόνο μετά τον θάνατο της αδελφής της από την ίδια ασθένεια.

Στα τέλη του 2023 ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος των ωοθηκών επέστρεψε. «Παρότι ήταν μια διάγνωση που δεν ήθελα ποτέ να ακούσω, νιώθω ξανά τυχερή επειδή εντοπίστηκε νωρίς», έγραψε σε ανάρτηση τότε. Παράλληλα, ενθάρρυνε όλες τις γυναίκες να γνωρίζουν το οικογενειακό ιστορικό τους και να φροντίζουν τον εαυτό τους, υπογραμμίζοντας πως η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.