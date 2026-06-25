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Τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια ευρώ μοιράζει το Τζόκερ την Κυριακή (28/6).

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 25ης Ιουνίου, με χρηματικό έπαθλο που ξεπερνούσε τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 18, 31, 36, 40, 42 και Τζόκερ το 1.

Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Οχτώ δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το 12ο σερί τζακ ποτ, στην κλήρωση του Τζόκερ της Κυριακής (28/6) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο πίνακας κερδών του Τζόκερ

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=ajABKFcF4zA}

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