Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ της 25ης Ιουνίου, με χρηματικό έπαθλο που ξεπερνούσε τα 2,9 εκατομμύρια ευρώ, στην πρώτη κατηγορία.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 18, 31, 36, 40, 42 και Τζόκερ το 1.
Νέο τζακ ποτ σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση, ενώ ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές. Οχτώ δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ στην τρίτη κατηγορία (4+1). Μετά το 12ο σερί τζακ ποτ, στην κλήρωση του Τζόκερ της Κυριακής (28/6) οι τυχεροί της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πίνακας κερδών του Τζόκερ
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=ajABKFcF4zA}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)