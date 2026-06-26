«Κωδικοποίηση, χωρίς καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση που να ενισχύει την Αυτοδιοίκηση» σημειώνει η ΕΛΑΣ για τον νέο Κωδικα Αυτοδιοίκησης.

«Ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε στη Βουλή και παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ως μεγάλη θεσμική μεταρρύθμιση δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της Αυτοδιοίκησης. Αν πράγματι είχε σκοπό να αποτελέσει τομή για τα σημερινά δεδομένα και να θωρακίσει τον θεσμό, τότε θα άνοιγε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση με τον κόσμο της Αυτοδιοίκησης» σημειώνει η ΕΛΑΣ.

Κατά την ΕΛΑΣ η κυβέρνηση πέτυχε να συγκεντρώσει τις διάσπαρτες νομοθετικές διατάξεις σε ένα ενιαίο και πιο σαφές θεσμικό πλαίσιο, κάτι που ήταν αναγκαίο. Μέχρι εκεί όμως. «Πρόκειται για μια κωδικοποίηση, χωρίς καμία ουσιαστική μεταρρύθμιση που να ενισχύει την Αυτοδιοίκηση. Συνεχίζουν να λείπουν οι αναγκαίοι πόροι, οι πραγματικές αρμοδιότητες και, κυρίως, η εμπιστοσύνη προς τον θεσμό. Η Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να είναι οικονομικά εξαρτημένη από το κεντρικό κράτος, ενώ η μεγάλη μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε εδώ και επτά χρόνια δεν έγινε ποτέ.

Με έναν διάτρητο, συνταγματικά και δημοκρατικά, νέο Αυτοδιοικητικό Κώδικα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιχειρεί να ελέγξει τους κανόνες των εκλογών στους Δήμους και τις Περιφέρειες. Η κατάργηση του δεύτερου γύρου των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών αποτελεί ένα εφεύρημα που επιχειρεί να ενισχύσει τη σημερινή υπεροπλία της Νέας Δημοκρατίας στην Αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως ούτε αυτή η πρόταση να έχει τελικά εξασφαλίσει την απαιτούμενη συμφωνία. Αυτό είναι έκδηλο από το ότι η μεταρρύθμιση δεν συγκεντρώνει τη συναίνεση κανενός αυτοδιοικητικού οργάνου, ούτε της μεγάλης πλειοψηφίας των ανθρώπων της Αυτοδιοίκησης».

Και συνεχίζει: «Επί της ουσίας, αυτό που προκύπτει είναι μία θεσμική διαστρέβλωση, και υπονόμευση της αντιπροσωπευτικότητας σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της δημοκρατικής διακυβέρνησης.

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Δεν μπορεί οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες να καλούνται να διοικήσουν για μία ολόκληρη πενταετία χωρίς να διαθέτουν την εμπιστοσύνη της πλειοψηφίας των πολιτών. Για τον λόγο αυτό απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Το σύστημα των δύο γύρων, που εφαρμόστηκε στη χώρα, με επιμέρους τροποποιήσεις τα τελευταία πενήντα χρόνια, λειτούργησε αποτελεσματικά και εξασφάλισε τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών.

Η ΕΛΑΣ, δίπλα στους πολίτες και στις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες, δεν θα επιτρέψει ένα συγκεντρωτικό και αντιδημοκρατικό κονκλάβιο πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου να ελέγχει κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η πατρίδα μας χρειάζεται ισχυρή Αυτοδιοίκηση, πραγματική αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη.

Το επόμενο χρονικό διάστημα η ΕΛΑΣ θα ξεκινήσει μια ευρεία διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους ανθρώπους της, ώστε από κοινού, πάνω στις προγραμματικές μας προτάσεις που θα δημοσιοποιηθούν τον ερχόμενο μήνα, να διαμορφώσουμε έναν θεσμό ισχυρό, ανεξάρτητο και αναπτυξιακό.

Ξεκινάμε για να αλλάξουμε συνολικά την πολιτική στην Αυτοδιοίκηση. Η πολιτική αλλαγή, βέβαια, θα έρθει μία ώρα αρχύτερα, γιατί οι πολίτες έχουν μάτια και βλέπουν».