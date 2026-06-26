Στην πύλη Ε4 του λιμανιού του Πειραιά - Δύο συλλήψεις.

Διαρροή πετρελαίου σημειώθηκε κατά τον ανεφοδιασμό πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά. Το πετρέλαιο εκτοξεύθηκε στον καταπέλτη και έπεσε πάνω σε άτομα που επιβιβάζονταν εκείνη την ώρα.

Το περιστατικό συνέβη στην πύλη Ε4 του λιμανιού του Πειραιά, το μεσημέρι της Παρασκευής, την ώρα του ανεφοδιασμού επιβατηγού ταχυπλόου, με κυπριακή σημαία.

Την ώρα του ανεφοδιασμού με καύσιμα, από βυτιοφόρο, αποσυνδέθηκε μεταλλικός σύνδεσμος του σωλήνα τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί πετρέλαιο στον αριστερό καταπέλτη του πλοίου και να πέσει σε άτομα που επιβιβάζονταν εκείνη την ώρα στο ταχύπλοο.

Λιμάνι Πειραιά: Θαλάσσια ρύπανση και δύο συλλήψεις

Σύμφωνα με το λιμενικό, η διαρροή προκάλεσε ρύπανση έκτασης περίπου 30 τετραγωνικών μέτρων στην προβλήτα. Στη θαλάσσια περιοχή ελλιμενισμού του πλοίου εντοπίστηκαν διάσπαρτες αυτοδιαλυόμενες ιριδίζουσες κηλίδες συνολικής έκτασης περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων.

Μέλη του πληρώματος του πλοίου και προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας προχώρησαν σε εργασίες απορρύπανσης στην ξηρά. Παράλληλα, δύο περιπολικά του Λιμενικού και τρία ιδιωτικά σκάφη πραγματοποίησαν μηχανικές αναδεύσεις στη θαλάσσια περιοχή. Τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων ήταν ικανοποιητικά, αναφέρει το περιπολικό.

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Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο οδηγός του βυτιοφόρου και το Α΄ μηχανικός του πλοίου, από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος.