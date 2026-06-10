Στην ανάρτησή τοης η CENTCOM παραθέτει και το σχετικό βίντεο και αιτιιολογεί την επίοθεση στο τάνκερ λέγοντας πως το πλοίο παραβίασε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις απενεργοποίησαν ένα τάνκερ με σημαία Παλάου στον Κόλπο του Ομάν την Τρίτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκηση των ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή τοης η CENTCOM παραθέτει και το σχετικό βίντεο από την επιχείρηση ενώ αιτιολογεί το γεγονός λέγοντας πως το πλοίο παραβίασε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, προσπαθώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν.

«Στις 11:14 μ.μ. της 9ης Ιουνίου, οι δυνάμεις των ΗΠΑ απενεργοποίησαν ένα πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα αφότου ένα άλλο πλοίο παραβίασε τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό επιχειρώντας να μεταφέρει πετρέλαιο από το Ιράν», ανέφερε η CENTCOM σε δήλωση.

«Αεροσκάφος των ΗΠΑ εκτόξευσε πυρομαχικά ακριβείας στο μηχανοστάσιο του πλοίου αφού το πλήρωμα επανειλημμένα απέτυχε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων», πρόσθεσε.

{https://x.com/sentdefender/status/2064744202143932904}

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Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, κατά την υπογραφή του Άρθρου για την Ασφάλεια στις ΗΠΑ, ρωτήθηκε για το Ιράν και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν ξανά. Λίγη ώρα αργότερα το έκαναν.

«Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά, θα τους βομβαρδίσουμε. Κατέρριψαν ένα πολύ σπουδαίο μηχάνημα (είπε αναφερόμενος στο ελικόπτερο Απάτσι). Αρχικά είπαν πως δεν το έκαναν μετά το έκαναν... Είναι τυχεροί που αυτή η βόμβα δεν εξερράγη. Πήρε φωτιά. Οι τύποι αυτοί οι πιλότοι ήταν πολλοί τυχεροί» είπε ο Τραμπ.

«Δουλεύω με το Ιράν κάποιους μήνες και δεν έπρεπε να το κάνουν. Υπογράψτε τη συμφωνία, είναι πολύ καλή συμφωνία. Θα τους απαγορέψουμε να έχουν δια παντός μία πυρηνική ιστορία. Το ελικόπτερο ήταν πολύ ακριβό παρεμπιπτόντως. είπε και επανέλαβε ότι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ήταν σπουδαίος, «εξάλλου τους εμποδίσαμε τον πόλεμο με την Ινδία. Ακόμα το Πακιστάν μιλάει με το Ιράν» είπε.

«Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες και θα το κάνουμε ξανά σήμερα. Είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία Έχουν πολύ ηλίθιους προέδρους, πολύ ηλίθιους ανθρώπους εκεί» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2064739535385223352}

«Δεν θα σου απαντήσω αν θα επιτεθώ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις» απάντησε σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε σχετικά και για μία ακόμα φορά άλλαξε το θέμα της συζήτησης. «Έχουμε τον πιο ισχυρό στρατό στον κόσμο και κάποιες φορές πρέπει να τον χρησιμοποιείς. Πολύ απλά το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά. Απλά να υπογράψει ένα χαρτί, είναι πλήρως διαπραγματεύσιμο. Είναι σημαντικό χαρτί αλλά καθυστερούν και τους δίνουμε χρόνο» πρόσθεσε.

«Νομίζω ότι θα θέλουν να κάνουν συμφωνία αλλά δεν ξέρω ακόμα» είπε. «Βγάζουμε εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, κάθε βράδυ, από το Ιράν πρόσθεσε χωρίς να διευκρινίσει λεπτομέρειες και πρόσθεσε πως «σήμερα κάνω όλο ανακοινώσεις. Όταν ο πόλεμος τελειώσει θα δείτε να ρέει το πετρέλαιο», σημείωσε και επιβεβαίωσε ότι σύντομα θα επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου στα προπολεμικά νούμερα.

Ο Τραμπ πραγματοποίησε τις απειλές του

Λίγη ώρα μετά τις απειλές Τραμπ, ακούστηκαν εκρήξεις στο κέντρο της Τεχεράνης.

Πλάνα από την Τεχεράνη και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν φωτιές και καπνό στο κέντρο της πόλης, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Mehr ενώ υπήρξαν πληροφορίες για πολλαπλές εκρήξεις.

{https://x.com/Gloz111/status/2064748542959165729}

{https://x.com/ddfmarketing1/status/2064749916488880316}

{https://x.com/Gloz111/status/2064750791563301249}

Η απάντηση Πεζεσκιάν

Άμεση απάντηση στις επιθέσεις και τις εμπρηστικές δηλώσεις Τραμπ έδωσε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν

«Οι κρίσιμες υποδομές είναι οι αρτηρίες της ζωής του λαού. Η απειλή να στοχοποιηθούν αυτές, από τα δίκτυα μεταφορών μέχρι την ηλεκτρική ενέργεια και το νερό, δεν είναι επίδειξη ισχύος αλλά σημάδι απόγνωσης απέναντι στην απόφαση ενός έθνους. Το Ιράν, βασιζόμενο στη γνώση και την ικανότητα των ειδικών του, στην εθνική ενότητα και την αλληλεγγύη, θα παραμείνει σταθερό απέναντι σε κάθε πίεση και απειλή» διαμήνυσε ο Πεζεσκιάν.

{https://x.com/drpezeshkian/status/2064750190557352116}