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Η Πρακτική Αριθμητική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τεστ Γνώσεις και Δεξιότητες που συναντούν οι υποψήφιοι τόσο στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (παλαιότερα) όσο και στον Εισαγωγικό Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Παρότι πολλοί θεωρούν τις συγκεκριμένες ερωτήσεις απαιτητικές, στην πραγματικότητα βασίζονται σε συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες και τεχνικές επίλυσης που μπορούν να κατακτηθούν με συστηματική εξάσκηση.

Η καλή κατανόηση των ποσοστών, των αναλογιών, των μέσων όρων και των αριθμητικών προβλημάτων καθημερινής λογικής μπορεί να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα στους υποψηφίους και να χαρίσει πολύτιμες μονάδες.

Στο άρθρο που ακολουθεί θα εξετάσουμε χαρακτηριστικές ερωτήσεις πρακτικής αριθμητικής από προηγούμενους διαγωνισμούς, αναλύοντας βήμα προς βήμα τη μεθοδολογία επίλυσής τους, ώστε να προσεγγίζετε αντίστοιχα θέματα με μεγαλύτερη ταχύτητα, ακρίβεια και αυτοπεποίθηση.

1. Δώδεκα ομάδες θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα βόλεϊ και το κάθε ζευγάρι πρέπει να αγωνισθεί δύο φορές. Πόσοι αγώνες πρέπει να γίνουν συνολικά;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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α) 120

β) 132

γ) 144

δ) 240

2. Σε μια συντροφιά ο Γιάννης είναι μεγαλύτερος από τον Δήμο, ο Ανδρέας είναι μεγαλύτερος από όλους, ο Θάνος είναι μικρότερος από τον Γιάννη και ο Βασίλης μικρότερος από τον Δήμο. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

α) Ο Βασίλης είναι μεγαλύτερος από το Γιάννη

β) Ο Θάνος είναι μεγαλύτερος από τον Ανδρέα

γ) Ο Δήμος είναι μικρότερος από τον Βασίλη

δ) Ο Ανδρέας είναι μεγαλύτερος από το Θάνο

3. Η Ελένη και ο Γιώργος βαδίζουν μαζί την ίδια απόσταση. Κάθε τρία βήματα του Γιώργου, αντιστοιχούν σε τέσσερα βήματα της Ελένης. Αν το κάθε βήμα της Ελένης είναι ίσο με μισό μέτρο (m), τότε η απόσταση που διανύει ο Γιώργος κάνοντας 24 βήματα, είναι:

α) 9 m

β) 12 m

γ) 16 m

δ) 36 m

4. Ένα δοχείο περιέχει 28 κιλά λάδι. Αν αφαιρέσουμε μια ποσότητα λαδιού, τότε τα 3/11 του λαδιού που απομένουν είναι ίσα με την ποσότητα που αφαιρέσαμε. Το βάρος του λαδιού που αφαιρέθηκε είναι:

α) 6 κιλά

β) 8 κιλά

γ) 10 κιλά

δ) 24 κιλά

5. Ένα βαρέλι άδειο κατά 40% περιέχει 40 λίτρα περισσότερο απ’ ό,τι θα περιείχε αν ήταν γεμάτο κατά 40%. Η περιεκτικότητα του βαρελιού είναι:

α) 160 λίτρα

β) 200 λίτρα

γ) 240 λίτρα

δ) 250 λίτρα

6. Οι κάτοικοι μιας χώρας ομιλούν ή αγγλικά ή γαλλικά ή και τις δύο αυτές γλώσσες. Το 75% των κατοίκων ομιλούν αγγλικά και το 65% των κατοίκων ομιλούν γαλλικά. Το ποσοστό των κατοίκων της χώρας που ομιλούν και τις δύο γλώσσες είναι:

α) 10%

β) 40%

γ) 50%

δ) 60%

7. Μία τράπεζα ανέθεσε σε μία ομάδα ειδικών υπαλλήλων της να αναμορφώσει τη μηχανογράφηση της σε 12 μήνες. Ύστερα από 9 μήνες αποχώρησαν 4 υπάλληλοι, και έτσι η αναμόρφωση της μηχανογράφησης τελείωσε σε 15 μήνες. Το πλήθος των υπαλλήλων της τράπεζας που ανέλαβαν αρχικά την αναμόρφωση της μηχανογράφησης ήταν:

α) 8

β) 10

γ) 12

δ) 16

8. Ο μέσος όρος των αριθμών 19.814, 19.824, 19.834, 19.844, 19.854 και 19.864 είναι ο αριθμός:

α) 19.844

β) 19.840

γ) 19.839

δ) 18.834

9. Σε σύνολο 22 υπαλλήλων οργανισμού, 14 είναι άντρες, 12 έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 8 γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα. Συνάγεται τότε με βεβαιότητα ότι μεταξύ των 22 υπαλλήλων υπάρχει:

α) τουλάχιστον μία γυναίκα με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

β) τουλάχιστον μία γυναίκα με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

γ) τουλάχιστον ένας άντρας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών

δ) τουλάχιστον ένας άντρας με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

10. Τέσσερις υπάλληλοι χρειάζονται 8 ώρες για να εκτελέσουν ένα έργο. Πόσοι υπάλληλοι πρέπει να απασχοληθούν για να ολοκληρώσουν το έργο σε 4 ώρες;

α) 2

β) 4

γ) 6

δ) 8

11. Αν 4 ταμίες εξυπηρετούν 4 πελάτες σε 2 λεπτά, πόσους πελάτες εξυπηρετεί 1 ταμίας σε 8 λεπτά;

α) 1

β) 2

γ) 4

δ) 8

12. Έχετε να διεκπεραιώσετε τις τέσσερις υποθέσεις Α, Β, Γ, Δ. Βάσει κανόνων που ακολουθούνται στην υπηρεσία, η υπόθεση Β πρέπει να διεκπεραιωθεί πριν από τη Γ, ενώ η Δ πριν από την Α αλλά μετά από τη Γ. Πρέπει επομένως να ξεκινήσετε με τη διεκπεραίωση της υπόθεσης:

α) Α

β) Β

γ) Γ

δ) Δ

13. Στο 13ψήφιο αριθμό 3116944575436:

α) Το άθροισμα των πρώτων 5 ψηφίων είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των τελευταίων 5

β) Υπάρχουν περισσότερα ψηφία μικρότερα από 5 από ό,τι μεγαλύτερα από 5

γ) Λείπουν τα ψηφία 0, 2 8 και 9

δ) Υπάρχουν περισσότερα ζυγά από ό,τι μονά ψηφία

14. Τα επιδόματα που λαμβάνει σήμερα ένας δημόσιος υπάλληλος αντιπροσωπεύουν το 30% των αποδοχών του. Κατά πόσο θα μειωθούν οι αποδοχές του υπαλλήλου αν τα επιδόματα που λαμβάνει διαμορφωθούν, μετά από περικοπή, στο 90% του σημερινού τους ύψους;

α) κατά 3%

β) κατά 9%

γ) κατά 10%

δ) δεν επαρκούν τα δεδομένα για να απαντηθεί η ερώτηση

15. Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο παρακάτω σχήμα;

α) λιγότερα από 15

β) 15 ή 16

γ) 17 ή 18

δ) περισσότερα από 18

Απαντήσεις: