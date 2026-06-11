1. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας;

Α. Άρειος Πάγος

Β. Συμβούλιο της Επικρατείας

Γ. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

Δ. Ελεγκτικό Συνέδριο

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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2. Ποιος έγραψε τον «Ερωτόκριτο»;

Α. Διονύσιος Σολωμός

Β. Βιτσέντζος Κορνάρος

Γ. Γεώργιος Χορτάτσης

Δ. Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής

3. Πότε υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ;

Α. 1986

Β. 1992

Γ. 1997

Δ. 2001

4. Σε ποιο νησί γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος;

Α. Κρήτη

Β. Κύπρος

Γ. Λέσβος

Δ. Σάμος

5. Ποιος ήταν ο πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση;

Α. Κωνσταντίνος Τσάτσος

Β. Μιχαήλ Στασινόπουλος

Γ. Κωνσταντίνος Καραμανλής

Δ. Χρήστος Σαρτζετάκης

6. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι Ανεξάρτητη Αρχή στην Ελλάδα;

Α. Συνήγορος του Πολίτη

Β. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γ. Ελεγκτικό Συνέδριο

Δ. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης

7. Η Συνθήκη της Λωζάνης υπογράφηκε το:

Α. 1920

Β. 1922

Γ. 1923

Δ. 1924

8. Ποιος ζωγράφισε το ταβάνι της Καπέλα Σιστίνα στο Βατικανό;

Α. Μιχαήλ Άγγελος

Β. Ντονατέλλο

Γ. Ραφαήλ

Δ. Λεονάρντο ντα Βίντσι

9. Σε ποιο όργανο της Ε.Ε. ανήκει η αρμοδιότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας;

Α. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Β. Συμβούλιο της Ε.Ε.

Γ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

10. Ποια χώρα ΔΕΝ ανήκει στη ζώνη του ευρώ;

Α. Σλοβακία

Β. Κροατία

Γ. Δανία

Δ. Φινλανδία

11. Ο όρος «Μεγάλη Ιδέα» συνδέεται κυρίως με:

Α. Τον αλυτρωτισμό

Β. Τον φιλελευθερισμό

Γ. Τον σοσιαλισμό

Δ. Τον συντηρητισμό

12. Τι σημαίνει η έκφραση «εξ όνυχος τον λέοντα»;

Α. Διακρίνω τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου από μία μικρή ένδειξη

Β. Τον ξέρω από μικρό παιδί

Γ. Γλυτώνω την τελευταία στιγμή

Δ. Μου συνέβη κάτι δυσάρεστο

13. Ποιος Έλληνας συγγραφέας τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979;

Α. Γιώργος Σεφέρης

Β. Οδυσσέας Ελύτης

Γ. Νίκος Καζαντζάκης

Δ. Κωνσταντίνος Καβάφης

14. Πού βρίσκεται η έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας;

Α. Βρυξέλλες

Β. Στρασβούργο

Γ. Φρανκφούρτη

Δ. Λουξεμβούργο

15. Ποιο ήταν το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας;

Α. Σύνταγμα της Επιδαύρου

Β. Σύνταγμα της Τροιζήνας

Γ. Σύνταγμα του Άστρους

Δ. Σύνταγμα του 1844

16. Δύο τρένα απέχουν 450 km και κινούνται το ένα προς το άλλο με ταχύτητες 80 km/h και 70 km/h. Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν;

Α. 2 ώρες

Β. 2,5 ώρες

Γ. 3 ώρες

Δ. 3,5 ώρες

17. Σε ορθογώνιο τρίγωνο οι κάθετες πλευρές είναι 6 cm και 8 cm. Πόση είναι η υποτείνουσα;

Α. 9 cm

Β. 10 cm

Γ. 12 cm

Δ. 14 cm

18. Ένα προϊόν μετά από έκπτωση 25% κοστίζει 90€. Ποια ήταν η αρχική του τιμή;

Α. 110€

Β. 112,5€

Γ. 115€

Δ. 120€

19. Ποιο χημικό σύμβολο αντιστοιχεί στον σίδηρο;

Α. Si

Β. S

Γ. Fe

Δ. Sn

20. Τι μελετά η βιοπληροφορική;

Α. Βιολογικά δεδομένα με υπολογιστικά εργαλεία

Β. Την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Γ. Χρηματοοικονομικά δεδομένα

Δ. Την ανθρώπινη συμπεριφορά

21. Τι είναι το «cloud computing»;

Α. Ένα είδος ιού υπολογιστών

Β. Παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου

Γ. Ένα λειτουργικό σύστημα

Δ. Μια γλώσσα προγραμματισμού

22. Δύο εργαζόμενοι ολοκληρώνουν μια εργασία σε 6 και 12 ώρες αντίστοιχα, αν δουλεύουν μόνοι τους. Πόσο χρόνο θα χρειαστούν αν δουλέψουν μαζί;

Α. 3 ώρες

Β. 4 ώρες

Γ. 5 ώρες

Δ. 9 ώρες

23. Σε ένα τμήμα 25 μαθητών, ο μέσος όρος βαθμολογίας είναι 14. Αν προστεθεί ένας μαθητής με βαθμό 20, ποιος θα είναι ο νέος μέσος όρος (κατά προσέγγιση);

Α. 14

Β. 14,2

Γ. 14,5

Δ. 15

24. Ένα ορθογώνιο έχει εμβαδόν 48 cm² και η μία πλευρά είναι 6 cm. Πόση είναι η περίμετρός του;

Α. 20 cm

Β. 24 cm

Γ. 28 cm

Δ. 32 cm

25. Αν 3x + 5 = 20, ποια είναι η τιμή του x;

Α. 3

Β. 5

Γ. 7

Δ. 15

26. Μια δεξαμενή γεμίζει από μια βρύση σε 4 ώρες και αδειάζει από μια άλλη σε 6 ώρες. Αν ανοίξουν και οι δύο μαζί, σε πόσο χρόνο θα γεμίσει η δεξαμενή;

Α. 10 ώρες

Β. 12 ώρες

Γ. 8 ώρες

Δ. 2 ώρες

27. Ποιο από τα παρακάτω κλάσματα είναι το μεγαλύτερο;

Α. 5/9

Β. 7/12

Γ. 3/5

Δ. 11/20

28. Το άθροισμα τριών διαδοχικών ακεραίων είναι 72. Ποιος είναι ο μικρότερος;

Α. 22

Β. 23

Γ. 24

Δ. 25

29. Ένας κύλινδρος έχει ακτίνα βάσης 3 cm και ύψος 10 cm. Αν το ύψος διπλασιαστεί, ο όγκος του θα:

Α. Παραμείνει ίδιος

Β. Διπλασιαστεί

Γ. Τριπλασιαστεί

Δ. Τετραπλασιαστεί

30. Ένα αυτοκίνητο διανύει 240 km σε 3 ώρες με σταθερή ταχύτητα. Πόσα km θα διανύσει σε 5 ώρες;

Α. 320 km

Β. 360 km

Γ. 400 km

Δ. 420 km

31. Ποια λέξη είναι συνώνυμη με τη λέξη «επιεικής»;

Α. Αυστηρός

Β. Επιεικτικός

Γ. Ανεκτικός

Δ. Αμείλικτος

32. Ποια λέξη είναι αντώνυμη της λέξης «εφήμερος»;

Α. Πρόσκαιρος

Β. Παροδικός

Γ. Διαρκής

Δ. Στιγμιαίος

33. Συμπληρώστε: «Η απόφαση ελήφθη ___ ομοφωνίας».

Α. εν

Β. δι'

Γ. κατ'

Δ. εξ

34. Ποια έκφραση σημαίνει «κάνω κάτι πρόχειρα και βιαστικά»;

Α. Βάζω τα δυνατά μου

Β. Τα κάνω στο πόδι

Γ. Παίρνω τον αέρα μου

Δ. Πιάνω τόπο

35. Ποια λέξη γράφεται σωστά;

Α. Συμπεριλαμβανομένου

Β. Συμπεριλαμβανωμένου

Γ. Συμπεριλαμβανόμενου

Δ. Συμπεριλαμβανώμενου

36. Τι είναι το «phishing»;

Α. Τεχνική αλίευσης ψαριών

Β. Απάτη μέσω παραπλανητικών email/μηνυμάτων για κλοπή δεδομένων

Γ. Λογισμικό προστασίας δικτύου

Δ. Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης

37. Ο όρος «GDPR» αναφέρεται σε:

Α. Ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων

Β. Διεθνή οργανισμό υγείας

Γ. Σύστημα φορολογίας της Ε.Ε.

Δ. Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΜΜΕ

38. Ποιος θεωρείται ο επιστήμονας πίσω από τη θεωρία της σχετικότητας;

Α. Νεύτωνας

Β. Αϊνστάιν

Γ. Γαλιλαίος

Δ. Πλανκ

39. Τι ονομάζεται «blockchain»;

Α. Σύστημα αποκεντρωμένης καταγραφής συναλλαγών

Β. Είδος ιού υπολογιστών

Γ. Πρωτόκολλο μετάδοσης email

Δ. Τύπος επεξεργαστή

40. Ποιο αέριο θεωρείται κύριος υπεύθυνος για το φαινόμενο του θερμοκηπίου;

Α. Οξυγόνο

Β. Άζωτο

Γ. Διοξείδιο του άνθρακα

Δ. Υδρογόνο

41. Συμπληρώστε την αναλογία: ΑΒΓΔ είναι προς ΔΓΒΑ, όπως ΚΛΜΝ είναι προς:

Α. ΝΜΛΚ

Β. ΛΚΝΜ

Γ. ΜΝΚΛ

Δ. ΚΝΛΜ

42. Συμπληρώστε την ακολουθία: 2, 6, 12, 20, 30, ...

Α. 38

Β. 40

Γ. 42

Δ. 44

43. Ποιος αριθμός λείπει: 5, 10, 20, 40, ___, 160

Α. 60

Β. 70

Γ. 80

Δ. 100

44. Αν Α=1, Β=2, Γ=3 ... (αλφαβητική αρίθμηση κατά σειρά: Ν=13, Ο=15, Μ=12, Ο=15, Σ=18), ποιο είναι το άθροισμα των αριθμών της λέξης «ΝΟΜΟΣ»;

Α. 70

Β. 73

Γ. 75

Δ. 78

45. Ποιο σχήμα δεν ταιριάζει με τα υπόλοιπα;

Α. Τετράγωνο

Β. Ορθογώνιο

Γ. Ρόμβος

Δ. Κύκλος

46. Ο ΟΟΣΑ έχει έδρα:

Α. Γενεύη

Β. Παρίσι

Γ. Βιέννη

Δ. Βρυξέλλες

47. Ποιο έτος ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών;

Α. 1919

Β. 1945

Γ. 1948

Δ. 1950

48. Η «Ατζέντα 2030» του ΟΗΕ αφορά:

Α. Τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Β. Τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας

Γ. Την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Δ. Τη διεύρυνση της Ε.Ε.

49. Ποιο όργανο της Ε.Ε. εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη μέσω των αρμόδιων υπουργών τους;

Α. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Β. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δ. Δικαστήριο της Ε.Ε.

50. Η Συνθήκη της Λισαβόνας τέθηκε σε ισχύ το:

Α. 2007

Β. 2009

Γ. 2011

Δ. 2013

Ενδεικτικές απαντήσεις:

1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) δεν είναι δικαστήριο, αλλά ένα αυτοτελές δημόσιο όργανο που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών. Ο κύριος ρόλος του είναι να υποστηρίζει νομικά το Ελληνικό Δημόσιο (λειτουργεί, ουσιαστικά, ως ο «δικηγόρος» του κράτους) και να γνωμοδοτεί σε νομικά ερωτήματα των υπουργείων.

2. Ο «Ερωτόκριτος» είναι έμμετρο μυθιστόρημα (ρομάντζο) που γράφτηκε στις αρχές του 17ου αιώνα στην Κρήτη από τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Αποτελεί το κορυφαίο έργο της Κρητικής Αναγέννησης και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είναι γραμμένο σε κρητική διάλεκτο και αποτελείται από 10.012 ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους (μαντινάδες).

3. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (επίσημα: Συνθήκη για την ΕΕ) υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992 στην πόλη Μάαστριχτ της Ολλανδίας και τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993. Θεωρείται ο σημαντικότερος σταθμός στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς α) δημιούργησε επίσημα την ΕΕ στη μορφή που την ξέρουμε σήμερα, αντικαθιστώντας την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), β) έθεσε τα θεμέλια για την υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, του ευρώ και γ) θεσμοθέτησε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια (δίνοντας δικαιώματα στους πολίτες των κρατών-μελών να κινούνται και να διαμένουν ελεύθερα σε όλη την ΕΕ).

4. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της νεότερης Ελλάδας, γεννήθηκε στις 23 Αυγούστου 1864 στις Μουρνιές Χανίων, στην τουρκοκρατούμενη τότε Κρήτη. Εκεί ξεκίνησε και την πολιτική του δράση, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην Κρητική Επανάσταση και στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.

5. Μετά την πτώση της δικτατορίας και το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974 (με το οποίο καταργήθηκε η μοναρχία και εγκαθιδρύθηκε η Αβασίλευτη Δημοκρατία), η βουλή εξέλεξε τον Μιχαήλ Στασινόπουλο ως προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 18 Δεκεμβρίου 1974. Παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι τον Ιούνιο του 1975, όταν ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα.

6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι Ανεξάρτητη Αρχή, αλλά ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της Ελλάδας (μαζί με το Συμβούλιο της Επικρατείας και τον Άρειο Πάγο), σύμφωνα με το Σύνταγμα. Αποτελεί μέρος της δικαστικής εξουσίας και έχει ως κύριο έργο τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους.

7. Η Συνθήκη της Λωζάνης υπογράφηκε στις 24 Ιουλίου 1923 στην Ελβετία, μετά την ήττα της Ελλάδας στον Μικρασιατικό Πόλεμο. Ήταν η συνθήκη ειρήνης που έθεσε το οριστικό τέλος στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο για την περιοχή, αντικαθιστώντας την αποτυχημένη Συνθήκη των Σεβρών (1920). Μεταξύ άλλων, καθόρισε τα σύγχρονα σύνορα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία και επέβαλε την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στις δύο χώρες (με εξαίρεση τους Μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης και τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου).

8. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης της Αναγέννησης, Μιχαήλ Άγγελος φιλοτέχνησε την οροφή της Καπέλα Σιστίνα μετά από ανάθεση του Πάπα Ιούλιου Β. Η δημιουργία του μνημειώδους αυτού έργου διήρκεσε από το 1508 έως το 1512. Το κεντρικό τμήμα της οροφής απεικονίζει εννέα ιστορίες από τη Γένεση, με πιο διάσημη «Η δημιουργία του Αδάμ», όπου τα δάχτυλα του Θεού και του Αδάμ σχεδόν αγγίζονται.

9. Στο θεσμικό σύστημα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το σχεδόν αποκλειστικό δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Αυτό σημαίνει ότι είναι το μόνο όργανο που μπορεί να προτείνει νέους νόμους (κανονισμούς και οδηγίες) προς ψήφιση. Στη συνέχεια, οι προτάσεις της Επιτροπής εξετάζονται, τροποποιούνται και ψηφίζονται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ (το λεγόμενο Συμβούλιο Υπουργών), τα οποία αποτελούν το νομοθετικό σώμα της Ένωσης.

10. Η Δανία είναι μέλος της ΕΕ, αλλά έχει διατηρήσει το εθνικό της νόμισμα, τη δανέζικη κορώνα. Κατά τη διαπραγμάτευση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η Δανία εξασφάλισε μια ειδική ρήτρα εξαίρεσης, η οποία της επιτρέπει νομικά να μην ενταχθεί στην Ευρωζώνη, εκτός αν το αποφασίσει η ίδια μέσω δημοψηφίσματος.

11. Η «Μεγάλη Ιδέα» ήταν η κυρίαρχη κρατική ιδεολογία και πολιτική κατεύθυνση της Ελλάδας από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα (μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή). Συνδέεται άμεσα με τον αλυτρωτισμό (από τη λέξη λύτρωση), καθώς βασικός της στόχος ήταν η απελευθέρωση των ελληνικών πληθυσμών που παρέμεναν υπό οθωμανική κυριαρχία και η επέκταση των συνόρων του ελληνικού κράτους, με όραμα την ανασύσταση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την Κωνσταντινούπολη ως πρωτεύουσα.

12. Η αρχαιοελληνική αυτή φράση μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «από το νύχι (καταλαβαίνω) το λιοντάρι». Χρησιμοποιείται όταν μπορούμε να καταλάβουμε την ποιότητα, το μέγεθος, τον χαρακτήρα ή την αξία κάποιου (ή κάποιου έργου) από ένα πολύ μικρό δείγμα, μια λεπτομέρεια ή μια σύντομη συμπεριφορά του.

13. Ο Οδυσσέας Ελύτης τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979 «για την ποίησή του, η οποία, με φόντο την ελληνική παράδοση, ζωντανεύει με αισθησιακή δύναμη και πνευματική καθαρότητα τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για τη λευτεριά και τη δημιουργία».

14. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει την έδρα της στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

15. Το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος», όπως ονομάστηκε την 1η Ιανουαρίου από την Α’ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Ήταν το πρώτο συνταγματικό κείμενο της Νεότερης Ελλάδας, γραμμένο εν μέσω της Ελληνικής Επανάστασης, και έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, διακηρύσσοντας την πολιτική ανεξαρτησία του έθνους.

16. Καθώς τα δύο τρένα κινούνται το ένα προς το άλλο (σε αντίθετες κατευθύνσεις), η σχετική ταχύτητα με την οποία πλησιάζουν είναι το άθροισμα των ταχυτήτων τους: 80 χιλιόμετρα + 70 χιλιόμετρα = 150 χιλιόμετρα. Για να βρούμε τον χρόνο που θα χρειαστεί για να καλυφθεί η συνολική απόσταση των 450 χιλιομέτρων, διαιρούμε την απόσταση με τη σχετική ταχύτητα: t = Απόσταση/ταχύτητα = 450/150=3 ώρες.

17. Σύμφωνα με το Πυθαγόρειο Θεώρημα, σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο της υποτείνουσας ισούται με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών (α και β): √(6² + 8²) = √(36 + 64) = √100 = 10 cm.

18. Αφού το προϊόν είχε έκπτωση 25%, η τιμή των 90 ευρώ αντιστοιχεί στο 75% της αρχικής του αξίας (100% - 25% = 75%). Ονομάζουμε x την αρχική τιμή και σχηματίζουμε την εξίσωση: 75% * x = 90 ⬄ 0,75 * x = 90 ⬄ x = 90/0,75 = 120 ευρώ.

19. Το χημικό σύμβολο Fe προέρχεται από τη λατινική λέξη για τον σίδηρο, ferrum.

20. Η βιοπληροφορική είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη βιολογία, την πληροφορική, τα μαθηματικά και τη στατιστική. Χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό και αλγόριθμους για την ανάλυση, την αποθήκευση και την ερμηνεία τεράστιου όγκου βιολογικών δεδομένων, όπως είναι η αλληλούχιση του DNA (γονιδίωμα), οι δομές των πρωτεϊνών και οι γενετικές μεταλλάξεις. Είναι ο κλάδος – κλειδί πίσω από τη σύγχρονη ιατρική, την εύρεση νέων φαρμάκων και τη γενετική μηχανή.

21. To cloud computing (νεφοϋπολογιστική) επιτρέπει σε χρήστες και εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους, όπως αποθηκευτικό χώρο (servers), βάσεις δεδομένων, δικτύωση και λογισμικό, απευθείας μέσω του διαδικτύου («σύννεφο»), χωρίς να χρειάζεται να διαθέτουν ή να συντηρούν τις δικές τους φυσικές υποδομές ή σκληρούς δίσκους.

22. Σε 1 ώρα, ο πρώτος εργαζόμενος τελειώνει το 1/6 της εργασίας. Σε 1 ώρα, ο δεύτερος εργαζόμενος τελειώνει το 1/12 της εργασίας. Αν δουλέψουν μαζί, σε 1 ώρα θα ολοκληρώσουν το άθροισμα των μερών τους: 1/6 + 1/12. Μετατρέπουμε τα κλάσματα σε ομώνυμα (με ΕΚΠ το 12): 2/12 + 1/12 = 3/12. Απλοποιούμε το κλάσμα 3/12 διαιρώντας με το 3 και βρίσκουμε ¼. Αφού σε μία ώρα μαζί τελειώνουν το ¼ της εργασίας, θα χρειαστούν συνολικά 4 ώρες για να την ολοκληρώσουν ολόκληρη (4/4/).

23. Σύνολο βαθμών = 25 × 14 = 350, νέο σύνολο = 370, νέος μέσος όρος = 370 / 26 ≈ 14,2.

24. Αν εμβαδόν = 48 και η μία πλευρά = 6, η άλλη πλευρά = 8 → περίμετρος = 2 × (6 + 8) = 28 cm.

25. Λύνουμε την πρωτοβάθμια εξίσωση χωρίζοντας γνωστούς από αγνώστους: 3x + 5 = 20. Μεταφέρουμε το 5 στο δεξί μέρος αλλάζοντας το πρόσημό του σε μείον: 3x = 20 – 5 ⬄ 3x = 15. Διαιρούμε και τα δύο μέλη με το 3 για να βρούμε το x: x = 15/3 ⬄ x = 5.

26. Σε μία ώρα, η πρώτη βρύση γεμίζει το ¼ της δεξαμενής. Σε μία ώρα, η δεύτερη βρύση αδειάζει το 1/6 της δεξαμενής. Αν ανοίξουν και οι δύο μαζί, σε μία ώρα το μέρος της δεξαμενής που θα γεμίσει είναι η διαφορά τους: ¼ - 1/6. Για να κάνουμε την αφαίρεση, μετατρέπουμε τα κλάσματα σε ομώνυμα (με ΕΚΠ το 12): 3/12 – 2/12 = 1/12. Αφού σε μία ώρα γεμίζει το 1/12 της δεξαμενής, ολόκληρη η δεξαμενή (12/12) θα χρειαστεί 12 ώρες για να γεμίσει.

27. Για να συγκρίνουμε τα κλάσματα, ο πιο εύκολος τρόπος είναι να τα μετατρέψουμε σε δεκαδικούς αριθμούς κάνοντας τη διαίρεση του αριθμητή με τον παρανομαστή: Α. 5/9 = 0,555, Β. 7/12 = 0,583, Γ. 3/5 = 0,600 και Δ. 11/20 = 0,550. Συγκρίνοντας τα βλέπουμε ότι το 3/5 είναι το μεγαλύτερο.

28. Αν ονομάσουμε τον μικρότερο ακέραιο x, τότε οι τρεις διαδοχικοί αριθμοί είναι οι : x, x+1 και x+2. Το άθροισμά τους είναι 72 οπότε σχηματίζουμε την εξίσωση: x + (x+1) + (x+2) = 72 ⬄ 3x + 3 = 72 ⬄ 3x = 72 – 3 ⬄ 3x = 69 ⬄ x = 69/3=23. Επομένως, οι τρεις αριθμοί είναι το 23, το 24 και το 25, με μικρότερο το 23.

29. Ο τύπος για τον όγκο (V) ενός κυλίνδρου είναι: V= π * r^2 * h (όπου r=ακτίνα της βάσης και h=το ύψος). Καθώς ο όγκος είναι ανάλογος του ύψους, αν διπλασιάσουμε το ύψος (2h) διατηρώντας την ακτίνα σταθερή, ο νέος όγκος θα είναι: Vνέος = π * r^2 * (2h) = 2 * (π * r^2 * h) = 2V. Επομένως, ο όγκος διπλασιάζεται (ανεξάρτητα από το ποια είναι η αρχική τιμή της ακτίνας.

30. Πρώτα βρίσκουμε πόσα χιλιόμετρα διανύει το αυτοκίνητο σε 1 ώρα (στη σταθερή του ταχύτητα): 240 χιλιόμετρα / 3 ώρες = 80 χιλιόμετρα την ώρα. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάζουμε την ωριαία ταχύτητα με τις 5 ώρες: 80 χιλιόμετρα Χ 5 ημέρες = 400 χιλιόμετρα.

31. Η λέξη επιεικής σημαίνει αυτός που δείχνει κατανόηση, δεν είναι υπερβολικά σκληρός και συγχωρεί εύκολα τα λάθη (καλόκαρδος, πράος, ήπιος). Επομένως, το ανεκτικός είναι το μόνο συνώνυμο. Οι επιλογές αυστηρός και αμείλικτος είναι αντώνυμα (αντίθετα) της λέξης, ενώ η λέξη επιεικτικός δεν υπάρχει στα ελληνικά, πρόκειται για λανθασμένο τύπο που προκύπτει από μπέρδεμα των λέξεων επιεικής και ανεκτικός.

32. Η λέξη εφήμερος σημαίνει αυτός που κρατάει μόνο μια μέρα ή για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (σύντομος, φευγαλέος). Επομένως, το μόνο αντώνυμο (δηλαδή η λέξη με την αντίθετη σημασία) είναι το διαρκής (αυτός που έχει μεγάλη διάρκεια, ο παντοτινός). Όλες οι άλλες επιλογές (πρόσκαιρος, παροδικός, στιγμιαίος) είναι συνώνυμες του εφήμερου.

33. Η λόγια έκφραση είναι «δι’ ομοφωνίας» (ή δια ομοφωνίας), που σημαίνει «με ομόφωνη απόφαση», «με ομοφωνία». Επειδή η λέξη «ομοφωνία» ξεκινά από φωνήεν, το «δια» παθαίνει έκθλιψη, χάνει το τελικό του φωνήεν και γίνεται δι’.

34. Η λαϊκή αυτή φράση χρησιμοποιείται όταν κάποιος ολοκληρώνει μια δουλειά βιαστικά, χωρίς προετοιμασία ή προσοχή στη λεπτομέρεια (π.χ. έγραψε την έκθεση στο πόδι μέσα στο λεωφορείο).

35. Π.χ. συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

36. Το phishing (ηλεκτρονικό ψάρεμα) είναι μια μορφή κυβερνοεπίθεσης όπου οι απατεώνες προσποιούνται ότι είναι κάποιος αξιόπιστος οργανισμός (π.χ. μια τράπεζα, το Netflix, τα ΕΛΤΑ ή μια κυβερνητική υπηρεσία). Στέλνουν επείγοντα ή δελεαστικά μηνύματα (μέσω email, SMS ή social media) με σκοπό να παρασύρουν το θύμα να πατήσει έναν κακόβουλο σύνδεσμο (link) και να αποκαλύψει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς πιστωτικών καρτών ή e-banking.

37. Ο GDBR (General Data Protection Regulation/Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να δώσει στους πολίτες τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες και οι οργανισμοί τα συλλέγουν, τα αποθηκεύουν και τα επεξεργάζονται.

38. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν (Albert Einstein) διατύπωσε την Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας το 1905 και τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας το 1915, ανατρέποντας την κλασική φυσική του Νεύτωνα και αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που κατανοούμε τον χρόνο, τον χώρο και τη βαρύτητα.

39. Το blockchain (αλυσίδα αντιστοιχιών) είναι μια ψηφιακή τεχνολογία που επιτρέπει την ασφαλή, μόνιμη και αδιάβλητη καταγραφή δεδομένων και συναλλαγών. Λειτουργεί ως ένα «ψηφιακό κατάστιχο» το οποίο δεν αποθηκεύεται σε έναν κεντρικό υπολογιστή (π.χ. σε μια τράπεζα ή μια εταιρεία), αλλά είναι διαμοιρασμένο και συγχρονισμένο σε ένα τεράστιο δίκτυο υπολογιστών σε όλο τον κόσμο. Κάθε νέα ομάδα συναλλαγών (ένα «block») «κλειδώνει» με κρυπτογραφίας και συνδέεται με την προηγούμενη, δημιουργώντας μια αναλλοίωτη αλυσίδα («chain»). Είναι η τεχνολογία πίσω από τα κρυπτονομίσματα (όπως το Bitcoin), αλλά χρησιμοποιείται πλέον και σε πολλούς άλλους τομείς.

40. Αν και οι υδρατμοί συνεισφέρουν σημαντικά στο φυσικό φαινόμενο, το διοξείδιο του άνθρακα είναι το αέριο του θερμοκηπίου που εκλύεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η καύση ορυκτών καυσίμων και η αποψίλωση των δασών) και ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη.

41. Η αναλογία βασίζεται στην αντίστροφη της σειράς των γραμμάτων: η λέξη διαβάζεται από το τέλος προς την αρχή. Το Α-Β-Γ-Δ γίνεται Δ-Γ-Β-Α. Έτσι και το Κ-Λ-Μ-Ν γίνεται Ν-Μ-Λ-Κ.

42. Η ακολουθία βασίζεται στην προσθήκη συνεχόμενων άρτιων αριθμών (+4, +6, +8, +10, +12 …): 2+4=6, 6+6=12, 12+8=20, 20+10=30, 30+12=42.

43. Κάθε αριθμός της σειράς προκύπτει αν διπλασιάσεις τον προηγούμενο (πολλαπλασιασμός Χ 2): 5Χ2=10, 10Χ2=20, 20Χ2=40, 40Χ2=80, 80Χ=160.

44. Αντικαθιστώντας τα γράμματα της λέξης «ΝΟΜΟΣ» με τους αντίστοιχους αριθμούς της αλφαβητικής σειράς, έχουμε: Ν=13, Ο=15, Μ=12, Ο=15 και Σ=18. Κάνοντας την πρόσθεση βρίσκουμε 73.

45. Μόνο ο κύκλος. Όλα τα υπόλοιπα σχήματα (τετράγωνο, ορθογώνιο, ρόμβος) είναι πολύγωνα και αποτελούνται από ευθείες γραμμές, ενώ ο κύκλος είναι καμπυλόγραμμο σχήμα.

46. Ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) εδρεύει στη γαλλική πρωτεύουσα από την ίδρυσή του το 1961.

47. Ο ΟΗΕ ιδρύθηκε αμέσως μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (στις 24 Οκτωβρίου 1945), αντικαθιστώντας την αποτυχημένη Κοινωνία των Εθνών (που είχε ιδρυθεί το 1919), με σκοπό την αποτροπή μελλοντικών παγκόσμιων συγκρούσεων.

48. Η «Ατζέντα 2030» υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ το 2015 και αποτελεί ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης για την ειρήνη και την ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη. Περιλαμβάνει 17 συγκεκριμένους στόχους που πρέπει έως το έτος 2030, οι οποίοι αφορούν την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ποιοτική εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων και την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς.

49. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γνωστό ανεπίσημα και ως Συμβούλιο Υπουργών. Εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Ανάλογα με το θέμα που συζητιέται (π.χ. οικονομικά, γεωργία, υγεία), συμμετέχουν οι αντίστοιχοι αρμόδιοι υπουργοί κάθε χώρας.

50. Η Συνθήκη της Λισαβόνας υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2007. Χρειάστηκε όμως ένα διάστημα δύο ετών για να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με αποτέλεσμα να τεθεί επίσημα σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009.