Η Ανανεωτικής Αριστεράς ζητά τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αφήνοντας ωστόσο «εκτός κάδρου» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η Πανελλαδική συνδιάσκεψη της Ανανεωτικής Αριστεράς, συνιστώσας του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή (21/6), με τη συμμετοχή μελών και φίλων από όλη την Ελλάδα. Η συνδιάσκεψη ενέκρινε κείμενο συμβολής για την προοδευτική διακυβέρνηση, ανέδειξε νέα 35μελή συντονιστική επιτροπή και επιβεβαίωσε τον Θόδωρο Μαργαρίτη στη θέση του γραμματέα.

Στο κείμενο της απόφασης μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι για τη μάχη για την πολιτική αλλαγή έχει προαπαιτούμενο «τη συνεργασία και τον συντονισμό των προοδευτικών δυνάμεων ώστε να μην κυριαρχήσει το «διαιρεί και βασίλευε» του Κ. Μητσοτάκη. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις οφείλει να κινείται στο πλαίσιο των προγραμματικών διαφορών και όχι στον διαρκή καυγά για το παρελθόν και την ψυχολογία της αλληλοεξόντωσης», αφήνοντας ωστόσο εκτός κάδρου την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, την οποία δεν κατανονομάζει, αλλά αναφέρει πως «σε αυτό το τοπίο τα φαινόμενα προσωποπαγών κομματικών εγχειρημάτων δεν απαντούν πειστικά στο αίτημα για συνεννόηση και πολιτική αλλαγή».

Αναλυτικά το κείμενο της απόφασης:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

1. Ζούμε κοσμογονικές αλλαγές. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού, οι αυταρχικές λύσεις, η δυσοσμία του πολέμου, η έξαρση του εθνικισμού και του ρατσισμού, δημιουργούν τεράστια ανησυχία για το μέλλον.

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Οι ελπίδες για έναν καλύτερο κόσμο θα ενισχυθούν αν η Ε.Ε ορθώσει ανάστημα και διεκδικήσει ένα αυτόνομο και ισχυρό ρόλο στις νέες γεωπολιτικές συνθήκες.

2. Η ελληνική κοινωνία βιώνει από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική δύσκολες ώρες. Η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, τα σκάνδαλα (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών) έχουν δηλητηριάσει την πολιτική ζωή. Είναι φανερό ότι η απαίτηση για ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ που το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επιδιώκει εδώ και καιρό είναι το κύριο ζητούμενο για να μπορέσει η χώρα να επανέλθει σε μια θετική πορεία και να αντιμετωπίσει το μέλλον με ελπίδα.

Το αίτημα της πολιτικής αλλαγής γίνεται μαζικό. Η ΝΔ κινείται σήμερα στην πρώτη θέση των δημοσκοπήσεων στηριγμένη στην ηγεμονία των συντηρητικών, δεξιών και ακροδεξιών ιδεών στην Ευρώπη και σε ένα πλέγμα ταξικών συμφερόντων μέσα στον κοινωνικό ιστό. Σε αυτή την γκρίζα εικόνα η μάχη για την πολιτική αλλαγή έχει συγκεκριμένα προαπαιτούμενα.

Την αλλαγή των συσχετισμών και την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ στη βάση της αυτονομίας και του προγράμματος του.

Την συνεργασία και τον συντονισμό των προοδευτικών δυνάμεων ώστε να μην κυριαρχήσει το «διαιρεί και βασίλευε» του Κ. Μητσοτάκη. Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις οφείλει να κινείται στο πλαίσιο των προγραμματικών διαφορών και όχι στον διαρκή καυγά για το παρελθόν και την ψυχολογία της αλληλοεξόντωσης. Σε αυτό το τοπίο τα φαινόμενα προσωποπαγών κομματικών εγχειρημάτων δεν απαντούν πειστικά στο αίτημα για συνεννόηση και πολιτική αλλαγή.

Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ είναι η πρώτη θέση για την Προοδευτική διακυβέρνηση. Η απόφαση του συνεδρίου συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση καθιστώντας καθαρό ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για κυβερνητική λύση σε συνεργασία με την ΝΔ. Σε αυτή την γραμμή κινείται και η Ανανεωτική Αριστερά η οποία συμπαρατάχθηκε με το ΠΑΣΟΚ σε πολύ δύσκολα χρόνια και εργάζεται σταθερά για την διεύρυνση του χώρου μας και την δημιουργία μιας μεγάλης Δημοκρατικής παράταξης.

3. Η Κεντροαριστερά για να γίνει και πάλι πλειοψηφικό ρεύμα πρέπει να έχει σαφές πρόγραμμα, στήριξη σε κινήματα πολιτών, σύγχρονη επικοινωνιακή πολιτική. Με απλά λόγια να ξανακερδίσει όχι μόνο τη λογική αλλά και το συναίσθημα των ανθρώπων. Να βρίσκεται μέσα στις κοινωνικές συγκρούσεις. Να μην δίνει την εικόνα ενός «γερασμένου» πολιτικού χώρου που στηρίζεται στη νοσταλγία αλλά στην δυναμική των νέων μεγάλων κοινωνικών και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων.

4. Στόχος του ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ θα πρέπει να είναι ο προσδιορισμός των βασικών όρων μιας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ που θα κινείται στον αντίποδα της σημερινής συντηρητικής πολιτικής. Η σύγχρονη προοδευτική πολιτική γίνεται πιο αποτελεσματική όταν αλλάζει την ατζέντα των κυρίαρχων αφηγήσεων, όταν δεν περιορίζεται στον κυνισμό της αποδοχής της σημερινής τάξης πραγμάτων με την έννοια του «τέλους της ιστορίας» και της ΤΙΝΑ (δεν υπάρχει εναλλακτική λύση).

Οι συγκεκριμένες προγραμματικές ιεραρχήσεις:

Ο διπλός στρατηγικός προσανατολισμός. Αφενός, η ανάπτυξη της χώρας με προτεραιότητες την αύξηση της παραγωγής αγαθών και την μείωση του ρόλου της κατανάλωσης στο ΑΕΠ, την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω επενδύσεων και την ενίσχυση του ρόλου των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην οικονομία. Στους παραπάνω τομείς πρέπει να επανεξετάσουμε τις ενισχύσεις, ενώ στους τομείς της οικονομίας που σημειώνουν επιτυχία πρέπει να παρουσιασθούν νέα ρυθμιστικά πλαίσια. Αφετέρου η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Βασική προτεραιότητα είναι η μείωση των φόρων από την εργασία και η παράλληλη φορολόγηση του πλούτου σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Πρόκειται για την αμφισβήτηση του κυρίαρχου οικονομικού παραδείγματος της νεοφιλελεύθερης ηγεμονίας που θεωρεί κάθε άλλη εναλλακτική οικονομική αντίληψη ως ετερόδοξη και μη ρεαλιστική.

Οι προοδευτικές απαντήσεις είναι αναγκαίο να βασίζονται στην αλληλεγγύη των γενεών ώστε να μην μεταφέρονται τα βάρη στις επόμενες γενιές προκειμένου να εξασφαλιστεί η «εκλογική πελατεία» του σήμερα. Ιδιαίτερα το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και από αυτή την οπτική. Η νομιμοποίηση της μεταναστευτικής εργασίας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικών χεριών και στην αύξηση των εισφορών. Επείγοντα χαρακτήρα έχει αποκτήσει, ειδικά για την νέα γενιά, το πρόβλημα της στέγασης. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του είναι πολύ σημαντικές.

Η εντεινόμενη κλιματική κρίση επιβάλει την ανάγκη για μια νέα συνθήκη βιώσιμης ανάπτυξης της βιοποικιλότητας. Κατά συνέπεια μια σύγχρονη ιδεολογική πρόταση πρέπει να συμπεριλαμβάνει τις αντιλήψεις της πολιτικής οικολογίας. Στην χώρα μας είναι αναγκαίο να μετασχηματιστεί τα επόμενα χρόνια το αγροτοδιατροφικό και τουριστικό στερεότυπο με σεβασμό στο περιβάλλον και στην αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό προϋποθέτει ταυτόχρονα μια δίκαιη και προσεκτικά σχεδιασμένη ενεργειακή μετάβαση με αναλογική κατανομή των βαρών και προστασία από την ενεργειακή φτώχεια.

Σε μια εποχή που κυριαρχεί η παντοδυναμία των ιδιωτικοποιήσεων πρέπει να δοθούν μεγάλες μάχες για την προστασία του κοινωνικού κράτους με αιχμή την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στην δημόσια υγεία και εκπαίδευση. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ανοίξει ο διάλογος για δομικές αλλαγές στο χρόνο εργασίας, στην παρουσία του Δημόσιου τομέα στο τραπεζικό σύστημα και στην Ενέργεια ώστε να σπάσουν τα καρτέλ και η ασυδοσία.

Η υπεράσπιση της Δημοκρατίας και της Ανοιχτής κοινωνίας με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αμφισβήτηση των παραδοσιακών μοντέλων λειτουργίας των κοινωνιών.

5. Στον στόχο για την πολιτική αλλαγή με βάση ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης επισημαίνουμε τη σημασία της διαμόρφωσης μαζικών κινημάτων. Η κοινωνική αντιπολίτευση οφείλει να έχει πολιτική εκπροσώπηση, οι λαϊκές τάξεις να έχουν υποστήριξη και η νεολαία μια σύγχρονη φωνή για ένα καλύτερο μέλλον!

Η νέα Συντονιστική Επιτροπή της Ανανεωτικής Αριστεράς

1. ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

3. ΓΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

4. ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

5. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

6. ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ

7. ΚΑΡΑΚΙΚΕΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

8. ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

9. ΚΑΡΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

10. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

11. ΜΑΚΙΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

12. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ

13. ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

14. ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

15. ΜΑΛΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

16. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

17. ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

18. ΜΥΛΙΟΡΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

19. ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ

20. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

21. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΦΗ

22. ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

23. ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

24. ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΛΗ

25. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

26. ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ

27. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

28. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ

29. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

30. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΛΕΝΑ

31. ΤΣΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

32. ΤΣΙΛΙΦΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

33. ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

34. ΧΕΪΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ

35. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Στην Συνδιάσκεψη επιβεβαιώθηκε στη θέση του γραμματέα της κίνησης ο Θόδωρος Μαργαρίτης.