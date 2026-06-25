Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του ΔΕΔΔΗΕ ανήλθαν σε 1,28 δισ. ευρώ, έναντι 1,20 δισ. ευρώ το 2024, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 581,1 εκατ. ευρώ από 575,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αύξηση εσόδων, αλλά υποχώρηση της κερδοφορίας κατέγραψε ο ΔΕΔΔΗΕ κατά τη χρήση του 2025, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση και καταχωρίστηκαν στο ΓΕΜΗ στις 25 Ιουνίου 2026.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα του Διαχειριστή ανήλθαν σε 1,28 δισ. ευρώ, έναντι 1,20 δισ. ευρώ το 2024, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 581,1 εκατ. ευρώ από 575,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 89,2 εκατ. ευρώ, έναντι 108,3 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 120,2 εκατ. ευρώ από 143,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 2,56 δισ. ευρώ από 1,91 δισ. ευρώ, αντανακλώντας το αυξημένο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Επενδύσεις 782,5 εκατ. ευρώ το 2025

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 782,5 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το δίκτυο Μέσης Τάσης επεκτάθηκε κατά 1.550 χιλιόμετρα και το δίκτυο Χαμηλής Τάσης κατά 800 χιλιόμετρα, ενώ οι ενεργοί πελάτες ανήλθαν σε 7,67 εκατομμύρια.

Στο πλαίσιο της μερισματικής πολιτικής, το διοικητικό συμβούλιο είχε ήδη εγκρίνει τη διανομή προμερίσματος ύψους 42,5 εκατ. ευρώ, ενώ για τη χρήση 2025 προτείνεται η διανομή συνολικού μερίσματος 85 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους.

Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού και ψηφιακού της προγράμματος, με έργα εκσυγχρονισμού των κέντρων ελέγχου, ανάπτυξης τηλεχειρισμών και ενίσχυσης των υποδομών του δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης.

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