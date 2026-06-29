Σύμφωνα με την προσφυγή, αρκετοί από τους δικαστές που δεν μονιμοποιήθηκαν είχαν επαγγελματικό παρελθόν στην υπεράσπιση μεταναστών, ενώ αντίθετα δικαστές με αποκλειστικά εισαγγελική ή διωκτική εμπειρία σε ζητήματα μετανάστευσης διατήρησαν τις θέσεις τους.

Στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Μασαχουσέτης προσέφυγε ο Ελληνοαμερικανός δικαστής μετανάστευσης Τζορτζ Πάππας, καταθέτοντας αγωγή κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών και του υπηρεσιακού υπουργού Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, υποστηρίζοντας ότι απομακρύνθηκε από τη θέση του εξαιτίας της ελληνικής καταγωγής του, της ηλικίας του και της μακρόχρονης δράσης του υπέρ των δικαιωμάτων των μεταναστών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Πάππας υποστηρίζει ότι η διοίκηση του υπουργείου Δικαιοσύνης προχώρησε σε ένα ευρύτερο κύμα απομακρύνσεων δικαστών μετανάστευσης, το οποίο, όπως αναφέρει, έπληξε δυσανάλογα άτομα με εθνικές και φυλετικές μειονοτικές καταβολές, καθώς και δικαστές που είχαν προηγουμένως εργαστεί υπέρ των μεταναστών και των προσφύγων.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Τζορτζ Πάππας διορίστηκε ως δικαστής μετανάστευσης τον Ιούλιο του 2023 και υπηρέτησε στα δικαστήρια της Βοστώνης και του Τσέλμσφορντ στη Μασαχουσέτη. Όπως επισημαίνει, κατά τη διάρκεια της θητείας του αξιολογήθηκε με τις υψηλότερες δυνατές βαθμολογίες, ενώ οι προϊστάμενοί του επαινούσαν την αποτελεσματικότητά του, τη συνεργασία του και τη διαχείριση των υποθέσεων που χειριζόταν. Παράλληλα, δεν του επιβλήθηκε ποτέ οποιαδήποτε πειθαρχική κύρωση ούτε του γνωστοποιήθηκε κάποιο πρόβλημα σχετικά με την απόδοσή του.

Ωστόσο, στις 11 Ιουλίου 2025 ενημερώθηκε ότι η διετής δοκιμαστική του θητεία δεν θα μετατρεπόταν σε μόνιμο διορισμό και ότι θα απολυόταν στις 22 Ιουλίου του ίδιου έτους, ενώ στο διάστημα που μεσολάβησε τέθηκε σε διοικητική άδεια.

Στην προσφυγή του, ο Πάππας τονίζει ότι είναι ελληνικής καταγωγής και πολίτης της Ελλάδας, καθώς γεννήθηκε από Έλληνες γονείς. Υποστηρίζει επίσης ότι το επώνυμό του είναι άμεσα αναγνωρίσιμο ως ελληνικό, στοιχείο που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβαλε στη διαφορετική μεταχείρισή του.

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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στο γεγονός ότι πριν από τον διορισμό του είχε εργαστεί επί δύο δεκαετίες ως δικηγόρος μεταναστευτικού δικαίου, εκπροσωπώντας μετανάστες και πρόσφυγες, ενώ είχε συνεργαστεί και με οργανώσεις που παρέχουν δωρεάν νομική υποστήριξη σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διοίκηση του υπουργείου γνώριζε πλήρως το επαγγελματικό και κοινωνικό του υπόβαθρο όταν αποφάσισε να τον διορίσει, αλλά αργότερα αυτό το ιστορικό λειτούργησε εις βάρος του.

Η επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Η αγωγή συνδέει την απομάκρυνσή του με αλλαγές πολιτικής που ακολούθησαν την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Πάππας αναφέρει ότι το 2025 εκδόθηκαν εσωτερικά υπηρεσιακά σημειώματα που έδιναν τέλος στις πολιτικές διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης (DEI), ενώ παράλληλα διατυπώνονταν επικρίσεις για τις προσλήψεις της προηγούμενης διοίκησης και γινόταν λόγος για πρόσωπα συγκεκριμένων «υποβάθρων» που είχαν τύχει ευνοϊκής μεταχείρισης.

Σύμφωνα με την προσφυγή, αρκετοί από τους δικαστές που δεν μονιμοποιήθηκαν είχαν επαγγελματικό παρελθόν στην υπεράσπιση μεταναστών, ενώ αντίθετα δικαστές με αποκλειστικά εισαγγελική ή διωκτική εμπειρία σε ζητήματα μετανάστευσης διατήρησαν τις θέσεις τους.

Ο Πάππας υποστηρίζει ακόμη ότι το μεγαλύτερο μέρος των δικαστών που απομακρύνθηκαν ήταν ηλικίας άνω των 40 ετών, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, στοιχειοθετεί και διάκριση λόγω ηλικίας.

Με την αγωγή του ζητεί να αναγνωριστεί ότι υπήρξε θύμα παράνομων διακρίσεων λόγω εθνικής καταγωγής, ηλικίας και πολιτικών πεποιθήσεων, να επανέλθει στη θέση του ως δικαστής μετανάστευσης, να του καταβληθούν οι απολεσθείσες αποδοχές και αποζημιώσεις και να καλυφθούν τα δικαστικά του έξοδα.



Η υπόθεση αναμένεται να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η έκβασή της ενδέχεται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες περί διακρίσεων στο ομοσπονδιακό δημόσιο και ειδικότερα στο ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο της μεταναστευτικής δικαιοσύνης.