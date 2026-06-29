Μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστο, όμως οι προνύμφες ορισμένων ειδών μύγας αποτελούν εδώ και χρόνια ένα πολύτιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση χρόνιων τραυμάτων.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ενέκρινε τη χρήση ενός ακόμη είδους μύγας για την αντιμετώπιση χρόνιων τραυμάτων, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές στην εξειδικευμένη φροντίδα πληγών.

Η νέα έγκριση αφορά τις προνύμφες της Lucilia cuprina, γνωστής και ως αυστραλιανής μύγας των προβάτων.

Πρόκειται για το δεύτερο είδος μύγας που λαμβάνει έγκριση από τον FDA για χρήση στη λεγόμενη θεραπεία απομάκρυνσης νεκρωμένου ιστού με προνύμφες.

Το πρώτο ήταν η Lucilia sericata, η κοινή πράσινη μύγα των πτωμάτων, η οποία είχε εγκριθεί ήδη από το 2004.

Την ανακοίνωση έκανε η βιοϊατρική εταιρεία Cuprina Holdings, με έδρα τη Σιγκαπούρη η οποία ανέπτυξε το προϊόν MEDIFLY Maggots.

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Η θεραπεία

Η θεραπεία προορίζεται για την απομάκρυνση νεκρού ιστού από χρόνια τραύματα, όπως κατακλίσεις, διαβητικά έλκη του ποδιού, αλλά και πληγές που δεν επουλώνονται μετά από τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση.

Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στη χρήση αποστειρωμένων προνυμφών που έχουν παραχθεί υπό αυστηρές εργαστηριακές συνθήκες και εφαρμόζονται στους ιστούς αποκλειστικά από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας.

Οι προνύμφες εκκρίνουν ένζυμα που διασπούν τον νεκρό ιστό, μετατρέποντάς τον σε υγρή μορφή, την οποία στη συνέχεια καταναλώνουν. Με αυτόν τον τρόπο καθαρίζουν αποτελεσματικά το τραύμα, χωρίς να καταστρέφουν τον υγιή ιστό.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα συγκεκριμένα είδη τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά με νεκρή και αποσυντιθέμενη οργανική ύλη και δεν πρέπει να συγχέονται με παρασιτικές μύγες, όπως η New World screwworm, της οποίας οι προνύμφες προσβάλλουν ζωντανό ιστό και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις σε ανθρώπους και ζώα.

Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται μόνο οι προνύμφες και όχι τα ενήλικα έντομα, οι οποίες αρχικά έχουν μήκος λίγων χιλιοστών, μικρότερο ακόμη και από έναν κόκκο ρυζιού, και κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορούν να φτάσουν περίπου το 1,2 εκατοστό.

Οι προνύμφες μπορούν να εφαρμοστούν με δύο τρόπους. Στη μία περίπτωση τοποθετούνται μέσα σε έναν ειδικό αποστειρωμένο επίδεσμο που παραμένει σφραγισμένος πάνω στο τραύμα και συγκρατεί τα υγρά που παράγονται τόσο από τις ίδιες όσο και από τον οργανισμό.

Εναλλακτικά, μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας πάνω στην πληγή και να συγκρατηθούν με ειδικό επίδεσμο. Συνήθως η θεραπεία διαρκεί λίγες ημέρες, αν και σε πιο δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν επαναλαμβανόμενοι κύκλοι.

Εχει ιστορία αιώνων

Παρότι η συγκεκριμένη θεραπεία μοιάζει πρωτοποριακή, στην πραγματικότητα έχει ιστορία αιώνων. Υπάρχουν αναφορές για τη χρήση προνυμφών στην επούλωση τραυμάτων ήδη από τους αρχαίους πολιτισμούς των Μάγια στην Κεντρική Αμερική, ενώ η μέθοδος καταγράφηκε και κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου.

Οι σύγχρονες επιστημονικές αξιολογήσεις δείχνουν ότι η θεραπεία με προνύμφες μπορεί να απομακρύνει τον νεκρό ιστό ταχύτερα από τις συμβατικές μεθόδους.

Ωστόσο, μια συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2025 κατέληξε ότι, παρόλο που επιταχύνεται ο καθαρισμός του τραύματος, δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία ότι η συνολική επούλωση ολοκληρώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις κλασικές θεραπείες.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, οι ειδικοί θεωρούν ότι η νέα έγκριση αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον χώρο της φροντίδας χρόνιων τραυμάτων. Ο επιστημονικός διευθυντής της Cuprina, Δρ Ronald Sherman, υπογράμμισε στη σχετική ανακοίνωση ότι η προσθήκη ενός δεύτερου εγκεκριμένου είδους προνυμφών ενισχύει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές και διευρύνει τις δυνατότητες εφαρμογής της μεθόδου σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Cuprina είναι πλέον η μοναδική που διαθέτει έγκριση του FDA και για τα δύο είδη προνυμφών που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη θεραπεία.

Η Lucilia sericata χρησιμοποιείται κυρίως στη Δύση, ενώ η Lucilia cuprina είναι περισσότερο διαδεδομένη σε θερμότερα κλίματα, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει τη διάθεση της θεραπείας σε περισσότερες αγορές διεθνώς.