Συλλαλητήριο ζητά το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Μαργαρίτης για την υπόθεση των υποκλοπών και την αρχειοθέτησής της από τον Άρειο Πάγο.

Σε υψηλούς τόνους τοποθετείται το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Θεόδωρος Μαργαρίτης, σχετικά με την πολιτική και θεσμική διαχείριση της υπόθεσης των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη τόσο για κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες όσο και για μαζική κοινωνική κινητοποίηση.

Όπως επισημαίνει, η πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η συμπαράταξη όλων των προοδευτικών δυνάμεων γύρω από αυτό το αίτημα. Παράλληλα, δεν αποκλείει και άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Ωστόσο, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της κοινωνίας, τονίζοντας ότι οι εξελίξεις δεν μπορούν να περιοριστούν αποκλειστικά στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Καλεί τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερα τις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, να προχωρήσουν στη διοργάνωση ενός μαζικού συλλαλητηρίου με κεντρικό στόχο την υπεράσπιση της Δημοκρατίας.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Μαργαρίτης κάνει αναφορά σε ιστορικές στιγμές λαϊκών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, όπως εκείνες για την υπεράσπιση του άρθρου 114 του Συντάγματος, συνδέοντάς τες με τη σημερινή συγκυρία και το άρθρο 120. Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για τις εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, κάνοντας λόγο για «σκοτεινά παιχνίδια εξουσίας» που αγγίζουν και τη Δικαιοσύνη.

Καταλήγοντας, τονίζει την ανάγκη συγκρότησης ενός ισχυρού και μαζικού κινήματος που θα παρέμβει ενεργά στις πολιτικές εξελίξεις, στέλνοντας μήνυμα αποφασιστικότητας: «Ούτε βήμα πίσω».

Η ανάρτηση

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZpdjPdAxvuS61qe3XyZcLC2kdKiXWDrEKf1KpPYfnfDtk4mgCaW7K3P1YHqptkjLl&id=100002295186167}