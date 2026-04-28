Η Ελλάδα εμφανίζει μικρότερες αυξήσεις σε σύγκριση με πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Την τρίτη χαμηλότερη αύξηση τιμής στο ντίζελ κίνησης μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης καταγράφει η Ελλάδα από την έναρξη της κρίσης που πυροδότησε ο πόλεμος στο Ιράν, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Κατά το διάστημα από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 26 Απριλίου, η μέση αύξηση της τιμής του ντίζελ στη χώρα διαμορφώθηκε στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αισθητά χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που ανήλθε στα 44 λεπτά ανά λίτρο.

Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα εμφανίζει μικρότερες αυξήσεις σε σύγκριση με πολλές ευρωπαϊκές αγορές, την ώρα που χώρες όπως η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ολλανδία καταγράφουν σημαντικά υψηλότερες επιβαρύνσεις, φθάνοντας έως και τα 57 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκράτηση των τιμών στο εγχώριο ντίζελ αποδίδεται, σύμφωνα με την αρμόδια αρχή, τόσο στη λειτουργία της αγοράς εντός των καθορισμένων ορίων μεικτής κερδοφορίας όσο και σε στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η επιδότηση των 0,20 ευρώ ανά λίτρο που τέθηκε σε ισχύ από τις αρχές Απριλίου.

Αντίθετα, στην αμόλυβδη βενζίνη η εικόνα είναι λιγότερο ευνοϊκή για την Ελλάδα. Η αύξηση της τιμής ανήλθε στα 27 λεπτά ανά λίτρο, υπερβαίνοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 21 λεπτών και κατατάσσοντας τη χώρα στην πέμπτη θέση μεταξύ εκείνων με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, μαζί με την Πορτογαλία. Υψηλότερες ανατιμήσεις καταγράφονται στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία.

Σε ό,τι αφορά τις απόλυτες τιμές στα πρατήρια, στις 26 Απριλίου το ντίζελ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 1,87 ευρώ ανά λίτρο, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που ανήλθε στα 2,08 ευρώ. Στην αμόλυβδη, η τιμή έφθασε τα 2 ευρώ ανά λίτρο, ελαφρώς υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 1,89 ευρώ, τοποθετώντας τη χώρα μεταξύ των ακριβότερων αγορών, μαζί με την Ιταλία.

