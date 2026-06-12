Παρά τις πρόσφατες ανταλλαγές στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αγορές πετρελαίου έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Το αργό αμερικανικό πετρέλαιο (WTI) διαμορφώνεται στα 85,85 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 1,86 δολαρίων ή 2,12%, ενώ το Μπρεντ υποχωρεί στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 2,02 δολαρίων ή 2,24%, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον έχει καταλήξει σε ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η ένταση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να αποκλιμακωθεί.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει την υπογραφή συμφωνίας «εντός των επόμενων ημερών», επαναλαμβάνοντας εκτιμήσεις που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη ναυσιπλοΐα μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένο γύρο αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν λάβει την απαραίτητη έγκριση.

Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε τους ισχυρισμούς του Τραμπ. Το πρακτορείο Fars, το οποίο διατηρεί στενούς δεσμούς με το ιρανικό κράτος, μετέδωσε μέσω Telegram ότι δεν έχει εγκριθεί κανένα προσχέδιο αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, το Fars χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ως υπαναχώρηση από τις προηγούμενες στρατιωτικές απειλές του, υποστηρίζοντας ότι δεν παρουσίασε κάποιο νέο στοιχείο πέρα από πρόταση που είχε ήδη καταθέσει η ιρανική πλευρά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ιράν δεν έχει ακόμη δώσει οριστική απάντηση, ενώ εκτιμάται ότι η αποδοχή από τις ΗΠΑ του κειμένου που είχε προτείνει η Τεχεράνη δημιουργεί περιθώρια επανεξέτασης.

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Παρά τις πρόσφατες ανταλλαγές στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αγορές πετρελαίου έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Αναλυτές σημειώνουν ότι οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες, η ύπαρξη εναλλακτικών εμπορικών διαδρομών γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και η σημαντική μείωση των κινεζικών εισαγωγών αργού έχουν συμβάλει στον περιορισμό των γεωπολιτικών πιέσεων στις τιμές.

Η Citi επισημαίνει ότι η αισθητή υποχώρηση των εισαγωγών αργού από την Κίνα έχει περιορίσει τους φόβους για έντονο ανταγωνισμό στην προμήθεια πετρελαίου από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η τράπεζα εκτιμά ότι το Πεκίνο μπορεί να διατηρήσει τις εισαγωγές του κοντά στα 8,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως χωρίς να μειώσει ουσιαστικά τα αποθέματά του, γεγονός που υποδηλώνει ότι η κινεζική ζήτηση δύσκολα θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα ανόδου των τιμών στο άμεσο μέλλον.