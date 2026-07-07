«Ευελπιστούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν άμεσα το ζήτημα, ώστε να μην αποκλειστεί μια ολόκληρη γενιά νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από τη διαδικασία επιλογής για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους».

Νεοδιόριστος εκπαιδευτικός του 2024 καταγγέλλει στο Dnews ότι εκατοντάδες εκπαιδευτικοί αποκλείονται άδικα από τη διαδικασία αποσπάσεων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), εξαιτίας μιας διοικητικής εκκρεμότητας που δεν οφείλεται στους ίδιους.

Όπως επισημαίνει, η πρόσφατη υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία επιλογής μονίμων εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας προβλέπει ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης δεν έχουν όσοι διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία και δεν έχει εκδοθεί η πράξη μονιμοποίησής τους.

Η συγκεκριμένη διάταξη οδηγεί στον αυτόματο αποκλεισμό όλων των εκπαιδευτικών που διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2024. Οι νεοδιόριστοι αυτοί συμπληρώνουν τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία τους εντός του Αυγούστου του 2026 και, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν ήδη ολοκληρώσει την προβλεπόμενη αξιολόγηση. Ωστόσο, η έκδοση των πράξεων μονιμοποίησης πραγματοποιείται συνήθως μετά το τέλος Αυγούστου, δηλαδή σε χρόνο μεταγενέστερο της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις αποσπάσεις στα ΣΔΕ.

«Ουσιαστικά αποκλειόμαστε όχι επειδή δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις, αλλά επειδή η διοίκηση δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει μια διαδικασία που δεν εξαρτάται από εμάς», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος τονίζει ότι οι νεοδιόριστοι του 2024 δεν υστερούν σε κανένα από τα ουσιαστικά ή τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την επιλογή τους. Αντίθετα, πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και θα έχουν ολοκληρώσει τη δοκιμαστική τους υπηρεσία πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Παρ' όλα αυτά, εξαιτίας της μη έκδοσης της διοικητικής πράξης μονιμοποίησης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, στερούνται το δικαίωμα ακόμη και να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό, πρόκειται για μια άνιση μεταχείριση που δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ισονομίας, καθώς η δυνατότητα συμμετοχής δεν εξαρτάται από την υπηρεσιακή κατάσταση ή την επάρκεια των υποψηφίων, αλλά από το πότε θα ολοκληρωθεί μια εσωτερική διοικητική διαδικασία.

Όπως σημειώνει, το πρόβλημα αφορά το σύνολο των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2024 και όχι μεμονωμένες περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει ότι μια ολόκληρη σειρά διορισμού αποκλείεται από τις αποσπάσεις στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2026-2027, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει μία θέση, ακόμη και αν διαθέτει αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα, μεταπτυχιακές σπουδές ή σχετική επαγγελματική εμπειρία.

Μάλιστα μέσω του Dnews ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης να εξετάσουν άμεσα το ζήτημα και να προχωρήσουν σε νομοθετική ή διοικητική ρύθμιση, ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή στις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει ή πρόκειται να συμπληρώσουν τη δοκιμαστική υπηρεσία τους πριν από την ανάληψη υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το πότε θα εκδοθεί η πράξη μονιμοποίησής τους.

«Δεν ζητάμε ευνοϊκή μεταχείριση ούτε εξαίρεση από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Ζητάμε να μη στερηθούμε το δικαίωμα συμμετοχής εξαιτίας μιας διοικητικής καθυστέρησης για την οποία δεν έχουμε καμία ευθύνη», καταλήγει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία των αποσπάσεων.

Το ΦΕΚ των αποσπάσεων