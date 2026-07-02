«Η έλλειψη ποιοτικού εκπαιδευτικού προσωπικού θα οδηγήσει σε μια εθνική, εκπαιδευτική, οικονομική και αναπτυξιακή τραγωδία από την οποία η χώρα θα πληγεί ανεπανόρθωτα».

Σε δραματικούς τόνους απευθύνεται η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) προς την πολιτική ηγεσία της χώρας, ζητώντας την άμεση έναρξη ενός Εθνικού και ανοικτού διαλόγου για το μέλλον του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο «δομικής κατάρρευσης» του εκπαιδευτικού συστήματος. Η επιστολή απευθύνεται στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, στην Υπουργό Παιδείας, καθώς και σε επιστημονικούς και συνδικαλιστικούς φορείς, με την ΟΙΕΛΕ να υποστηρίζει ότι η ελληνική εκπαίδευση βρίσκεται πλέον σε οριακό σημείο.

«Ώρα μηδέν» για το εκπαιδευτικό επάγγελμα

Στην παρέμβασή της, η Ομοσπονδία περιγράφει μια εικόνα βαθιάς κρίσης, κάνοντας λόγο για συνεχή αποδυνάμωση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όπως επισημαίνεται, το εκπαιδευτικό λειτούργημα έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια σημαντική οικονομική, θεσμική και κοινωνική υποβάθμιση, γεγονός που οδηγεί σε αυξανόμενη αποχώρηση εκπαιδευτικών από το επάγγελμα και μειωμένη προσέλκυση νέων επιστημόνων. Η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση ως «ώρα μηδέν», τονίζοντας ότι εάν δεν υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις, το ελληνικό σχολείο θα βρεθεί αντιμέτωπο με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και ποιοτική υποβάθμιση.

Οικονομική και εργασιακή πίεση στους εκπαιδευτικούς

Στο κείμενο της επιστολής γίνεται εκτενής αναφορά στις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, με έμφαση στη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια,

στην αυξημένη εργασιακή εντατικοποίηση, στη γραφειοκρατική επιβάρυνση και τον διοικητικό έλεγχο, καθώς και στην αίσθηση εργασιακής ανασφάλειας που επικρατεί στον κλάδο. Παράλληλα, η Ομοσπονδία αναφέρεται σε νομοθετικές ρυθμίσεις της τελευταίας περιόδου, υποστηρίζοντας ότι έχουν επιβαρύνει το εργασιακό περιβάλλον, ιδίως στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην αυξημένη κοινωνική πίεση προς τους εκπαιδευτικούς, καθώς και στη διεύρυνση της γονεϊκής παρεμβατικότητας, την οποία η ΟΙΕΛΕ θεωρεί ότι συχνά δυσχεραίνει το παιδαγωγικό έργο.

Στην επιστολή παρατίθενται δεδομένα που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αποτυπώνουν την κρίση:

Σημαντικός αριθμός αποχωρήσεων από την ιδιωτική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια.

Εκπαιδευτικοί που μετακινούνται ή αποχωρούν από το επάγγελμα λόγω συνθηκών εργασίας.

Αυξημένες παραιτήσεις αναπληρωτών, ιδιαίτερα σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

Μείωση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στους πίνακες διορισμών.

Με βάση επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί (σε σύνολο 11.000) έχουν παραιτηθεί από το 2020 (έτος ψήφισης του προαναφερθέντος νόμου), ενώ το 48% των εκπαιδευτικών έχει καταθέσει τις τελευταίες εβδομάδες αίτηση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για βεβαίωση προϋπηρεσίας προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για μοριοδότηση στον Πίνακα του ΑΣΕΠ. Περίπου 2.000 εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, ειδικά σε νησιωτικές περιοχές, λόγω του χαμηλού μισθού, του υψηλού κόστους ζωής και των πανάκριβων μετακινήσεων. Καταγράφεται το τελευταίο διάστημα ένας αξιοσημείωτος αριθμός μόνιμων εκπαιδευτικών που αποχωρούν συνολικά από το χώρο της εκπαίδευσης λόγω των διαρκώς επιδεινούμενων συνθηκών. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός πως οι αιτήσεις για τον τελευταίο Πίνακα του ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών είναι κατά 20.000 λιγότερες από τις αιτήσεις του 2023. Αριθμός ιδιαίτερα εντυπωσιακός, αν αναλογιστεί κανείς τον μεγάλο αριθμό ιδιωτικών εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά. Ακόμη πιο ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός της κατακρήμνισης των βάσεων στα παιδαγωγικά τμήματα και στις λεγόμενες «καθηγητικές» Σχολές. Πλέον, ένας μεγάλος αριθμός μελλοντικών εκπαιδευτικών εισάγεται ακόμη και με κάτω από 10.000 μόρια, γεγονός που υποδηλώνει το χαμηλό βαθμό ελκυστικότητας των σπουδών γύρω από το εκπαιδευτικό επάγγελμα.

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Προειδοποίηση για το μέλλον της εκπαίδευσης

Η Ομοσπονδία εκφράζει έντονη ανησυχία για τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτής της τάσης, προειδοποιώντας ότι η χώρα ενδέχεται να αντιμετωπίσει σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών, δυσκολία στελέχωσης σχολικών μονάδων, και σταδιακή υποβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Όπως σημειώνεται, η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε αδυναμία προσέλκυσης επιστημόνων υψηλού επιπέδου στο επάγγελμα, με συνέπεια τη συνολική αποδυνάμωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η ΟΙΕΛΕ καλεί την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε έναν θεσμικό, εθνικό και ουσιαστικό διάλογο για την εκπαίδευση, με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς του. Όπως τονίζει, η εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και τη διαγενεακή κινητικότητα, και ως εκ τούτου απαιτείται στρατηγική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Αίσθηση προκαλεί η αναφορά ότι «η έλλειψη ποιοτικού εκπαιδευτικού προσωπικού θα οδηγήσει σε μια εθνική, εκπαιδευτική, οικονομική και αναπτυξιακή τραγωδία από την οποία η χώρα θα πληγεί ανεπανόρθωτα. Ευελπιστούμε, η έκκληση της Ομοσπονδίας μας για Εθνικό, ανοικτό και ειλικρινή κοινωνικό διάλογο, έστω και την ύστατη στιγμή, να εισακουσθεί. Είναι προς όφελος της κοινωνίας, της νέας γενιάς, του μέλλοντος του τόπου.»