«Ελπίζουμε τόσο ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, όσο και η Υπουργός Παιδείας να ενεργήσουν, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία για έναν πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευτικών που πρόσφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες στην ιδιωτική εκπαίδευση»

Παρέμβαση προς τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ πραγματοποίησε η ΟΙΕΛΕ, θέτοντας εκ νέου το ζήτημα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών που εργάστηκαν σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, κυρίως ως νηπιαγωγοί σε θέσεις δασκάλων.

Με επιστολή της, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «άδικη και νομικά αμφίβολη» πρακτική, καθώς –όπως επισημαίνει– η προϋπηρεσία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται μόνο έως το 2013, αφήνοντας εκτός ένα σημαντικό χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ίδιοι παρείχαν τις ίδιες υπηρεσίες.

Το πρόβλημα στην αναγνώριση προϋπηρεσίας

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, οι εκπαιδευτικοί αυτοί προσλήφθηκαν την περίοδο 2004–2013 με μονοετείς συμβάσεις λόγω ελλείψεων σε προσωπικό. Μετά την ψήφιση του νόμου 4115/2013, εντάχθηκαν στο καθεστώς των ιδιωτικών εκπαιδευτικών με πλήρεις συμβάσεις, βάσει του Ν. 682/77. Ωστόσο, κατά την προσμέτρηση των μορίων για τον πίνακα 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ, παρατηρήθηκαν σοβαρές αστοχίες. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαδικασία έγινε χωρίς ενιαία κριτήρια, ακόμη και από μη εξειδικευμένους αξιολογητές, με αποτέλεσμα η προϋπηρεσία:

να αναγνωρίζεται πλήρως σε κάποιες περιπτώσεις,

να υπολογίζεται τμηματικά σε άλλες,

ή να μην αναγνωρίζεται καθόλου.

Παρά τις παρεμβάσεις για ενιαία αντιμετώπιση, τελικά υιοθετήθηκε η πρακτική της αναγνώρισης μόνο έως το 2013.

«Νομική παραδοξότητα»

Η ΟΙΕΛΕ τονίζει ότι δημιουργείται μια εμφανής αντίφαση: αναγνωρίζεται προϋπηρεσία που αποκτήθηκε με προσωρινές συμβάσεις, αλλά όχι εκείνη που αποκτήθηκε με πλήρεις και θεσμικά κατοχυρωμένες συμβάσεις μετά το 2013. «Με ποιο νομικό επιχείρημα αναγνωρίζεται ένα μέρος της προϋπηρεσίας και όχι ένα άλλο, όταν οι συνάδελφοι παρείχαν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες;» σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ απέστειλε σήμερα η ΟΙΕΛΕ για την προϋπηρεσία εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως νηπιαγωγών, που προσλήφθηκαν δυνάμει μονοετών συμβάσεων την περίοδο 2004-2013, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και μετά από γόνιμο διάλογο της τότε Υπουργού Παιδείας αείμνηστης Μ. Γιαννάκου, της ΟΙΕΛΕ και του Συνδέσμου των ιδιοκτητών. Με την επιστολή της η Ομοσπονδία ζητά την πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας, όχι μόνο αυτής μέχρι το 2013. Θυμίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας πέτυχε, πέρα από την αναγνώριση της γενικής προϋπηρεσίας, και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας της συγκεκριμένης, ειδικής κατηγορίας συναδέλφων που χωρίς αυτούς, πολλά ιδιωτικά δημοτικά σχολεία θα είχαν υποχρεωθεί σε λουκέτο. Ωστόσο, αν και η προϋπηρεσία αναγνωρίστηκε, υπήρξαν πολλά ευτράπελα στην προσμέτρησή της για τον Πίνακα 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ. Αρχικά, την προσμέτρηση των μορίων είχαν αναλάβει σε διάφορες Διευθύνσεις …εθελοντές (!) εκπαιδευτικοί χωρίς καμιά γνώση της νομοθεσίας με αποτέλεσμα κάποιοι να την αναγνωρίζουν ολόκληρη, κάποιοι τμηματικά και κάποιοι …καθόλου! Με παρέμβασή μας στον Γενικό Γραμματέα κ. Παπαδομαρκάκη ζητήσαμε να υπάρξει ενιαίο κριτήριο στην προσμέτρηση των μορίων, αλλά προς έκπληξή μας διαπιστώσαμε ότι η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται μόνο μέχρι το 2013 με την αιτιολογία ότι «με το νόμο 4115/2013 τερματίζεται η πρόσληψη εκπαιδευτικών σε θέση δασκάλων». Πολλοί συνάδελφοί μας έχουν καταθέσει ενστάσεις για το ζήτημα.

Με την αφορμή της επικείμενης δημοσίευσης του Πίνακα Γενικής Εκπαίδευσης τον Απρίλιο, η ΟΙΕΛΕ επαναφέρει το ζήτημα. Στην επιστολή μας αναφέρουμε ότι με το Ν. 4115/2013 η προϋπηρεσία των συγκεκριμένων συναδέλφων αναγνωρίζεται στον κλάδο του βασικού τους πτυχίου και δίδεται η δυνατότητα στα σχολεία να συνεχίσουν να τους απασχολούν με βάση τις διατάξεις του Ν. 682/77, με κανονικές συμβάσεις δηλαδή. Προκύπτει, επομένως, η νομική παραδοξότητα να αναγνωρίζεται προϋπηρεσία με μονετείς συμβάσεις και όχι προϋπηρεσία με κανονικά διοριστήρια βάσει του Ν. 682/77 (με αυτά αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία όλων των υπόλοιπων ιδιωτικών εκπαιδευτικών)! Στην επιστολή της η ΟΙΕΛΕ, μεταξύ άλλων, επισημαίνει:

«Μετά από συλλογή στοιχείων από πολλούς συναδέλφους μας διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρέτησαν σε θέση δασκάλου, διαπιστώνουμε ότι η προϋπηρεσία τους για την προκήρυξη 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ αναγνωρίζεται μόνο μέχρι το 2013. Τούτο έχει προκαλέσει έκπληξη και στους ίδιους αλλά και στο νομικό μας επιτελείο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εργάζονταν δυνάμει μονοετών συμβάσεων μέχρι την ψήφιση του Ν. 4115/2013 και μετά την ψήφισή του εντάχθηκαν στις διατάξεις του Ν. 682/77, όπως δηλαδή όλοι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Είναι εντυπωσιακό ότι αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους μέχρι το 2013, όταν δηλαδή είχαν «προσωρινές» μονοετείς συμβάσεις κι όχι μετά το έτος αυτό, όταν απέκτησαν πλήρεις συμβάσεις με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, δηλαδή σε χρονικό διάστημα που η προϋπηρεσία τους θα έπρεπε να αναγνωρίζεται με βάση τις γενικές διατάξεις και όχι δυνάμει του ειδικού νόμου. Άλλωστε, με ποιο βάσιμο νομικό επιχείρημα αναγνωρίζεται για την προκήρυξη 3ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ ένα τμήμα της προϋπηρεσίας κι όχι ένα άλλο, κατά τη διάρκεια του οποίου οι συνάδελφοί μας παρείχαν ακριβώς τις ίδιες υπηρεσίες;»

Ελπίζουμε τόσο ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο οποίος είναι έγκριτος νομικός, όσο και η Υπουργός Παιδείας που ήταν εκπαιδευτικός του ιδιωτικού τομέα και έχει γνώση του ζητήματος, να ενεργήσουν, ώστε να αποκατασταθεί η αδικία για έναν πολύ μικρό αριθμό εκπαιδευτικών που πρόσφεραν και εξακολουθούν να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην ιδιωτική εκπαίδευση.