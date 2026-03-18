Σε πολλές τάξεις ιδιωτικών σχολείων καταγράφονται απειλές, υποτιμητικά σχόλια και παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία με τους διδάσκοντες να βιώνουν δύσκολες στιγμές.

Σοβαρές καταγγελίες για περιστατικά bullying εις βάρος εκπαιδευτικών σε ιδιωτικά σχολεία φέρνει στο φως η ΟΙΕΛΕ, με τον πρόεδρό της, Γιώργο Χριστόπουλο, να κάνει λόγο για μια κατάσταση που, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με τις αναφορές, εκπαιδευτικοί δέχονται έντονες πιέσεις όχι μόνο από μαθητές αλλά και από γονείς, ενώ συχνά οι διοικήσεις των σχολείων εμφανίζονται να μην παρεμβαίνουν ουσιαστικά ή ακόμη και να ενισχύουν τέτοιες συμπεριφορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, καταγράφονται απειλές, υποτιμητικά σχόλια και παρεμβάσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, που οδηγούν τους διδάσκοντες σε επαγγελματική και ψυχολογική εξουθένωση. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πίεσης προς τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συχνά αισθάνονται θεσμικά απροστάτευτοι. Όπως τονίζεται, η αυξημένη παρέμβαση γονέων και η ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές μαθητών δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου ο εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να επιβάλει βασικούς κανόνες στην τάξη.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ένα σύστημα στο οποίο η εργασιακή ανασφάλεια λειτουργεί αποτρεπτικά για την αντίδραση των εκπαιδευτικών. Σε ιδιωτικά σχολεία, μια καταγγελία ή ακόμη και μια διαφωνία με γονείς μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση ή πειθαρχικές συνέπειες, γεγονός που ενισχύει το κλίμα φόβου. Στο πλαίσιο αυτό η ΟΙΕΛΕ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, ζητώντας την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και τη θεσμική προστασία των εκπαιδευτικών.

Όταν οι σχολικές τάξεις γίνονται αρένα κατά των εκπαιδευτικών - Τα περιστατικά των τελευταίων μηνών

Σε διάστημα λίγων μηνών είχα τρομακτικές καταγγελίες για βάναυσο bullying εναντίον εκπαιδευτικών από μαθητές σε μεγάλο ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας με τις ευλογίες της διοίκησής του. Εκπαιδευτικός έκανε παρατήρηση σε μαθητή που έτρωγε αμέριμνος την ώρα του μαθήματος. Αναγκάστηκε, μετά από πολλές παρατηρήσεις, να τον βγάλει έξω από την τάξη. Αποτέλεσμα; Προφανώς μετά από παρέμβαση των γονέων, η/ο συνάδελφος υποχρεώθηκε να ζητήσει συγγνώμη (!!!) από το μαθητή ενώπιον ολόκληρης της τάξης!

Μαθητές πετούσαν ...αυγά (!!) στον πίνακα. Ο καθηγητής, ευλόγως έξαλλος, είπε στα καλόπαιδα "τι καραγκιοζιλίκια είναι αυτά ;". Ένας εκ των μαθητών τον πλησίασε απειλητικά και του είπε: "εμένα λες καραγκιόζη ρε; Αύριο θα έρθουν εδώ οι γονείς μου και θα σε διώξουν από το σχολείο". Αυτή είναι η κατάσταση σε κάποια εκ των σχολείων της ελίτ (κι όχι μόνο). Φυσικά πρώτος υπαίτιος για αυτή την αθλιότητα είναι το Υπουργείο Παιδείας που το 2020, επί Κεραμεως, νομοθέτησε έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να είναι απολύτως τρομοκρατημένοι και ευάλωτοι, να απολύονται χωρίς καμία αξιολογική διαδικασία. Που έχει μετατρέψει τους ελέγχους σε ιδιωτικά σχολεία σε ανέκδοτο (εξαιρώ, για να είμαι δίκαιος, την περίοδο Πιερρακάκη).

Δεύτερος υπαίτιος είναι οι διοικήσεις των σχολείων που ανέχονται τα καπρίτσια των ισχυρών "πελατών". Το φαινόμενο αυτό είχε επισημάνει και ο Αλέξης Παπαχελάς σε εξαιρετικό του άρθρο στην Καθημερινή με τίτλο "Τι συμβαίνει στα σχολεία της ελίτ".

Τρίτος υπαίτιος είναι οι γονείς που τα χρήματα και η ισχύς που διαθέτουν είναι αντιστρόφως ανάλογα της παιδείας τους και που, χωρίς μάλλον να το αντιλαμβάνονται, κάνουν τεράστια ζημιά στα παιδιά τους, μαθαίνοντάς τα να λειτουργούν χωρίς όρια

Ευθύνη έχουν όμως και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Σαφώς μικρότερη, αλλά την έχουν. Κάποτε στο συγκεκριμένο σχολείο λειτουργούσε ένας δυναμικός και εύρωστος σύλλογος που ανήκε στην ΟΙΕΛΕ. Ισχυρές πολιτικές πιέσεις και απειλές σε εκπαιδευτικούς - προ δεκαετίας - τον οδήγησαν σε αδρανοποίηση. Κάναμε δεκάδες προσπάθειες επανέναρξης. Έπεσαν στο κενό. Ο φόβος κυριαρχεί. Αν υπήρχε σύλλογος, είναι σίγουρο ότι τα φαινόμενα αυτά θα ήταν περιορισμένα και οι εργασιακές συνθήκες των συναδέλφων πολύ καλύτερες. Και κάτι τελευταίο. Αν στο συγκεκριμένο σχολείο, που ανήκει σε αυτά που υποτίθεται ότι "παράγουν ηγέτες", απαγορεύεται η ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση εργαζομένων, αν καταργείται η συνταγματικά κατοχυρωμένη συνδικαλιστική δράση, τότε το μέλλον της χώρας προβλέπεται σκοτεινό. Αν αυτά είναι τα διδάγματα που λαμβάνουν στα σχολεία τους οι μελλοντικοί "ηγέτες", τότε το αύριο για την Ελλάδα θα είναι ο αυταρχισμός και η διάλυση στοιχειωδών ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων...

