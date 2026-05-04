Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην αναβάθμιση της πλατφόρμας anaplirotes.gov.gr, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της διαδικασίας κάλυψης των κενών στα σχολεία. Το έργο θα υλοποιηθεί την περίοδο 2026–2028 από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα αποτελεί βασικό εργαλείο για τις ηλεκτρονικές διαδικασίες πρόσληψης, αποδοχής θέσης και ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών. Με την αναβάθμιση προβλέπεται εκσυγχρονισμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος, μετάβαση σε cloud υποδομές, ενίσχυση της ασφάλειας, καλύτερη εμπειρία χρήσης και διασύνδεση με άλλα κρατικά πληροφοριακά συστήματα, όπως το ΕΡΓΑΝΗ και η Διαύγεια, καθώς και πλήρης συμμόρφωση με τον GDPR.

Στόχος των αλλαγών είναι η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, η μείωση της γραφειοκρατίας και ο περιορισμός των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών στις υπηρεσίες εκπαίδευσης. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στη διαδικασία προσλήψεων.

Όπως σημείωσε η υπουργός Παιδείας «η αναβάθμιση της πλατφόρμας anaplirotes.gov.gr εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι η πλατφόρμα να παρέχει αξιόπιστες, ασφαλείς και φιλικές προς τον χρήστη ψηφιακές υπηρεσίες, ελαφρύνοντας τους εκπαιδευτικούς από γραφειοκρατικές διαδικασίες και αφήνοντάς τους να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά μετράει: τη διδασκαλία. Όλες οι προσπάθειες μας εστιάζονται σε ένα οργανωμένο και ψηφιακά ενισχυμένο δημόσιο σχολείο, που αξιοποιεί την τεχνολογία ως εργαλείο ουσίας: για να στηρίξει τον εκπαιδευτικό, να ενδυναμώσει τον μαθητή και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής.»

Το έργο, προϋπολογισμού περίπου 400.000 ευρώ, περιλαμβάνει επίσης μελέτη εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή λειτουργία του συστήματος προσλήψεων στην εκπαίδευση.