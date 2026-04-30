Και θα παραμείνει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα δημιουργηθεί (μετά τις ...εκλογές) υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας!

Τα ...όπλα τους πήραν ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Δημήτρης Νατσιός, οι υποστηρικτές τους εντός της Εκκλησίας, ο Σύλλογος των Θεολόγων και ...λοιπές δυνάμεις καθώς «μυρίστηκαν» κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων στο υπουργείο Παιδείας.

Από πού το συμπέραναν; Από την ανακοίνωση του Μαξίμου που μας ενημέρωσε πως η κυβέρνηση θα ιδρύσει υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης και Έρευνας, όπως έχει συμβεί και σε άλλες χώρες. Όχι τώρα φυσικά, αλλά ...μετά τις εκλογές - «ξεχνώντας» μια μικρή ...λεπτομέρεια καθώς τότε μπορεί να είναι άλλη κυβέρνηση και άλλος πρωθυπουργός!

Ταυτόχρονα όμως θα παραμείνει και το υπουργείο Παιδείας και ...Θρησκευμάτων! Και συνεπώς η πατρίς και η θρησκεία δεν κινδυνεύουν και συνεπώς... τζάμπα κυνηγούν ανεμόμυλους τα στελέχη του ...εθνικού κορμού!

Το μόνο καλό που έχει η απόφαση της διατήρησης της Γραμματείας Θρησκευμάτων στο υπουργείο Παιδείας είναι πως ο νυν γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής θα σπάσει κάθε ρεκόρ μακροβιότητας στον κρατικό μηχανισμό.

Ο Γ. Καλαντζής βρίσκεται στη θέση του από το Ιούλιο του ...2011, οπότε και τον είχε τοποθετήσει η τότε υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου.

Από τότε, διαθέτοντας και την πλήρη εμπιστοσύνη του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, παραμένει στη θέση του επί 15 χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις και όλους τους πρωθυπουργούς και όλους τους υπουργούς Παιδείας. Χωρίς ποτέ να δημιουργείται πρόβλημα με κανέναν ανώτερό του και αποφεύγοντας τη δημοσιότητα παρότι χειρίζεται στο προσκήνιο και κυρίως στο παρασκήνιο πολλά καυτά θέματα που ενίοτε έχουν και «εθνικό» χαρακτήρα.

Και μπορεί να μην ξέρουμε τον επόμενο πρωθυπουργό και τους επόμενους υπουργούς Παιδείας, γνωρίζουμε όμως τον ΓΓ Θρησκευμάτων στις επόμενες κυβερνήσεις: Γιώργος Καλαντζής!

ΥΓ-και με την ευκαιρία: Τόσα θέματα συζητούνται για την επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση, ένα θέμα όμως δεν μπαίνει στο δημόσιο διάλογο: Ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας. Κρίμα για τη χώρα!