Ποιο είναι το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος.

Το Επίδομα Στέγασης ΟΠΕΚΑ είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Μάλιστα, μια σημαντική αλλαγή αναμένεται στην πληρωμή για τον μήνα Ιούνιο 2026 και αφορά τους δικαιούχους συνταξιούχους. Το επίδομα θα καταβληθεί την Τρίτη, 30 Ιουνίου, στους πολίτες ηλικίας άνω των 67 ετών που μισθώνουν την κύρια κατοικία.

Η αλλαγή που προβλέπεται να υπάρξει στην πληρωμή του τρέχοντος μηνός σχετίζεται με την πιλοτική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Παροχών και Ενισχύσεων από την 1η Ιουνίου 2026, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων ανηλίκων.

Αυτό σημαίνει πως θα υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη χορήγηση του επιδόματος σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, καθώς οι δικαιούχοι θα ελεγχθούν στο εάν παίρνουν κι άλλα επιδόματα από το κράτος και εάν πράγματι τα δικαιούνται.

Ποιο είναι το ύψος του χορηγούμενου επιδόματος

Το ποσό του επιδόματος Στέγασης ορίζεται ως ακολούθως:

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Για τον δικαιούχο: 70 ευρώ το μήνα

Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Το ανήλικο παιδί προσμετράται ως ενήλικας τόσο στον υπολογισμό των εισοδηματικών κριτηρίων, όσο και στον υπολογισμό του εισοδήματος. Η κλιμάκωση που επιλέχθηκε, δίνει έμφαση στο παιδί, με προφανή στόχο να προωθηθεί η γεννητικότητα, ενώ ειδική μέριμνα υπάρχει για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα.

Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 70 ευρώ το μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Ως ανώτατο όριο του Επιδόματος Στέγασης ορίζονται τα 210 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

Για τα μισθωτήρια στα οποία το ποσό του ενοικίου είναι μικρότερο των ανωτέρω ποσών, το ύψος του επιδόματος ανέρχεται έως του αντίστοιχου ποσού. Δεν γίνονται δεκτά μισθωτήρια με ποσό μικρότερο των 10 ευρώ.