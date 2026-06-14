Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 90%-95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου.

Ξεκινά το νέο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω».

Στο άνοιγμα της πλατφόρμας για την πρώτη φάση του νέου «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», στην απλούστευση μέσω του gov.gr της διαδικασίας εγγραφής στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» και στην προστασία των παιδιών μέσω της συγγενικής αναδοχής, αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας- πριν από τέσσερις ημέρες- στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Για το νέο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», η υπουργός ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για την πρώτη φάση του προγράμματος. Μέσω αυτής θα ελέγχονται τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε οι ιδιοκτήτες τους να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση και στην υποβολή της αίτησης ένταξης, που προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο.

Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990, και προβλέπει χρηματοδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ ανά κατοικία. Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως το 90%-95%, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενώ παρέχεται πρόσθετη ενίσχυση για κάθε παιδί. Οι εργασίες δεν περιορίζονται στην ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακαίνιση κουζίνας και αλλαγή δαπέδων.

«Στις 15 Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα για το νέο "Ανακαινίζω-Νοικιάζω". Δίνουμε έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και έως 36.000 ευρώ, ώστε παλιά και κλειστά σπίτια να ανακαινιστούν και να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Περισσότερα ανακαινισμένα σπίτια σημαίνουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες για τους πολίτες και νέο εισόδημα για τους ιδιοκτήτες», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.

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Παράλληλα, σε δύο μήνες θα ανοίξει και το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» για ιδιοκατοίκηση, το οποίο αφορά παλαιές κατοικίες που χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία.