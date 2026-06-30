Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση που ξεκινά από το 70% του κόστους των εργασιών και μπορεί να φθάσει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Απογοητευτικά είναι τα πρώτα στοιχεία από την πορεία του προγράμματος «Ανακαινίζω», καθώς ο βασικός του στόχος, δηλαδή η επαναφορά κλειστών κατοικιών στην αγορά, φαίνεται προς το παρόν να μην επιτυγχάνεται. Τα επίσημα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της πλατφόρμας δείχνουν περιορισμένο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των κενών διαμερισμάτων, παρά τα υψηλά ποσοστά επιδότησης που προβλέπει το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Ωστόσο, μόλις 1.500 από αυτές, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3,6% του συνόλου, αφορούν κατοικίες που παρέμεναν κλειστές, δηλαδή ακίνητα με μηδενική ή εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα δύο προηγούμενα έτη.

Η εικόνα αυτή προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 480 εκατ. ευρώ, σχεδιάστηκε κυρίως για να αυξήσει την προσφορά διαθέσιμων κατοικιών σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής πίεσης και υψηλών ενοικίων. Αντί όμως να κινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, φαίνεται ότι προσελκύει κυρίως ιδιοκτήτες κατοικιών που ήδη χρησιμοποιούνται και οι οποίοι επιδιώκουν να προχωρήσουν σε εργασίες ανακαίνισης με σημαντική κρατική επιδότηση.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση που ξεκινά από το 70% του κόστους των εργασιών και μπορεί να φθάσει ακόμη και το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων. Παράλληλα, το ανώτατο ύψος της επιδότησης φτάνει τις 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Οι πρώτες ενδείξεις, πάντως, δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο το «Ανακαινίζω» θα καταφέρει να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί, η προσδοκώμενη αύξηση της προσφοράς κατοικιών ενδέχεται να αποδειχθεί περιορισμένη, με αποτέλεσμα ένας από τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος να κινδυνεύει να μείνει χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.