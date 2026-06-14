Η απώλεια ασφαλιστικού χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην απονομή της σύνταξης, ακόμη και σε προβλήματα στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Χιλιάδες ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση ανακαλύπτουν ότι μέρος του ασφαλιστικού τους χρόνου δεν εμφανίζεται στα αρχεία του ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα αφορά κυρίως τα ένσημα που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από το 2002, όταν η καταγραφή γινόταν χειρόγραφα και δεν υπήρχε η σημερινή ηλεκτρονική μηχανογράφηση των ασφαλιστικών δεδομένων.

Η απώλεια ασφαλιστικού χρόνου μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην απονομή της σύνταξης, ακόμη και σε προβλήματα στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Για τον λόγο αυτό ο ΕΦΚΑ έχει θέσει σε λειτουργία ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές μέσω των οποίων οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν το ασφαλιστικό τους ιστορικό και να αναζητούν χρόνο ασφάλισης που δεν εμφανίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία.

Το πρώτο βήμα είναι η είσοδος στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ και ο έλεγχος του «Συνοπτικού Ιστορικού Ασφάλισης» καθώς και του «Αναλυτικού Ιστορικού Ασφάλισης». Μέσα από τις συγκεκριμένες εφαρμογές οι ασφαλισμένοι μπορούν να δουν συγκεντρωτικά τον χρόνο ασφάλισής τους ανά πρώην ασφαλιστικό φορέα, αλλά και αναλυτικά ανά μήνα, με τα αντίστοιχα ένσημα και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Ο έλεγχος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθώς επιτρέπει στον ασφαλισμένο να εντοπίσει εγκαίρως περιόδους εργασίας που δεν εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό αρχείο. Ο ΕΦΚΑ μάλιστα συνιστά ο έλεγχος να γίνεται τακτικά, καθώς τα στοιχεία επικαιροποιούνται συνεχώς.

Εάν διαπιστωθεί ότι λείπει χρόνος ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να προχωρήσει σε αναζήτηση μέσω της εφαρμογής «Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης» που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Με τη χρήση των προσωπικών κωδικών και των στοιχείων ταυτοποίησης, όπως ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ, μπορεί να εμφανιστεί αναλυτικά η ασφαλιστική καρτέλα και να διαπιστωθεί αν ο χρόνος έχει ήδη καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στις περιπτώσεις όπου ο χρόνος ασφάλισης εμφανίζεται στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ και είναι ανακεφαλαιωμένος, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τον ασφαλισμένο. Ο χρόνος θεωρείται καταγεγραμμένος και μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση της αίτησης συνταξιοδότησης.

Εάν όμως ο χρόνος δεν προκύπτει από τα ηλεκτρονικά αρχεία ή εάν ο ασφαλισμένος θεωρεί ότι διαθέτει περισσότερα ένσημα από αυτά που εμφανίζονται στο σύστημα, τότε πρέπει να υποβάλει αίτημα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Παράλληλα απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, εφόσον τα παλαιά ασφαλιστικά βιβλιάρια δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή του.

Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ εξετάζουν το αίτημα και αναζητούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να τεκμηριώσει τον ασφαλιστικό χρόνο. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν όσα αποδεικτικά διαθέτουν. Ιδιαίτερα χρήσιμα θεωρούνται το προηγούμενο ή το επόμενο ασφαλιστικό βιβλιάριο από εκείνο που έχει χαθεί, το βιβλιάριο υγείας της συγκεκριμένης περιόδου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την απασχόληση και την ασφάλιση.

Μετά την υποβολή του φακέλου, το αίτημα διαβιβάζεται στο αρμόδιο υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης, το οποίο προχωρεί στον έλεγχο των στοιχείων και στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η απόφαση κοινοποιείται τόσο στον ασφαλισμένο όσο και στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων.

Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση τονίζουν ότι οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να περιμένουν την τελευταία στιγμή για να αναζητήσουν τα χαμένα ένσημά τους. Ο έλεγχος του ασφαλιστικού ιστορικού μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και η έγκαιρη υποβολή αιτήματος αναγνώρισης, όπου απαιτείται, μπορούν να αποτρέψουν σημαντικές καθυστερήσεις στην έκδοση της σύνταξης και να διασφαλίσουν ότι θα αναγνωριστεί το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου που έχει πραγματικά διανυθεί.