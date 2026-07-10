Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Έφης Θώδη στην εκπομπή «Ζω καλά» που θα προβληθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου.

Μία ιδιαίτερη αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η Έφη Θώδη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του ΣΚΑΙ «Ζω καλά».

Το σχετικό απόσπασμα ήρθε σήμερα στη δημοσιότητα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, ωστόσο ολοκληρωμένη θα προβληθεί το πρωί του Σαββάτου στις 11:30. Το θέμα αυτής της εβδομάδας φέρει τον τίτλο «Μοναξιά: Μία επιδημία της εποχής».

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Στο σύντομο βίντεο, ερμηνεύτρια φαίνεται να μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις και την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να μην ξανά κάνει σχέση στη ζωή της.

Όπως εξήγησε, οι προσωπικές τις επαφές την απογοήτευσαν καθώς δεν ήταν λίγοι όσοι επέλεξαν να σταθούν στο πλευρό της διότι ήταν ευκατάστατη οικονομικά.

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«Πέρασα άσχημα στα προσωπικά και ορκίστηκα. Λέω ‘δεν θα ξανά κάνω σχέση’. Γιατί; Γιατί, για τα λεφτά με ήθελαν. Πιο πολύ για τα λεφτά, να αρπάξουν, να με κάνουνε κομμάτια», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε για να εξηγήσει: «Και εγώ το έβλεπα και λέω ‘ως εδώ’. Θα είμαι μόνη, θα δουλεύω, θα έχω τη δουλειά μου, αλλά στα προσωπικά δεν επιτρέπω σε κανέναν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djuwkapq9rsh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Το ότι κλείστηκα στον εαυτό μου με έκανε να πάρω τα κιλάκια. Κλείστηκα στον εαυτό μου και το έριξε στο φαί…», κατέληξε η Έφη Θώδη.