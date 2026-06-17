Χρήστες των social media έκαναν λόγο για την ύπαρξη σωσία στη εμφάνισή της Σακίρα στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026.

Με τον δικό της τρόπο θέλησε να απαντήσει η Σακίρα σε φήμες που ξέσπασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμέσως μετά την εμφάνισή της στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026.

Συγκεκριμένα, πολλοί χρήστες των social media έκαναν λόγο για την ύπαρξη σωσία, μία θεωρία συνομωσίας που την απέδωσαν στα γυαλιά που φορούσε η κολομβιανή τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια του act της και στην εμφανώς αδυνατισμένη σιλουέτα της.

Η ίδια, σε συναυλία της στην Καλιφόρνια, θέλησε να απαντήσει στις θεωρίες αυτές και να αποδείξει με τον δικό της τρόπο ότι στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 εμφανίστηκε αυτοπροσώπως.

Μέσα από το σχετικό απόσπασμα που προβλήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, απεικονίζεται η Σακίρα, να κάνει την εμφάνισή της στη σκηνή φορώντας μεγάλα γυαλιά ηλίου.

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