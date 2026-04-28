Επικοινωνία Φάμελλου με Νίκο Ανδρουλάκη και Πέτη Πέρκα.

Να αυξήσει την πίεση προς την κυβέρνηση και προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα επιδιώξει τις επόμενες ημέρες ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την εξέλιξη που καταγράφηκε στην υπόθεση των υποκλοπών και την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, που θεώρησε ότι από τη δίκη και την πρόσφατη δικαστική απόφαση δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία.

Από νωρίς το μεσημέρι, ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε πως οι δημοκρατικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις οφείλουμε να συνεννοηθούμε το συντομότερο, για να αποκατασταθεί το Κράτος Δικαίου, που έχει πληγεί βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη.

Στη συνέχεια, υπήρξε επικοινωνία με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με την Πέτη Πέρκα και τους ενημέρωσε για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα.

Όπως τονίζουν πηγές της Κουμουνδούρου, θα υπάρχει συνεννόηση και συνεργασία των Κοινοβουλευτικών Ομάδων για την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι θετικός - αν και θεωρεί ότι από μόνη της δεν αρκεί. Άλλωστε, σημειώνουν κορυφαία κοινοβουλευτικά στελέχη, η πλειοψηφία είναι της ΝΔ και το «κουκούλωμα» δεύτερη φύση του κυβερνώντος κόμματος.

Τα ίδια πρόσωπα από την Κουμουνδούρου υποστηρίζουν πως το κόμμα τους έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση, για κοινή στάση στη Συνταγματική Αναθεώρηση -και ειδικότερα για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης- και για συντονισμό των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη.

Α.Γ.