Ανοιχτό παραμένει το αν θα κληθεί ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Αντιστροφή μέτρηση για την κλήση του Ταλ Ντίλιαν στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να δώσει απαντήσεις για την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς συγκεντρώθηκαν τα απαιτούμενα 2/5 που προβλέπει ο κανονισμός προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η παρουσία του.

Ανοιχτό παραμένει το αν θα κληθεί ο Γρηγόρης Δημητριάδης καθώς το αίτημα της Νίκης δεν τον συμπεριέλαβε και δεν συγκεντρώνονται για τη δική του περίπτωση τα απαιτούμενα 2/5.

Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας θα συνεδριάσει αμέσως μετά τις 20 Ιουνίου για να εξετάσει τα αιτήματα και να αποφανθεί επ αυτών. Ωστόσο πηγές του προεδρείου της επιτροπής κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους για το αν θα κάνουν δεκτό το αίτημα, παραπέμποντας στις προβλέψεις του κανονισμού της Βουλής, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό.

Από την αντιπολίτευση εκτιμούν ότι ενδεχομένως η πλειοψηφία είτε θα επιχειρήσει να απορρίψει τα αιτήματα «παραβιάζοντας τον κανονισμό» όπως λένε, είτε θα παίξει καθυστερήσεις προκειμένου η συζήτηση να γίνει βαθύ καλοκαίρι και θα πέσει στα χαμηλά της επικαιρότητας.