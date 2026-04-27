Μια viral συμβουλή για οικιακά δίκτυα έχει ξαναγίνει δημοφιλής στα social media.

Έχεις δει το viral κόλπο με το κέρμα για πιο γρήγορο Wi-Fi. Αλλά αυτό που πραγματικά κάνει στο router σου είναι κάτι για το οποίο κανείς δεν μιλάει.

Μια viral συμβουλή για οικιακά δίκτυα, που ισχυρίζεται ότι αν τοποθετήσεις ένα απλό κέρμα πάνω σε έναν ασύρματο router μπορείς να αυξήσεις την ταχύτητα και τη σταθερότητα του internet, έχει ξαναγίνει δημοφιλής στα social media. Ειδικοί δικτύων και δημοσιευμένες τεχνικές οδηγίες αναφέρουν ότι η πρακτική αυτή δεν έχει καμία μετρήσιμη επίδραση στην απόδοση του σήματος και μπορεί μάλιστα να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό με την πάροδο του χρόνου.

Η τεχνική, που εμφανίστηκε ξανά πρόσφατα σε τεχνολογικά φόρουμ και σύντομα βίντεο, υποστηρίζει ότι οι μεταλλικές ιδιότητες ενός κέρματος μπορούν να λειτουργήσουν ως συμπληρωματική κεραία ή ως μέσο απαγωγής θερμότητας για τη συσκευή. Είναι μια ελκυστική ιδέα: ένα αντικείμενο του σπιτιού, διαθέσιμο σε όλους, που υποτίθεται ότι βελτιώνει τη σύνδεση χωρίς καμία ρύθμιση λογισμικού ή ακριβή αναβάθμιση εξοπλισμού.

Πολλαπλές τεχνολογικές αναφορές εξέτασαν τον ισχυρισμό και διαπίστωσαν ότι καμία από αυτές τις εξηγήσεις δεν αντέχει σε έλεγχο. Οποιαδήποτε φαινομενική βελτίωση πιθανότερα οφείλεται σε φυσιολογικές διακυμάνσεις του δικτύου παρά στην παρουσία ενός κέρματος. Η επανεμφάνιση αυτού του «κόλπου» δείχνει πόσο επίμονα κυκλοφορούν οι τεχνολογικοί μύθοι, τροφοδοτούμενοι από προσωπικές εμπειρίες και μια ασαφή κατανόηση της ασύρματης επικοινωνίας.

Γιατί ένα κέρμα δεν μπορεί να επηρεάσει τα ραδιοκύματα

Οι οικιακοί routers λειτουργούν σε δύο ζώνες συχνοτήτων. Η ζώνη των 2,4 GHz καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις και διαπερνά πιο εύκολα τοίχους και έπιπλα. Η ζώνη των 5 GHz προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες, αλλά σε μικρότερες αποστάσεις και με μεγαλύτερη ευαισθησία σε εμπόδια. Η τροποποίηση του τρόπου εκπομπής ενός συστήματος κεραίας σε αυτές τις συχνότητες απαιτεί ένα ακριβώς σχεδιασμένο αγώγιμο στοιχείο, με συγκεκριμένες διαστάσεις, γεωμετρία και τοποθέτηση ανάλογα με το μήκος κύματος. Τα μήκη κύματος του Wi-Fi μετρώνται σε εκατοστά, και ο σχεδιασμός κεραιών είναι εξειδικευμένος κλάδος μηχανικής.

Ένα συνηθισμένο κέρμα είναι πολύ μικρό και ηλεκτρικά ακατάλληλο για να επηρεάσει ουσιαστικά τη διανομή του σήματος. Ακόμα κι αν είναι αγώγιμο, δεν έχει την απαραίτητη σύνδεση με τα εσωτερικά κυκλώματα του router. Οι κεραίες δεν είναι απλώς “οποιοδήποτε μέταλλο” κοντά σε έναν πομπό· είναι ρυθμισμένα εξαρτήματα που μετατρέπουν ηλεκτρικά σήματα σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα και αντίστροφα. Ένα κέρμα πάνω στο πλαστικό περίβλημα δεν συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία.

Από πού ξεκίνησε το κόλπο και γιατί επιμένει

Η ιδέα του κέρματος εμφανίζεται σε δύο βασικές εκδοχές: ως ανακλαστήρας σήματος/βοηθητική κεραία ή ως μέσο ψύξης. Υπάρχει και μια τρίτη, πιο απλή εξήγηση: το κέρμα λειτουργεί απλώς ως βάρος για να μη γλιστρά ο router. Μόνο αυτή έχει πρακτικό νόημα—και δεν σχετίζεται καθόλου με την απόδοση του internet.

Η θεωρία της “κεραίας” επιμένει επειδή μοιάζει επιφανειακά με πραγματική μηχανική. Στα επαγγελματικά συστήματα, ανακλαστήρες και παθητικά στοιχεία όντως επηρεάζουν την κάλυψη. Ωστόσο, αυτά είναι σχεδιασμένα για συγκεκριμένες συχνότητες και τοποθετούνται με ακρίβεια. Ένα τυχαίο κέρμα δεν έχει ούτε τη σωστή διάσταση ούτε τη σωστή θέση για να βοηθήσει.

Ο πραγματικός κίνδυνος: θερμότητα και εξαερισμός

Αν το κόλπο έχει κάποια πραγματική επίδραση, αυτή είναι αρνητική. Οι routers ψύχονται παθητικά μέσω αεραγωγών. Τα εσωτερικά εξαρτήματα παράγουν θερμότητα που πρέπει να διαχέεται στον αέρα. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί, ο router μπορεί να μειώσει την ισχύ, να «ρίξει» την απόδοση ή να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία.

Ένα αντικείμενο πάνω στη συσκευή μπορεί να μπλοκάρει τον εξαερισμό, ειδικά αν τα ανοίγματα βρίσκονται στο πάνω μέρος. Η συνεχής υπερθέρμανση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και να οδηγήσει σε βλάβες.

Επιπλέον, το μέταλλο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα ραδιοκύματα, καθώς τα ανακλά και τα διασκορπίζει. Αν και ένα μόνο κέρμα δύσκολα θα καταστρέψει το δίκτυο, οι ειδικοί γενικά συνιστούν να αποφεύγεται η τοποθέτηση μεταλλικών αντικειμένων κοντά στον router.

Τι πραγματικά επηρεάζει το Wi-Fi στο σπίτι

Η απόδοση του Wi-Fi εξαρτάται από γνωστούς παράγοντες. Ο σημαντικότερος είναι η τοποθέτηση του router. Μια κεντρική, υπερυψωμένη θέση χωρίς εμπόδια προσφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από οποιοδήποτε «κόλπο».

Κακές επιλογές τοποθέτησης περιλαμβάνουν:

Κουζίνες (λόγω παρεμβολών από συσκευές)

Μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες (π.χ. ψυγεία)

Ντουλάπια ή πίσω από τηλεοράσεις

Κοντά σε παράθυρα (το σήμα «φεύγει» έξω)

Οι φυσιολογικές διακυμάνσεις του δικτύου μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση ότι το κέρμα “δούλεψε”. Στην πραγματικότητα, βελτιώσεις προκύπτουν από σωστή τοποθέτηση και ρύθμιση—not από… ψιλά νομίσματα πάνω στον router.