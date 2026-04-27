Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θυμίζει το «χάος» που προέκυψε τελευταία και με το Fuel Pass.

Τα τεχνικά σφάλματα και οι χιλιάδες αιτήσεις φέρνουν παράταση στον Κοινωνικό Τουρισμό 2026, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν πλέον να υποβάλλουν αιτήσεις στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ μέχρι και την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59. Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ. Στην πράξη ωστόσο το σύστημα «κολλάει» διαρκώς, δυσκολεύοντας σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό πως ενδιαφερόμενοι προσπαθούν να υποβάλλουν καθημερινά την αίτησή τους, αλλά χωρίς επιτυχία.

Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, ξεκινά φέτος νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, στις 18 Μαΐου 2026, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών, καλύπτοντας ουσιαστικά δύο τουριστικές περιόδους.

Με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ, θα διατεθούν συνολικά 300.000 επιταγές (vouchers), δίνοντας τη δυνατότητα σε δικαιούχους και τις οικογένειές τους να πραγματοποιήσουν οικονομικές ή και πλήρως επιδοτούμενες διακοπές.

Η επιταγή κοινωνικού τουρισμού αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ. Στην πλειονότητα των προορισμών, καλύπτονται έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Ωστόσο, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, προσφέροντας αυξημένες παροχές.

Ειδικότερα, σε νησιά όπως η Λέρος, η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Ρόδος, οι δικαιούχοι μπορούν να απολαύσουν έως δέκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Ακόμη πιο ενισχυμένη είναι η στήριξη για περιοχές που έχουν πληγεί τα προηγούμενα χρόνια, όπως η Βόρεια Εύβοια, ο Έβρος και η Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), όπου παρέχονται έως δώδεκα δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης σε περιόδους αιχμής, καθώς οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον Αύγουστο, αλλά και στις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Για τις προαναφερθείσες περιοχές (Βόρεια Εύβοια, Έβρος και Θεσσαλία), η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, λειτουργώντας ως επιπλέον κίνητρο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στη διαμονή, αλλά καλύπτει και μέρος του κόστους μετακίνησης, καθώς επιδοτούνται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Οι δικαιούχοι καταβάλλουν μόλις το 25% της τιμής, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια παρέχονται δωρεάν.